Футбол

Дмитрий Парфенов: Настраивались на другой исход и счет
Советский спорт
08:54

Динамо — Урал
4 – 0
Матч завершён
Чемпионат России, сегодня
Стадион «Арена Химки»
Жоаозиньо
12′
39′
Сергей Брызгалов
41′
Владимир Ильин
Евгений Луценко
44′
Абдул Азиз Тетте
61′
65′
Владимир Ильин
Андрей Панюков
Евгений Луценко
Евгений Марков
67′
68′
Петрюс Бумаль
Андрей Егорычев
Федор Черных
Вячеслав Грулев
71′
Алексей Козлов
72′
Константин Рауш
Григорий Морозов
76′
77′
Отман Эль-Кабир
Марко Араторе
Жоаозиньо
84′
Динамо ждало нашей ошибки и реализовало свои возможности. Мы настраивались на другой исход и счет. Полностью беру вину за крупное поражение на себя.
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Советский, украинский и российский футболист, защитник, после окончания игровой карьеры - тренер. Главный тренер клуба премьер-лиги «Урал» с мая 2018 года.
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