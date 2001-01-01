Дмитрий Парфенов: «К финалу Кубка России мы никого не бережем»Спорт-Экспресс 04:16

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" рассказал про изменения в составе. По его словам, пока команда не думает о финале Кубка России.

Дмитрий Парфенов: «К финалу Кубка России мы никого не бережем»

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