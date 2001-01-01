Футбол

Дмитрий Парфенов: «К финалу Кубка России мы никого не бережем»Спорт-Экспресс 04:16

Урал — Локомотив
2 – 2
2-й тайм
Чемпионат России
Екатеринбург, Стадион «Екатеринбург Арена»
21′
Алексей Миранчук
Денис Поляков
Роман Емельянов
34′
Андрей Панюков
39′
Отман Эль-Кабир
46′
53′
Эдер
Хвича Кварацхелия
63′
Антон Миранчук
Стефан Страндбург
64′
Стефан Страндбург
67′
68′
Хвича Кварацхелия
Андрей Панюков
Вараздат Ароян
76′
Отман Эль-Кабир
Владимир Ильин
80′
Артем Фидлер
82′
Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" рассказал про изменения в составе. По его словам, пока команда не думает о финале Кубка России.
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Евро-футбол.ру04:25

Дмитрий Парфенов: «К финалу Кубка России мы никого не бережем»

Спорт-Экспресс04:16
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Российский профессиональный футбольный клуб из Москвы. Выступает в Российской премьер-лиге. Основан 23 июля 1922 года. Один из старейших футбольных клубов России, ведущий свою историю с момента основания команды «Казанка» при Московско-Казанской железной дороге, затем неоднократно менявший своё название. Трёхкратный чемпион России, двукратный обладатель Кубка СССР, семикратный обладатель Кубка России, двукратный обладатель Суперкубка России. Дважды полуфиналист Кубка обладателей кубков.
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