Дмитрий Парфенов: «К финалу Кубка России мы никого не бережем»Спорт-Экспресс 04:16

Главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в преддверии матча 29-го тура чемпионата России против "Локомотива" рассказал про изменения в составе. По его словам, пока команда не думает о финале Кубка России.

Дмитрий Парфенов: «К финалу Кубка России мы никого не бережем»

Музыка Сергей Лазарев занял третье место на «Евровидении» "Евровидение", прошедшее в этом году в Тель-Авиве, закончилось для участника от России Сергея Лазарева повторением своего результата 2016 года - третье место.

Музыка Мать финалиста «Голос. Дети» объяснила отсылку к итогам шоу в рекламе Ролик с Ержаном был опубликован 18 мая. Мальчик снялся в рекламе жилищного комплекса казахской строительной компании.

Происшествия Появилось видео с изъятыми у полковников ФСБ 12 млрд руб Изъятая сумма является рекордной и превосходит сумму, изъятую у полковника антикоорупционного главка МВД Дмитрия Захарченко (у семьи Захарченко нашли наличные на 8,5 млрд руб.).

Политика SpaceX подала иск к правительству США Частная космическая компания SpaceX подала иск к федеральному правительству США, пишет The Washington Post со ссылкой на документы суда.

Происшествия При взрыве гранаты в Харькове погибли два человека На улице Двинской в Харькове произошел взрыв гранаты, два человека погибли, один пострадал.

Игры Бета-тестеры WoW Classic спутали особенности геймплея с багами Blizzard Enterntainment опубликовала список геймплейных элементов World of Warcraft Classic, которые бета-тестеры неоднократно называли багами.

Происшествия Командиру российской подлодки выставили миллионный счет за аварию С бывшего командира дивизиона подводных лодок капитана I ранга Игоря Мартемьянова и командира подводной лодки «Краснодар» капитана II ранга Дениса Сопина пытаются взыскать более 17 миллионов рублей за аварию с гражданским судном.

Музыка Кончита Вурст приехала на «Евровидение» в вызывающем наряде Австрийский певец Томас Нойвирт, представший в образе бородатой женщины Кончиты Вурст, одержавший победу в "Евровидение" 2014 года в Копенгагене, прибыл в Израиль пожелать участникам этого действа удачи.

Общество Мэттью Макконахи получил школьный аттестат спустя 31 год после выпуска Американский актер Мэттью Макконахи получил аттестат об окончании старшей школы спустя 31 год после выпуска.

Армия и оружие Российская армия приняла на вооружение первую бригаду «Торнадо-С» Заместитель гендиректора концерна «Техмаш» Александр Кочкин на выставке MILEX-2019 сообщил, что в этом году первая бригада реактивных систем залпового огня (РСЗО) нового поколения «Торнадо-С» поступила в российскую армию.

Политика Греф: не хочу жить в стране, которой командуют олигархи Владимир Путин с приходом к власти проделал "большую хирургическую работу" по отстранению от власти олигархов, заявил глава Сбербанка Герман Греф в интервью программе "Действующие лица с Наилей Аскер-заде" на телеканале "Россия 1". В первые годы своей деятельности Грефу пришлось вплотную столкнуться с олигархами.

Происшествия Появилось видео нападения на Шварценеггера в Африке На актера и политика Арнольда Шварценеггера напали во время его поездки в южноафриканский город Сандтон.

Хоккей Капризов вернулся в звено к Овечкину перед матчем ЧМ со швейцарцами Форвард сборной России по хоккею Кирилл Капризов работает в тройке с Александром Овечкиным и Евгением Кузнецовым перед матчем чемпионата мира с командой Швейцарии, ранее игравший на этом месте Александр Барабанов переведен в тройку Сергея Андронова.

Шоу-бизнес Муж преподнес Анастасии Макеевой роскошный подарок Недавно Макеева похвасталась подарком от мужчины, который мало кого среди ее подписчиков оставил равнодушным.

Политика На Украину вернулся скрывавшийся пять лет советник Януковича После пятилетнего отсутствия на Украину вернулся юрист Андрей Портнов, который был советников президента Виктора Януковича в 2011-2014 годах, а позже был обвинен в присвоении имущества.

Политика Американцы выступили против изучения арабских цифр в школе Больше половины респондентов (56%) считают, что арабские цифры не должны изучаться в школе, это может говорить о предвзятости американцев ко всему арабскому, считают исследователи, передает «Интерфакс» со ссылкой на The Independent.

Общество «Научим Родину любить»: как работает китайская система социального кредита Более двадцати миллионов китайских граждан в прошлом году не смогли купить билеты на поезда и самолеты из-за низкого социального рейтинга, сообщил Национальный общественный информационный кредитный центр КНР.

Авто Составлен рейтинг самых надежных полноприводных универсалов Российские автоэксперты составили топ-5 самых надежных полноприводных универсалов, которые не ломаются на протяжении десятилетий.

Музыка Дробыш назвал безупречным выступление Лазарева на «Евровидении» Продюсер, заслуженный артист Виктор Дробыш, готовивший к "Евровидению" конкурсантку от Белоруссии, заявил, что выступление россиянина Сергея Лазарева было безупречным.

Общество Моника Беллуччи поразила красотой на красной дорожке в Каннах Актриса Моника Беллуччи на премьере фильма "Лучшие годы жизни" режиссера Клода Лелуша затмила красотой моделей.

Гаджеты В Китае начался тотальный бойкот Apple в поддержку Huawei В связи с обострением торговой войны с США, в Китае массово начали призывать в местной социальной сети Weibo бойкотировать продукцию Apple в поддержку китайской Huawei Об этом рассказал ресурс BuzzFeed.

Армия и оружие Британцы возмутились перехватом российских самолетов над Балтикой Публикация Daily Mail о сопровождении истребителями Великобритании российских военных самолетов над Балтийским морем вызвала общественное обсуждение, сообщает РИА Новости.

Футбол Гвардиола первым выиграл все внутренние трофеи Англии за сезон Главный тренер «Манчестер Сити» стал 8-м специалистом, который завоевал все внутренние трофеи Англии: до него обладателями Кубка, Суперкубка Англии, Кубка английской лиги и чемпионами Англии становились Билл Николсон, Дон Реви, Джо Мерсер, Кенни Далглиш, Джордж Грэм, Алекс Фергюсон и Жозе Моуринью.