Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Матч ТВ
17:43

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщики считают футболиста виновным в увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.
Матч ТВ17:43

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Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Матч ТВ17:43

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Sportbox.RU17:43

Дмитрий Назаров: «Приходит Каррера, и фанаты слово „Массимо“ перевоплощают в „Мессия“»

Спорт-Экспресс16:30
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

Леонид Слуцкий ничьей закончил первую часть сезона в Нидерландах

Леонид Слуцкий завершил первую часть сезона во главе «Витесса».
Обновлено в 14:00
Футбол

«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»

"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют за команду заключенных

Как пишет Московский комсомолец, футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев сыграют за команду заключенных в матче с командой сотрудников СИЗО «Бутырка».
Обновлено в 08:58
Футбол

Хавбек «Севильи» заработал красную карточку пока шел в раздевалку

Футболист получил красную карточку в перерыве, когда шел в раздевалку.
Обновлено в 18:43
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол

Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол

Денис Черышев: «Победы на последних минутах являются впечатляющими»

Обновлено в 12:47
Футбол

«Челси» предложил «Роме» и «Интеру» купить Кэхилла

Лондонский «Челси» предложил итальянским «Роме» и «Интеру» приобрести своего защитника Гари Кэхилла.
Обновлено в 18:05
Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
Футбол

Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»

Обновлено в 13:23
Футбол

Франк де Бур возглавил действующего чемпиона МЛС

Действующий чемпион МЛС остался без главного тренера после того, как Херардо Мартино решил покинуть занимаемый пост после победы команды в финале кубка МЛС.
Обновлено в 11:18
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
Футбол

Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51
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Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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