Футбол

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»
Матч ТВ
17:43

Известный актер театра и кино, болельщик «Спартака» Дмитрий Назаров прокомментировал обвинения фанатов клуба в адрес капитана красно-белых Дениса Глушакова. Болельщики считают футболиста виновным в увольнении Массимо Карреры с поста главного тренера.
Матч ТВ17:43

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Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Матч ТВ17:43

Дмитрий Назаров: «Глушаков не может руководить заговором в „Спартаке“»

Sportbox.RU17:43

Дмитрий Назаров: «Приходит Каррера, и фанаты слово „Массимо“ перевоплощают в „Мессия“»

Спорт-Экспресс16:30
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Футбол

«Тоттенхэм» разгромил «Эвертон» на выезде

В матче 18-го тура Английской премьер-лиги ливерпульский "Эвертон" дома крупно уступил лондонскому "Тоттенхэму" - 2:6, передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:59
Футбол

«Райо Вальекано» победил «Леванте»

"Райо Вальекано" обыграл "Леванте" в матче 17-го тура чемпионата Испании (2:1). Победный гол забил нападающий Гомес Рауль де Томас.
Обновлено в 14:39
Футбол

«Барселона» может заменить Вальверде наставником «Сассуоло»

"Барселона" уже ищет варианты для замены своего главного тренера Эрнесто Вальверде.
Обновлено в 14:57
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграют футбольный матч против сотрудников СИЗО

Нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев примут участие в футбольном матче против сотрудников СИЗО «Бутырка», сообщает «МК».
Обновлено в 10:43
Футбол

Дзюба вошел в топ-100 лучших игроков года по версии Marca

Обновлено в 12:05
Футбол

Балотелли снялся в документальном фильме «Я не обезьяна»

Нападающий «Ниццы» Марио Балотелли снялся во французском документальном фильме о расизме в футболе под названием «Я не обезьяна».
Обновлено в 14:58
Футбол

Щенсны рассказал, как изменилась игра «Ювентуса» с переходом Роналду

Голкипер "Ювентуса" Войчех Щенсны заявил, что его команда перестала беспокоиться за свои атаки с переходом нападающего Криштиану Роналду.
Обновлено в 15:00
Футбол

«Гимарайнш» прервал шестиматчевую беспроигрышную серию «Спортинга»

Спортинг прервал беспроигрышную серию из шести игр в чемпионате Португалии и с 31 очком занимает третье место в турнирной таблице, а Гимарайнш расположился на пятой строчке, имея в активе 25 очков.
Обновлено в 17:03
Футбол

Де Бур назначен главным тренером клуба МЛС

Голландец Франк де Бур назначен новым главным тренером «Атланты Юнайтед».
Обновлено в 12:53
Футбол

«Лилль» продаст Пепе только за 80 миллионов евро

Спортивный советник президента "Лилля" Луис Кампос отметил, что клуб постарается всеми силами удержать нападающего Николя Пепе.
Обновлено в 06:18
Футбол

Дом Тьяго Силвы обокрали на миллион евро во время матча «ПСЖ» – «Нант»

Обновлено в 13:23
Футбол

«Бордо» упустил победу в матче с «Амьеном»

Обновлено в 14:34
Футбол

«Вольфсбург» вырвал победу в матче «Аугсбургом»

«Вольфсбург» на выезде победил «Аугсбург» в 17-м туре чемпионата Германии.
Обновлено в 11:32
Футбол

«Интер» отстранил Наингголана от команды за нарушение дисциплины

«Интер» подтвердил, что Раджа Наингголан временно отстранен от футбола по дисциплинарным причинам, сообщает Football Italia со ссылкой на пресс-службу клуба.
Обновлено в 11:40
Футбол

Гари Невилл: «Боюсь, что „Ливерпуль“ станет чемпионом. Тогда мне придется уехать в Папуа-Новую Гвинею»

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Гари Невилл поделился мнением о лидерстве «Ливерпуля» в АПЛ.
Обновлено в 14:51
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Дмитрий Назаров
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Советский и российский актёр театра и кино, телеведущий. Народный артист России.
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Массимо Каррера
Итальянский футболист
Итальянский футболист, выступавший на позиции защитника. Чемпион итальянской Серии А, обладатель Кубка Италии, Суперкубка Италии, Кубка Митропы, Кубка УЕФА, победитель Лиги чемпионов УЕФА. После окончания игровой карьеры - тренер. С 17 августа 2016 года по 22 октября 2018 года - главный тренер московского «Спартака». Первый в истории красно-белых иностранный специалист, которому удалось в своём дебютном сезоне вместе с командой завоевать золото чемпионата России 2016/17 годов и вернуть клубу чемпионский титул спустя 16 лет. В июне 2017 года назван в числе пятидесяти лучших тренеров планеты по версии британского журнала FourFourTwo.
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