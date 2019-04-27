Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»Слово и Дело 11:31

По словам Нагиева, нужно провести проверку по факту мошенничества среди заинтересованных лиц: "Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал".
Читать в источнике
Дмитрий Нагиев
Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосами. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал.
— Дмитрий Нагиев, актёрURA.Ru 11:58

Подробнее о событии

Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при обнаружении махинаций

РИА Новости12:15

Результаты финального голосования шоу «Голос. Дети» могут быть аннулированы

Эхо Москвы11:30

Нагиев предложил сделать «честный финал» «Голоса»

Национальная служба новостей10:21

РБК: Дмитрий Нагиев допускает аннулирование результатов финала шоу «Голос. Дети»

ТАСС11:08

Нагиев предложил отменить итоги конкурса «Голос. Дети» при выявлении махинаций

RT на русском10:14

Нагиев предложил аннулировать результаты «Голоса» при выявлении махинаций

РБК09:30

Дмитрий Нагиев не исключил отмены итогов голосования проекта «Голос. Дети»

Говорит Москва10:45
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 16:15, Ашберн
Культура

Фадеев отреагировал на скандал с победой дочки Алсу на «Голосе»

Обновлено в 09:03
Политика

Украинских священников из ПЦУ не пустили на службу в Иерусалиме

Делегация ПЦУ прибыла в Иерусалим 26 апреля. В нее входят священнослужители и политики от радикальных партий Украины.
Обновлено в 12:53
Общество

Медведев поручил улучшить графики работы детсадов и школ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил внести в правительство предложения по совершенствованию графиков работы школ и детских садов.
Обновлено в 03:54
Общество

Адвокат Карауловой рассказал об эмоциях после её освобождения

Сергей Бадамшин, адвокат Варвары Карауловой, осуждённой за попытку вступления в ряды террористической организации «Исламское государство»*, прокомментировал RT её выход из колонии.
Обновлено в 02:17
Происшествия

На Хоккайдо произошло землетрясение магнитудой 5,4

Землетрясение магнитудой 5,4 произошло на самом северном японском острове Хоккайдо, сообщает Геологическая служба США (USGS).
Обновлено в 14:06
Происшествия

В Страсбурге на акции «желтых жилетов» задержали 26 человек

Правоохранительные органы Франции задержали 26 человек в ходе столкновений на акции «желтых жилетов» в Страсбурге.
Обновлено в 14:47
Шоу-бизнес

Виктория Лопырева снялась в купальнике самого модного весеннего цвета

В блоге Лопыревой появилось фото, на котором она позирует перед камерой, облаченная в купальник одного из самых модных желто-оранжевых оттенков весенне-летнего сезона – «манго мохито».
Обновлено в 11:00
Происшествия

Самолет «Аэрофлота» экстренно вернулся в Москву после часа полета

Обновлено в 12:09
Культура

Документальный фильм про шоу «Голос. Дети» снял с эфира Первый канал

Обычно, после окончания шоу, на следующий день Первый канал всегда показывал подобные произведения документального искусства.
Обновлено в 04:48
Армия и оружие

Разработана российская система для посадки дронов на корабли

Обновлено в 03:55
Единоборства

Исмаилов одолел Василевского техническим нокаутом на турнире ACA 95

Боец смешанного стиля (ММА) Магомед Исмаилов одержал верх над шестикратным чемпионом мира по боевому самбо Вячеславом Василевским в рамках поединка на турнире ACA 95, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 15:26
Наука

Российские ученые выяснили работу белка-«пособника» рака

Обновлено вчера в 04:45
Хоккей

Сборная России вышла в финал юниорского чемпионата мира по хоккею

Сборная России одержала победу над командой США со счетом 3:2 по буллитам в полуфинальном матче чемпионата мира по хоккею среди игроков не старше 18 лет.
Обновлено в 12:20
Кино

Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе Джона Сноу

Британская актриса Эмилия Кларк прогулялась по Нью-Йорку в образе персонажа телесериала HBO «Игра Престолов» Джона Сноу, пишет РЕН ТВ.
Обновлено в 14:27
Происшествия

В Калифорнии мужчина открыл огонь в синагоге

В Калифорнии мужчина открыл стрельбу в синагоге, сообщил шериф города Сан-Диего Билл Гор. Правоохранители уже задержали подозреваемого.
Обновлено в 16:01
Игры

Авторы Satisfactory пожалели, что променяли Steam на Epic Games Store

Обновлено в 08:01
Происшествия

В Уфе пропала семья из 5 человек

Обновлено вчера в 14:33
Политика

Путин думает о раздаче российских паспортов всем украинцам

Президент России Владимир Путин заявил, что в будущем украинцам могут упростить получение российского гражданства.
Обновлено в 04:59
Транспорт

Почти 30 рейсов задержано и отменено в аэропортах Москвы

В аэропортах Москвы отменено и задержано 27 рейсов. Это следует из данных сервиса "Яндекс.Расписание".
Обновлено вчера в 17:14
Армия и оружие

Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ

Обновлено в 12:32
Политика

Загрязнение нефти в трубопроводе «Дружба» могло быть умышленным

По факту загрязнения нефти в трубопроводе "Дружба" возбуждено уголовное дело, заявил журналистам советник президента "Транснефти" Игорь Демин.
Обновлено вчера в 16:37
Шоу-бизнес

Опубликовано последнее сообщение Началовой перед смертью

Обновлено в 13:37
Автоспорт

Результат Гасли исключен из протокола квалификации

Результат Пьера Гасли был исключен из протокола квалификации к Гран-при Азербайджана.
Обновлено в 15:05
Наука

Пришельцы среди нас, считают в Оксфорде

Преподаватель корейского языка из Оксфордского университета Янг-хэ Чи считает, что пришельцы из космоса давно живут среди людей и даже уже создали гибридные виды, сообщает издание Mirror.
Обновлено в 12:38
Хоккей

Финалисту Кубка Гагарина грозит дисквалификация за допинг

Главному тренеру омского "Авангарда" Бобу Хартли и нападающему Денису Зернову грозит дисквалификация на четыре года, сообщает "Чемпионат.com".
Обновлено в 12:53
Политика

Участники форума «Один пояс, один путь» заключили более 280 соглашений

Обновлено в 08:25
Шоу-бизнес

Слава раскритиковала Собчак за ее слова о концертах Бузовой

Российская певица Анастасия Сланевская, выступающая под псевдонимом Слава, заступилась за Ольгу Бузову, которую раскритиковала телеведущая Ксения Собчак.
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия

В Финском заливе потерпел бедствие катер: часть моряков спасена

В акватории Финского залива вблизи Канонерского острова в субботу, 27 апреля, потерпел бедствие катер, часть моряков подняли из воды и уже доставили в Санкт-Петербург.
Обновлено в 15:56
Шоу-бизнес

Идрис Эльба женился на модели Сабрине Даур

Британский актер Идрис Эльба и модель Сабрина Даур поженились. Свадебная церемония прошла в Марокко.
Обновлено в 11:35
Политика

Поток украинских туристов в Крым вырос в два раза

Вдвое возрос пассажиропоток граждан Украины, въезжающих в Крым через российские пункты пропуска.
Обновлено в 13:43
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Дмитрий Нагиев
Актёр
Советский и российский актёр театра и кино, музыкант, певец, шоумен, теле- и радиоведущий.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное