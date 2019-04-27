Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»Слово и Дело 11:31

Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосам. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал.

По словам Нагиева, нужно провести проверку по факту мошенничества среди заинтересованных лиц: "Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал".

Религия Благодатный огонь сошел в Иерусалиме В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь. Прямую трансляцию вел телеканал НТВ.

Наука Преподаватель Оксфорда рассказал, когда пришельцы заявят о себе Янг-хэ Чи рассказал, что пришельцы дадут о себе знать во время катаклизмов или катастроф.

Политика В Крым едут народные дипломаты из США, Швеции, Великобритании и Непала Во вторник, 30 апреля, на полуостров прибудет делегация народных дипломатов и общественных деятелей из США, а также активистов из Швеции, Великобритании и Непала.

Армия и оружие Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ В Минобороны пообещали наказать командиров и начальников курсантов, которые не рассказали курсантам о требованиях к цвету погон.

Общество Военных на Урале обвинили в накрутке голосов для дочери Алсу. Они все отрицают По данным telegram-каналов, Ян Абрамов, отец девочки, якобы направил три тысячи сим-карт в воинские части Екатеринбурга, чтобы военные в нужный момент с них проголосовали.

Происшествия Самолет «Аэрофлота» развернулся в небе и возвращается в Москву Самолет авиакомпании "Аэрофлот", выполняющий рейс Москва - Волгоград (SU1186), развернулся в воздухе и в настоящий момент возвращается в Москву.

Происшествия В Париже задержаны 11 человек во время протестов «жёлтых жилетов» Полиция задержала по меньшей мере 11 человек во время протестных акций «жёлтых жилетов» в Париже.

Политика Медведев поручил наказать виновных в загрязнении нефти Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил провести проверку из-за попадания некачественной нефти в трубопровод "Дружба".

Политика Путин допустил упрощенную выдачу гражданства России жителям Украины Путин подчеркнул, что утверждения о том, что предоставление паспортов жителям Донбасса в упрощенном порядке дорого обойдется бюджету России, — это «страшилки», которые вбрасываются «теми людьми или теми политическими силами, которые не хотят, чтобы Россия как-то поддерживала людей, проживающих в Донбассе».

Кино Netflix внезапно закрыл сериал «Диета из Санта-Клариты» Напомним, что ранее была внезапно закрыта еще одна разухабистая сплэттер-комедия - "Эш против зловещих мертвецов".

Армия и оружие В ЗВО рассказали о технике на парад Победы в Петербурге Завтра в воскресенье в Петербурга пройдет статический показ техники, которая примет участие в честь Дня Победы, сообщили Gazeta.SPb в ЗВО 27 апреля.

Происшествия Варвара Караулова вышла на свободу Варвару Караулову, осужденную за попытку вступить в террористическую группировку "Исламское государство"*, освободили из колонии в Вологде, передает корреспондент РИА Новости с места событий.

Хоккей Бурмистров и Якупов не вошли в состав сборной России для подготовки к ЧМ "Штаб сборной благодарит за работу вратарей Ивана Бочарова, Илью Коновалова, защитников Никиту Черепанова, Рушана Рафикова, нападающих Егора Коршкова, Антона Злобина, Дениса Алексеева, Александра Бурмистрова, Дамира Жафярова и Наиля Якупова, желает им хорошей подготовки к следующему сезону и рассчитывает на них в дальнейшем", - говорится в сообщении ФХР.

Гаджеты Xiaomi готовит смартфон с процессором Snapdragon 730 Предполагается, что это будет аппарат среднего уровня и возможно он получит название Mi 9X.

Авто Geely показали грузовик на метаноле Грузовик получил 12,45-литровый мотор, работающий на метаноле с отдачей в 460 л.с. Автомобиль предложат в трёх исполнениях — для гор, для региональной логистики и в стандартном.

Футбол «Анжи» и «Ростов» сыграли вничью Махачкалинский «Анжи» на своем поле сыграл вничью с «Ростовом» в матче двадцать шестого тура чемпионата России по футболу.

Политика Коломойский вернется на Украину и поможет Зеленскому Украинский олигарх и политик Игорь Коломойский заявил, что собирается вернуться на Украину и готов помогать победителю президентских выборов Владимиру Зеленскому.

Происшествия В Ростове-на-Дону женщина и ребенок погибли при пожаре в многоэтажке Женщина и ребенок погибли в результате пожара в многоэтажном доме в Ростове-на-Дону, сообщил журналистам представитель ГУМЧС России по Ростовской области.

Экономика Сбербанк перечислил главные хакерские тренды Топ-менеджер Сбербанка назвал главные направления угроз от хакеров: DDoS-атаки, утечки данных и мошенничество с использованием методов социальной инженерии.