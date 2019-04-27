Культура

Дмитрий Нагиев предложил аннулировать результаты финала «Голос. Дети»Слово и Дело 11:31

По словам Нагиева, нужно провести проверку по факту мошенничества среди заинтересованных лиц: "Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал".
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Дмитрий Нагиев
Я абсолютно согласен с тем, что нужно проверить, что не было никаких махинаций с голосам. Если выяснится, что хоть какие-то махинации были, я за то, чтобы аннулировать результаты финала и сделать честный финал.
— Дмитрий Нагиев, актёрURA.Ru 11:58

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