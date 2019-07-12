Темпы строительства жилой недвижимости необходимо наращивать практически в каждом регионе нашей страны, резюмировал премьер-министр. Президент России Владимир Путин поручил увеличить объемы строительства в России до 120 млн кв. м к 2024 году.

Игры В Cyberpunk 2077 будет нельзя убивать сюжетных персонажей и детей Игроку ответили, что в игре будет нельзя атаковать детей и сюжетных персонажей.

Политика Зеленский прокомментировал разговор с Путиным Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным фразой «корона с головы не спадет».

Происшествия В отеле в Сомали произошел взрыв Мощный взрыв произошел в отеле в портовом городе Кисмайо в Сомали.

Происшествия В Якутии мужчина застрелил сотрудника Росгвардии и ранил полицейского Мужчина открыл стрельбу по сотрудникам полиции и Росгвардии в городе Среднеколымск в Якутии.

Общество Россельхознадзор обвинил Минэкономразвития в массовой гибели пчел Россельхознадзор пришел к выводу, что массовая гибель пчел в регионах РФ в последнее время связана с бесконтрольным использованием пестицидов при обработках полей.

Политика Александр Беглов решил участвовать в предвыборных дебатах Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов спросил у жителей города, стоит ли кандидатам принимать участие в дебатах.

Политика ЦИК Украины отказалась регистрировать 17 российских наблюдателей Центральная избирательная комиссия Украины отказалась регистрировать 17 официальных наблюдателей от Бюро демократических институтов и прав человека ОБСЕ, которые являются гражданами России.

Политика Грузинские виноделы потребовали извинений от гендиректора «Рустави 2» В Кахетии виноделы провели митинг с требованием, чтобы гендиректор телекомпании "Рустави 2" Ника Гварамия извинился за нецензурные заявления о вине.

Происшествия В Абхазии в ДТП с туристическим автобусом погибла россиянка Туристический автобус попал в ДТП в Гагре, пятеро россиян пострадали, одна гражданка РФ погибла, сообщил РИА Новости пресс-секретарь посольства России в Абхазии Денис Лавриков.

Происшествия Неизвестные сообщили о минировании дома родителей Зеленского В день визита украинского лидера Владимира Зеленского в Кривой Рог полиция города получила сообщение о взрывчатке в доме, где живут родители президента.

Общество Названы сроки исчезновения самых массовых профессий в России Уже через 10 лет цифровые сервисы могут заменить такие массовые профессии, как водители или продавцы, заявил ректор Национального исследовательского университета «Высшая школа экономики» Ярослав Кузьминов на образовательном интенсиве «Остров 10-22» в Сколковском институте науки и технологий.

Политика Трамп заявил о смерти Шварценеггера Как сообщил в твиттере американский журналист Хантер Уокер, во время саммита в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что актер Арнольд Шварценеггер мертв.

Шоу-бизнес Леди Гага и Брэдли Купер стали жить вместе Певица Леди Гага и голливудский актер Брэдли Купер стали жить вместе. Гага переехала в шикарный особняк актера в Нью-Йорке, пишет «МК».

Происшествия В Туве 10 человек погибли при падении машины в реку В местном МВД отмечают, что машину перевернуло сильным течением. В Туве машина опрокинулась при попытке пересечь реку вброд.

Армия и оружие Басурин заявил о потерях ВСУ в Донбассе Заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил о потере 39 человек в результате боевых и небоевых действий в Донбассе.

Политика Госдеп прокомментировал предложение Зеленского о переговорах в Минске 8 июля Зеленский предложил главе российского государства Владимиру Путину провести переговоры в Минске при участии мировых лидеров, в том числе президента США Дональда Трампа.

Происшествия На Кольцевой линии московского метро произошел сбой Сбой произошёл на Кольцевой линии московского метро в пятницу вечером, передаёт корреспондент РИА Новости.

Футбол Арсенал (Тула) — Динамо 0:1 (2-й тайм) Полузащитник московского «Динамо» Мигел Кардозу в матче с тульским «Арсеналом» забил первый мяч нового сезона Российской премьер-лиги (РПЛ).

Экономика Акимов озвучил «мнение транспортного цеха» о платной трассе до Казани Вице-премьер Максим Акимов, курирующий в правительстве транспорт, выступил и за реконструкцию трассы М7 «Волга», и за строительство новой платной дороги Москва — Казань в рамках проекта «Европа — Западный Китай» «Автодора».

Общество ФСБ изымает документы в новгородском министерстве лесного хозяйства Сотрудники ФСБ России по Новгородской области изымают документы в региональном министерстве природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии, об этом сообщает пресс-служба Рослесхоза в пятницу.

Политика Зеленский помиловал украинца, осужденного в России за разбой Президент Украины Владимир Зеленский помиловал украинца Сергея Литвинова, осужденного в РФ за разбой, сообщил заместитель министра юстиции Сергей Петухов.

Музыка Дочь Алсу показала клип с Ержаном Максимом Дочь певицы Алсу Микелла Абрамова опубликовала на YouTube-канале свой первый клип.

Общество Полиция вытеснила мигрантов из парижского Пантеона Стражи порядка пресекли акцию протеста нелегальных мигрантов в парижском Пантеоне, вытеснив ее участников на улицу.