Экономика
«Ямал СПГ» досрочно вывел завод по сжижению газа на полную мощность
«Ямал СПГ» досрочно вывел завод по сжижению газа на полную мощностьТАСС07:52
Третья линия завода по сжижению природного газа "Ямал СПГ" вышла на полную мощность производства СПГ, передает корреспондент ТАСС. Тем самым совокупная мощность завода достигла 16,5 млн т СПГ в год (каждая линия по 5,5 млн т). Дал старт запуску линии премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.
ТАСС07:52
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