Экономика сегодня вчера в 09:51

В декабре прошлого года завод «Ямал СПГ» начал производство сжиженного природного газа на первой технологической линии. Проектную мощность оценивали в 5,5 млн тонн в год. Первый танкер загрузили 8 декабря, вторую очередь запустили в августе.

Экономика Экономика Путин продлил заморозку накопительной пенсии еще на год Президент России Владимир Путин подписал указ о продлении заморозки накопительной пенсии до 2021 года.

Энергетика Энергетика «Нафтогаз» рассчитывает на техасское правосудие С начала лета «Нафтогаз» пытается принудительно взыскать с «Газпрома» $2,6 млрд во исполнение решения Стокгольмского арбитража -- в Швейцарии, Великобритании и Нидерландах.

Экономика Экономика В России введут дополнительный контроль за платежами в интернете В российское законодательство впервые планируется ввести понятие платежного агрегатора — специализированной компании, которая обеспечивает проведение в интернете разнообразных платежей для онлайн-магазинов.

Экономика Экономика Греф заявил о возможной смене названия Сбербанка Сбербанк в финансовой части сохранит свой бренд, а как экосистема может получить новое название.

Экономика Экономика Венесуэлу обвинили в срыве соглашения по заложенному «Роснефти» активу Канадская горнодобывающая компания объяснила это тем, что в Каракасе нарушили условия соглашения, достигнутого в прошлом месяце.

Экономика Экономика Рыболовам просчитали госконтроль Избыточное регулирование стоит отрасли 17 млрд рублей в год Анализ регуляторной политики в рыбопромышленной отрасли аналитики ВШЭ провели при содействии Всероссийской ассоциации рыбопромышленников (ВАРПЭ) с августа по декабрь 2018 года.

Финансы Финансы Эксперты оценили рост экономики РФ при нефти по 100 долларов Рост на 1,2 процента ожидается также при нефти по 80 долларов и долларе по 60 рублей.

Финансы Финансы ЦБ: чистый отток капитала из России за 11 месяцев вырос в 3,3 раза Чистый вывоз капитала из России частным сектором, по предварительной оценке ЦБ РФ, вырос в январе - ноябре 2018 года в 3,3 раза по сравнению с показателем за аналогичный период предыдущего года и достиг $58,5 млрд.

Экономика Экономика Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на пониженную ставку налога на имущество Мэрия Москвы согласилась на незначительное повышение ставки налога на имущество, о котором просило предпринимательское сообщество.

Финансы Финансы Минфин анонсировал ежемесячные аукционы по размещению инфляционных ОФЗ Как уточняется, Минфин разместит ОФЗ с постоянным купонным доходом выпуска №25 083 в объёме 16 млрд 179 млн рублей с датой погашения 15 декабря 2021 года.

Экономика Экономика Tesla подала в суд на бывшего сотрудника за длинный язык Американская компания Tesla намерена взыскать с бывшего сотрудника более $167 млн за кражу и разглашение коммерческих секретов, а также предоставление журналистам ложной информации.

Экономика Экономика Бюджет Кемеровской области на 2019 год принят бездефицитным Совет народных депутатов Кемеровской области в среду принял в окончательном чтении закон о бюджете на 2019 год.

Экономика Экономика Снижение числа корпоративных банкротств стало тенденцией Мониторинг делового климата Очередное исследование Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), анализирующего ситуацию с корпоративными банкротствами в экономике РФ, в третьем квартале этого года подтвердило начавшуюся в первом полугодии тенденцию к снижению числа случаев несостоятельности (см. "Ъ" от 15 августа).

Экономика Экономика Медведев обсудил с губернатором ЯНАО инфраструктурные проекты региона Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу с губернатором Ямало- Ненецкого автономного округа Дмитрием Артюховым.