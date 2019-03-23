Политика

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Интерфакс 07:34

Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Как сообщает пресс-служба правительства, Медведев будет отвечать на вопросы в ходе прямого эфира VKlive 29 марта.
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Премьер Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети ВКонтакте

Эхо Москвы09:31

Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Интерфакс07:34

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»

Известия08:00

Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» 29 марта

ТАСС07:57

Медведев ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте» в прямом эфире

РИА Новости07:50

Медведев впервые в прямом эфире ответит на вопросы пользователей «В контакте»

Ведомости07:48

Медведев 29 марта впервые ответит на вопросы пользователей «Вконтакте»

Коммерсантъ08:27
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