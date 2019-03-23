Политика
Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей «ВКонтакте»Интерфакс 07:34
Премьер-министр России Дмитрий Медведев впервые ответит на вопросы пользователей соцсети "ВКонтакте". Как сообщает пресс-служба правительства, Медведев будет отвечать на вопросы в ходе прямого эфира VKlive 29 марта.
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Происшествия
В квартире в центре Москвы нашли арсенал оружия
Обновлено в 05:28
Спорт
Тутберидзе: Загитова хотела сняться с чемпионата мира
Тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе сообщила, что победитель чемпионата мира в Сайтаме Алина Загитова могла сняться с соревнований за несколько дней до старта.
Обновлено в 15:04
Общество
Суд по Шиесу: а хотели ли разобраться?
Для вынесения решения суду потребовалось всего три заседания, причем на первом представителей ООО "Технопарк" не было.
Обновлено в 04:48
Наука
Ученые создали робота-щенка для страдающих аллергией на животных
Американские ученые из компании Tombot создали одноименного робота-щенка.
Обновлено в 13:52
Политика
Климкин заметил ухудшение образования на Украине после выхода из СССР
Глава украинского МИД Павел Климкин считает, что образование в стране ухудшилось после выхода из СССР. Об этом сообщает "Украинская правда".
Обновлено в 13:06
Политика
В Совфеде оценили заявление Помпео о ситуации с Голанскими высотами
Член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков прокомментировал в беседе с RT заявление госсекретаря США Майка Помпео о том, что риторика Вашингтона в отношении Голанских высот не является «политикой двойных стандартов» в сравнении с отношением к воссоединению Крыма с Россией.
Обновлено в 09:55
Общество
Prodigy пригласили фанатов на похороны Кита Флинта
Британская группа Prodigy пригласила своих поклонников на похороны вокалиста Кита Флинта в городе Брейнтри.
Обновлено в 17:57
Политика
Суд признал незаконным решение КПРФ передать мандат Грудинину
Суд в Москве удовлетворил иск бывшего депутата Госдумы Бориса Иванюженкова и признал незаконным решение президиума ЦК КПРФ о передаче думского мандата умершего Жореса Алферова директору "Совхоза имени Ленина" Павлу Грудинину.
Обновлено в 10:53
Футбол
Сборная Бразилии получила кубок Девяти ценностей
Обновлено в 11:40
Армия и оружие
В провинции Хама боевики применили газ, отравлен 21 человек
В сирийской провинции Хама боевики при обстреле применили газ. В больницу города Скальбии поступил 21 человек с симптомами отравления.
Обновлено в 17:08
Кино
Новая серия «Игры престолов» попала в сеть
Детали первой серии финального сезона "Игры престолов" попали в сеть. Об этом сообщает издание Super.ru.
Обновлено в 07:58
Происшествия
Лайнер Viking Sky терпит бедствие у берегов Норвегии, идет эвакуация
У берегов Норвегии эвакуируют 1300 человек с потерявшего ход круизного лайнера. Инцидент произошел у западного побережья страны.
Обновлено в 15:18
Спорт
Биатлонист Симон Фуркад завершил карьеру
Обновлено в 15:42
Политика
В Крыму назвали неприемлемыми условия визита миссий ЕС на полуостров
Условия, которые ставят мониторинговые миссии ЕС для своего визита в Крым, являются неприемлемыми, заявил руководитель рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.
Обновлено в 03:19
Общество
Митинги КПРФ в поддержку Грудинина провалились в городах-миллионниках
Сегодня, 23 марта, КПРФ устроила в городах-миллионниках митинги в поддержку олигарха Павла Грудинина, которого ЦИК отказалась зарегистрировать кандидатом в Госдуму РФ.
Обновлено в 10:20
Авто
Новый бренд Jetta представил свои модели
В настоящее время известно лишь, что первыми моделями бренда стали пятиместный кроссовер Jetta VS5, его семиместная версия Jetta VS7 и седан Jetta VA3.
Обновлено в 07:35
Спорт
Большунов сломал палку и проиграл Клебо в финале Кубка мира
Норвежец Йоханнес Клебо выиграл гонку преследования в финале Кубка мира, который проходит в Квебеке, и оторвался от идущего вторым в общем зачете сезона Александра Большунова.
Обновлено в 15:40
Армия и оружие
Два командира талибов ликвидированы в Афганистане
В результате авиаудара в Афганистане были ликвидированы двое лидеров радикального движения «Талибан» (запрещено в РФ) — Муллах Ариф и Мавлави Гиасуддин.
Обновлено в 07:00
Шоу-бизнес
Кристина Орбакайте вызвала зависть у поклонников отдыхом в Майами
Отечественная певица Кристина Орбакайте вызвала зависть у своих многочисленных поклонников, решив отправиться на отдых в Майами.
Обновлено в 08:26
Общество
Синоптики предупредили об идущем на Москву снегопаде
Обновлено в 15:00
Происшествия
В дагестанском Хасавюрте отравились почти 90 человек
В дагестанском Хасавюрте произошло массовое отравление, госпитализированы 86 человек, включая 72 ребенка .
Обновлено в 08:50
Футбол
Норвегия упустила ничью в матче с Испанией
23 марта между национальными сборными Испании и Норвегии на стадионе «Месталья» был разыгран матч 1-го тура отборочного турнира Чемпионата Европы 2020.
Обновлено в 17:40
Футбол
Гиггз: «Мне не нравился „Арсенал“: Виейра играл грубо, а у Пети были длинные волосы»
Обновлено в 15:59
Авто
Самые надежные двигатели: какие авто имеют моторы-миллионники
Эксперты портала «Авторамблер» окунулись в историю автопрома и составили ТОП-3 самых надежных силовых агрегатов, удостоившихся почетного звания «мотор-миллионник».
Обновлено в 03:28
Политика
В Госдуме оценили слова Зеленского об условии возврата Крыма Украине
Депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек прокомментировал слова кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, когда Крым вернется в состав Украины Шоумен заявил телеканалу ICTV, что полуостров снова войдет в состав Украины только после того, как в России сменится власть.
Обновлено в 08:11
Армия и оружие
По прозвищу «Джо»: В США вспомнили об испытаниях советской супербомбы
Эксперты США в очередной раз возвращаются к теме испытания Советским Союзом 50-мегатонной термоядерной бомбы.
Обновлено в 09:30