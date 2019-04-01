Экономика
Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 годаРоссийская газета вчера в 09:54
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Медведев сообщил об утверждении бюджетного прогноза России до 2036 года
Народные новостивчера в 09:39
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Экономика
Названы самые высокооплачиваемые профессии в России
Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
Обновлено в 00:01
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия
В Ярославле избили племянницу Скрипаля
Обновлено вчера в 18:58
Технологии
В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования
На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Политика
Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов
Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика
Минфин предложил ввести новые налоги
Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Политика
США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море
Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты
Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Политика
В Раде оценили последствия победы Зеленского
В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы
Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года
Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
Обновлено вчера в 11:44
Транспорт
«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф
Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 01:58
Общество
В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич
В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Политика
Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов
Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика
Россиян предупредили о росте цен на соки
В Российском союзе производителей соков предупредили, что повышение налоговой нагрузки приведет к росту цен на соки и может стать причиной снижения объемов потребления и производства.
Обновлено вчера в 02:27
Наука
Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход
Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия
ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов
По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Энергетика
Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года
Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено вчера в 13:39
Общество
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Кино
Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 22:34
Музыка
Мик Джаггер перенесет операцию на сердце
Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика
Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании
Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено вчера в 10:27
Общество
Весна придет в Москву во второй половине апреля
По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие
Войска ВВО получили 120 модернизированных танков Т-80
Войска Восточного военного года получили 120 модернизированных танков Т-80.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика
Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу
В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Общество
Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа
Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Хоккей
СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ
Обновлено вчера в 15:36
Общество
Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»
Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
Обновлено в 00:46