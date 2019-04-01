Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 годаРоссийская газета вчера в 09:54

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

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