Экономика

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 годаРоссийская газета вчера в 09:54

Премьер-министр Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года.
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Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Аргументы и Факты01:40

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Life.ruвчера в 09:25

Медведев сообщил об утверждении бюджетного прогноза России до 2036 года

Народные новостивчера в 09:39

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Российская газетавчера в 09:54

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

РИА Новостивчера в 09:23

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

ФАНвчера в 09:18

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

ТАССвчера в 09:13
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Экономика

Названы самые высокооплачиваемые профессии в России

Во ВНИИ труда Минтруда России провели мониторинг вакансий на основе данных открытых источников и составили подборку наиболее высокооплачиваемых профессий.
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Авто

УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой

Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Происшествия

В Ярославле избили племянницу Скрипаля

Обновлено вчера в 18:58
Технологии

В Госдуме предложили защитить Рунет с помощью российского шифрования

На практике поправки означают, что все крупные интернет-компании России должны будут внедрить отечественные средства шифрования в свои продукты.
Обновлено вчера в 23:40
Политика

Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов

Центральная избирательная комиссия Украины заявила, что во второй тур выборов проходят глава партии «Слуга народа» Владимир Зеленский и действующий президент Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:42
Экономика

Минфин предложил ввести новые налоги

Министерство финансов России опубликовало законопроект, согласно которому в Налоговый кодекс (НК) будут включены пять новых глав, пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на документ.
Обновлено вчера в 19:42
Происшествия

WP: Дети Хашукджи получили «денежные компенсации» от Саудовской Аравии

Обновлено в 00:34
Армия и оружие

Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС

Индийские противоспутниковые испытания спровоцировали появление космического мусора на орбите.
Обновлено вчера в 20:01
Политика

США обсудили с Румынией и Испанией «агрессию России» в Черном море

Государственный секретарь США Майк Помпео провел встречи с министрами иностранных дел Румынии и Испании Теодором Мелешкану и Жозепом Боррелем в Вашингтоне, в рамках которых они обсудили «российскую агрессию» в Черном море.
Обновлено вчера в 21:34
Экономика

Visa и Mastercard обяжут банки России выпускать лишь бесконтактные карты

Международные платежные системы Visa и Mastercard обяжут российские банки выпускать только бесконтактные карты (использующие NFC-технологию), позволяющие оплачивать покупку в одно касание.
Обновлено в 01:00
Политика

В Раде оценили последствия победы Зеленского

В случае избрания шоумена Владимира Зеленского президентом, кроме элиты, ничего не поменяется, заявил депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала NewsOne.
Обновлено вчера в 17:30
Финансы

Минфин дал прогноз по курсу рубля к доллару до 2036 года

Министерство финансов ожидает ослабления курса российского рубля к доллару США в течение следующих 17 лет - об этом говорится в составленном ведомством и утвержденном правительством бюджетном прогнозе.
Обновлено вчера в 11:44
Транспорт

«Аэрофлот» и «Россия» ввели безбагажный тариф

Авиакомпании «Аэрофлот» и «Россия» со 2 апреля ввели безбагажные тарифы на некоторых направлениях.
Обновлено в 01:58
Общество

В Новосибирске текст «Тотального диктанта» зачитают Познер и Макаревич

В кинотеатре «Победа» текст зачитает писатель и критик Дмитрий Быков, в НГТУ — хоккеист «Сибири» Егор Миловзоров, уточнил Поздняков.
Обновлено в 01:13
Политика

Григорий Рапота поздравил белорусов и россиян с Днем единения народов

Только при условии, что молодежь проникнется важностью и полезностью для себя пути интеграции, будет увлечена контактами со своими сверстниками в Беларуси и России, если ее героями станут наши общие герои, чьи судьбы неразрывно связаны с единением двух народов, строительство Союзного государства успешно продолжится.
Обновлено вчера в 03:10
Экономика

Россиян предупредили о росте цен на соки

В Российском союзе производителей соков предупредили, что повышение налоговой нагрузки приведет к росту цен на соки и может стать причиной снижения объемов потребления и производства.
Обновлено вчера в 02:27
Наука

Квантовый компьютер смоделировал квантовый фазовый переход

Группа Михаила Лукина впервые экспериментально исследовала квантовый фазовый переход в сильно скоррелированной системе.
Обновлено вчера в 11:24
Происшествия

Стала известна версия крушения самолета с совладелицей S7

Обновлено в 00:34
Происшествия

ФСБ обыскала подразделение президентской Службы спецобъектов

По словам источника, близкого к Службе спецобъектов, согласно постановлению администрации Чеховского района от 1993 года, в оперативном управлении воинской части находилось 3274,8 га земли, а после межевания площадь участка уменьшилась до 3189 га.
Обновлено в 00:01
Энергетика

Нефть Brent поднялась выше $69 впервые с ноября 2018 года

Цена на североморскую нефтяную смесь марки Brent превысила $69 за баррель, свидетельствуют данные торгов 1 апреля.
Обновлено вчера в 13:39
Общество

«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой

Сотрудники «Аэрофлота» отказались сажать женщину на рейс, объяснив это тем, что ее сломанная нога не сгибается, что противоречит правилам перевозки пассажиров, летящих эконом-классом.
Обновлено вчера в 16:35
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено вчера в 22:34
Музыка

Мик Джаггер перенесет операцию на сердце

Певец перенес тур по Северной Америке из-за болезни сердца. Фронтмен The Rolling Stones Мик Джаггер перенесет операцию на сердце.
Обновлено вчера в 12:28
Экономика

Глава «Газпрома» провел масштабные перестановки в руководстве компании

Новые кураторы В понедельник, 1 апреля, пресс-служба "Газпрома" сообщила о перестановках в руководс тве компании, которые назвала кадровыми и функциональным изменениями.
Обновлено вчера в 10:27
Общество

Весна придет в Москву во второй половине апреля

По-настоящему весенняя теплая погода придет в Москву во второй половине апреля.
Обновлено в 01:32
Армия и оружие

Войска ВВО получили 120 модернизированных танков Т-80

Войска Восточного военного года получили 120 модернизированных танков Т-80.
Обновлено вчера в 22:12
Экономика

Новый порядок расчета скидки по ОСАГО вступил в силу

В России с 1 апреля вступил в силу новый порядок расчета коэффициента «бонус-малус» (КБМ), который зависит от страховой истории водителя и при расчете стоимости полиса ОСАГО дает скидку за безаварийную езду и надбавку за совершенные аварии.
Обновлено 31 марта в 18:10
Общество

Роспотребнадзор и предприниматели разработали проект нового СанПиНа

Специалисты Роспотребнадзора и предприятия общественного питания подготовили проекты документов нового СанПиН и методические рекомендации, сообщается на сайте надзорного ведомства.
Обновлено в 00:27
Хоккей

СКА обыграл ЦСКА и сократил отставание в финале Запада КХЛ

Обновлено вчера в 15:36
Общество

Британская компания ищет путешествующего «директора по вкусу»

Британская компания, которая специализируется на доставке вегетарианских блюд, ищет «директора по вкусу».
Обновлено в 00:46
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