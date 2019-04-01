Экономика

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз России до 2036 годаПолитРоссия вчера в 10:12

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что он утвердил бюджетный прогноз России до 2036 года. Он отметил, что этот документ является одним из самых важных в области стратегического планирования.
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Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Аргументы и Факты01:40

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

ФАНвчера в 09:18

Медведев сообщил об утверждении бюджетного прогноза России до 2036 года

Народные новостивчера в 09:39

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Life.ruвчера в 09:25

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

РИА Новостивчера в 09:23

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Российская газетавчера в 09:54

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

ТАССвчера в 09:13
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