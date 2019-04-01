Экономика
Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз России до 2036 годаПолитРоссия вчера в 10:12
Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что он утвердил бюджетный прогноз России до 2036 года. Он отметил, что этот документ является одним из самых важных в области стратегического планирования.
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Медведев сообщил об утверждении бюджетного прогноза России до 2036 года
Народные новостивчера в 09:39
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Армия и оружие
Противоспутниковые испытания Индии могут угрожать МКС
Обновлено вчера в 20:01
Политика
Премьер Израиля встретится с Путиным в Москве 4 апреля
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху намерен встретиться с президентом России Владимиром Путиным в четверг, 4 апреля.
Обновлено в 04:07
Кино
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев
Обновлено вчера в 23:36
Наука
В Египте обнаружен саркофаг с мумией
На севере Египта в ходе раскопок археологи обнаружили саркофаг, в котором находилась мумия.
Обновлено в 04:38
Авто
УАЗ выпустит «Русский Прадо» с новой платформой
Ульяновский автозавод (входит в Sollers) в 2020 году выпустит автомобиль на новой платформе класса Toyota Land Cruiser Prado, рассказал гендиректор и основной владелец Sollers Вадим Швецов.
Обновлено вчера в 12:03
Общество
Божена Рынска сообщила о смене фамилии
Журналистка, вдова медиаменеджера Игоря Малашенко Божена Рынска заявила о решении взять фамилию покойного мужа.
Обновлено в 02:51
Здоровье
В России за несколько лет вдвое выросло число людей с аутизмом
Число людей с аутизмом в России выросло более чем вдвое за последние несколько лет, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения страны.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия
В Москве сотрудница полиции случайно ранила себя из пистолета
Сотрудница полиции ранила себя из пистолета в помещении московского ОВД «Арбат». Об этом рассказал источник в правоохранительных органах.
Обновлено в 03:30
Происшествия
Хранение детского питания в морге Югры не осталось без последствий
В департаменте здравоохранения по Ханты-Мансийскому автономному округу рассказали о наказании сотрудников городской больницы Югорска за хранение в морге просроченного детского питания.
Обновлено в 02:54
Экономика
Определены самые высокооплачиваемые профессии России
Согласно исследованию, проведенному ВНИИ труда Минтруда, самыми высокооплачиваемыми профессиями в России являются инженер-мехатроник в автомобилестроении и сварщик дуговой сварки.
Обновлено в 00:25
Политика
В штабе Зеленского предложили Порошенко устроить дебаты с Коломойским
В штабе кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского считают дебаты с его политическим соперником и действующим главой государства Петром Порошенко бессмысленными.
Обновлено в 04:39
Здоровье
В России ВИЧ-инфицированы 1,2% граждан
По словам руководителя Федерального научно-методического центра по профилактике и борьбе со СПИДом, академика РАН Вадима Покровского, ВИЧ-инфицированы 1,2% взрослого населения страны (15−49 лет), больше всего больных СПИДом среди граждан активного возраста 35−39 лет.
Обновлено в 04:41
Происшествия
Два жителя Омска напали с ножами на сожителей своих бывших девушек
В Омске двое молодых людей напали с ножами на сожителей своих бывших девушек, сообщает региональное управление СК.
Обновлено в 04:26
Экономика
Биткоин подорожал более чем на 15 процентов
Стоимость биткоина, самой популярной криптовалюты, увеличилась во вторник более чем на 15 процентов. Это следует из данных CoinMarketCap.
Обновлено в 03:38
Происшествия
Гроб с телом женщины привезли к администрации в Рязани
Обновлено вчера в 11:54
Транспорт
«Аэрофлот» объяснил отказ в перевозке пассажирки со сломанной ногой
Обновлено вчера в 16:35
Шоу-бизнес
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах
Оксана Акиньшина устроила фотосессию в купальнике на Мальдивах Актриса с дочерью отдыхает на островах.
Обновлено вчера в 10:01
Общество
Уволенная из-за фотографии барнаульская учительница нашла новую работу
Обновлено вчера в 22:59
Экономика
С 1 апреля в России повысились социальные пенсии
В России с 1 апреля произошло повышение размера социальных пенсий, сообщается на сайте ПФР.
Обновлено вчера в 03:49
Авто
Владение электромобилем подешевеет к 2022 году
По оценке The Boston Consulting Group, в Европе стоимость владения электромобилем и обычным автомобилем в сегменте C («гольф-класс») сравняется к 2022 году, в сегменте кроссоверов — уже в 2019 году.
Обновлено в 05:07
Экономика
Visa и Mastercard обяжут банки выпускать только бесконтактные карты
Visa не ответила на запрос СМИ, однако Альфа-банк, Райффайзенбанк и банк "Русский стандарт" уже получили соответствующие письменные требования от платежных систем, передает издание.
Обновлено в 04:26
Происшествия
В Санкт-Петербурге нашли мертвым топ-менеджера из Ирландии
Тело 52-летнего ирландца нашли на Парашютной улице в Санкт-Петербурге в ночь на 2 апреля.
Обновлено в 03:40
Происшествия
Один из участников «Нового величия» заключил досудебное соглашение
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский заключил досудебное соглашение со следствием.
Обновлено в 04:01
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Экономика
Мордашов договорился о покупке гипермаркетов «Лента»
В сообщении, которое опубликовала пресс-служба «Ленты», говорится, что «Севергрупп» (основной актив — компания «Северсталь») согласилась приобрести 34,44% ценных бумаг «Ленты» у компании Luna Inc. (ее бенефициар — TPG Group).
Обновлено вчера в 18:20
Политика
Отказ от договора о дружбе с Россией заставит Украину забыть о Крыме
Как рассказал декан факультета мировой политики и экономики ВШЭ Андрей Суздальцев, прекращение действия договора о дружбе между Россией и Украиной еще больше ухудшит отношения между двумя странами.
Обновлено в 04:27
Экономика
ФАС начала массовые проверки оборонных предприятий
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) после обращения Минобороны начала проверки на предприятиях оборонно-промышленного комплекса.
Обновлено в 04:49