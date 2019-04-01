Экономика

Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз России до 2036 годаПолитРоссия 10:12

Премьер-министр России Дмитрий Медведев сообщил о том, что он утвердил бюджетный прогноз России до 2036 года. Он отметил, что этот документ является одним из самых важных в области стратегического планирования.
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Дмитрий Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Российская газета09:54

Медведев сообщил об утверждении бюджетного прогноза России до 2036 года

Народные новости09:39

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

ТАСС09:13

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

РИА Новости09:23

Бюджетный прогноз до 2036 г. учитывает санкции и торговые войны - Медведев

Финмаркет09:20

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

ФАН09:18

Медведев утвердил бюджетный прогноз до 2036 года

Life.ru09:25
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Автоматически обработано 7299 источников, обновлено в 23:00, Ашберн
Наука

Ученые ТюмГУ показали, возбудителей каких инфекций переносят летучие мыши и их эктопаразиты

Старший научный сотрудник института X-BIO ТюмГУ Мария Орлова совместно с коллегами из Ростовского-на-Дону противочумного института Роспотребнадзора оценили участие летучих мышей и их эктопаразитов в циркуляции возбудителей природно-очаговых инфекций на юге России.
Обновлено в 04:36
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NYT: иллюзиониста Дэвида Блейна обвинили в сексуальном насилии

Газета подчеркивает, что в 2004 году Блейн был обвинен в сексуальном насилии над женщиной в Лондоне, что грозило ему двумя годами за решеткой, однако после расследования полиция сняла с него обвинения.
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Детские игрушки могут подорожать в России на 20%

Введение в РФ предварительной экспертизы игрушек перед поступлением в продажу может привести к их подорожанию на 20%, рассчитали для «Известий» в Ассоциации индустрии детских товаров (АИДТ).
Обновлено в 19:36
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Завод Hyundai в Петербурге увеличил в 1 квартале производство на 4%

Напомним, в прошлом году «Хендэ Мотор Мануфактуринг Рус» подписал инвестиционный контракт (СПИК).
Обновлено в 13:10
Происшествия

На севере Москвы загорелась многоэтажка

В Москве произошло возгорание в многоэтажке на Ленинградском проспекте. Об этом 2 апреля сообщает телеканал РЕН ТВ.
Обновлено в 22:45
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Аварию с затонувшим военным кораблем повторят в Норвегии

Обновлено в 12:52
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Минфин предложил ввести новые налоги

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Обновлено в 19:42
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Зеленский и Порошенко прошли во второй тур выборов на Украине

Шоумен и глава партии "Слуга народа" Владимир Зеленский и действующий президент Украины Петр Порошенко после обработки 97,48% протоколов гарантированно проходят во второй тур выборов главы государства.
Обновлено в 21:18
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Россия запустит в космос первый спутник Туниса

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Начальник УФСБ по Челябинской области Юрий Никитин 1 апреля ушел в отпуск, из которого может не вернуться.
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В преддверии пляжного сезона спортсменка взяла себя в руки и заметно похудела во время пребывания в Израиле, куда она отправилась вместе с супругом, артистом Павлом Волей, который находится в гастрольном туре.
Обновлено в 05:57
Политика

Путин поздравил Эрдогана с успехом на выборах

Уточняется, что Путин поздравил Эрдогана с успехом на муниципальных выборах в Турции. Кроме того, стороны обсудили сирийскую проблематику.
Обновлено в 10:45
Политика

Верховный суд Венесуэлы потребовал лишить Гуайдо неприкосновенности

Верховный суд Венесуэлы выдвинул просьбу Национальному учредительному собранию страны отозвать депутатскую неприкосновенность лидера оппозиции Хуана Гуайдо, который провозгласил себя лидером страны.
Обновлено в 17:47
Политика

Помпео обсудил с главой МИД Румынии «агрессию России» в Чёрном море

Госсекретарь США Майк Помпео обсудил с румынским министром иностранных дел Теодором Мелескану «российскую агрессию в Чёрном море», а также роль Румынии в безопасности черноморского региона.
Обновлено в 17:14
Политика

Очередная женщина обвинила Байдена в неподобающем поведении

Экс-помощник конгрессмена-республиканца Джима Хаймса Эми Лаппос заявила, что бывший вице-президент США Джо Байден неподобающем образом прикоснулся к ней и "потерся с ней носами".
Обновлено в 20:16
Происшествия

40 человек пострадали в Чехии при столкновении трамвая и троллейбуса

Как сообщает РИА Новости, трамвай и троллейбус столкнулись лоб в лоб.
Обновлено в 08:50
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Бывший замначальника УВД Махачкалы арестован на два месяца

Два месяца ареста избрал Советский районный суд Махачкалы в качестве меры пресечения экс-заместителю начальника УВД столицы республики, начальнику полиции Раипу Ашикову.
Обновлено в 14:29
Экономика

Правительство создаст программу поддержки строительства частных домов

Правительство России разработает отдельную программу развития и поддержки индивидуального жилищного строительства (ИЖС).
Обновлено в 08:23
Происшествия

В Якутии осуждены организаторы канала нелегальной миграции

Пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия): - Якутским городским судом осуждены организаторы канала нелегальной миграции.
Обновлено в 20:16
Экономика

В правлении Газпрома провели новые кадровые назначения

Андрей Круглов, который на протяжении последних десяти лет курировал финансы Газпрома, покидает пост заместителя председателя правления компании.
Обновлено в 08:43
Кино

Умер актер из «Улиц разбитых фонарей» Александр Васильев

Обновлено в 22:34
Политика

Министр внутренних дел России Колокольцев прибыл в КНДР

Владимир Колокольцев прибыл в столицу Северной Кореи на фоне сообщений о возможном скором визите лидера КНДР Ким Чен Ына в Российскую Федерацию, сообщает ТАСС.
Обновлено в 20:16
Происшествия

Гроб с телом женщины привезли к зданию администрации Рязани

Обновлено в 08:00
Происшествия

СМИ узнали основную версию крушения самолета совладелицы S7 Филевой

Основной версией крушения частного самолета Epic-LT, на борту которого находились председатель совета директоров S7 Airlines Наталья Филева и ее отец, рассматривается ошибка пилота.
Обновлено в 22:50
Финансы

Почти половина россиян хотя бы на день допускали просрочку по кредиту

Бюро кредитных историй «Эквифакс» сообщило, что 43-45% россиян, бравших кредит, допускали просрочку минимум на один день.
Обновлено в 22:30
Происшествия

Девушку приговорили к 16 годам за убийство семьи из-за наследства

Московский областной суд приговорил к 16 годам заключения с последующим ограничением свободы на один год Дарью Переверзеву по обвинению в убийстве четырех человек — собственной матери, двух братьев и сестры.
Обновлено в 11:35
Спорт

Российского бойца UFC пожизненно дисквалифицировали

Пожизненную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил получил российский боец смешанного стиля (MMA) Руслан Магомедов.
Обновлено в 20:01
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Мэру Турина направили конверт со взрывчаткой

Пакет со взрывчаткой был направлен мэру Турина Кьяре Аппендино.
Обновлено в 17:52
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Порошенко заподозрили в нарушении ключевого правила ОБСЕ по выборам

В Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ сообщили, что кандидат в президенты Украины и действующий лидер страны Пётр Порошенко нарушил один из основных документов организации по вопросам избирательной кампании.
Обновлено в 11:34
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Вихлянцева проиграла Марии в первом круге турнира в Чарльстоне

Обновлено в 13:02
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