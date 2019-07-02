Экономика
Дмитрий Медведев провёл совещание по выполнению национальных проектовТелеканал ОТВ вчера в 11:04
О результатах Свердловской области во время видеоконференции вице-губернатор Сергей Бидонько доложил сегодня премьер-министру Дмитрию Медведеву. На Среднем Урале в работе 57 региональных проектов, от их выполнения будут зависеть показатели 12 нацпроектов.
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с чего всё началось
Брянский губернатор принял учатие в заседании президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам
2 июля председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев провел в режиме видеоконференции с участием всех субъектов Российской Федерации заседание президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам.Брянский рабочийвчера в 10:50
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«Инструмент для эффективной работы у вас есть». Медведев обсудил с регионами реализацию нацпроектов
Телеканал 360°вчера в 07:25
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Интернет
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
Пользователи трех социальных сетей сообщили о сбое в работе сервисов, следует из данных сайта Downdetector, который фиксирует проблемы в работе популярных интернет-ресурсов.
Обновлено в 15:08
Общество
Работа мечты: где в Алтайском крае обучают «туристическим» профессиям
Ася Хваткина рассказывает, каким "туристическим" профессиям обучают в вузах Алтайского края и сколько это стоит.
Обновлено в 19:33
Футбол
Судью матча Бразилия — Аргентина заподозрили в предвзятости
На Кубке Америки разгорелся судейский скандал после полуфинального матча между сборными Бразилии и Аргентины, сообщает Sport24.
Обновлено в 19:12
Политика
Обещанные Трампом новые бронемашины оказались ржавыми и без стволов
В преддверии празднования Дня независимости в США в центр Вашингтона доставили первые бронемашины. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 14:38
Общество
В Японии эвакуируют население Кагосимы из-за ливней
Ранее сообщалось, что из-за угрозы наводнений ранее эвакуации подверглись жители других японских городов Кирисима (там были вывезены 125 тысяч человек) и Аира (около 77 тысяч человек).
Обновлено в 03:34
Футбол
«Атлетико» купил 19-летнего Жуана Фелиша за €126 млн
Обновлено в 17:49
Политика
Нападение националистов на россиян в Грузии попало на видео
Обновлено вчера в 16:10
Политика
ЦИК Украины отменила регистрацию Клюева и Шария на выборы в Раду
Центральная избирательная комиссия Украины отменила регистрацию на выборы в Верховную раду бывшего главы администрации президента страны Виктора Януковича Андрея Клюева и видеоблогера Анатолия Шария.
Обновлено в 17:14
Армия и оружие
В США назвали конечную цель АС-31 «Лошарик»
The Barents Observer уточняет, что АС-31 «Лошарик» может «транспортировать небольшие устройства для военных целей, предназначенные для размещения на морском дне».
Обновлено в 17:32
Происшествия
Ребенок погиб при взрыве мобильного телефона в Кургане
В одном из общежитий Кургана в руках у семилетнего ребенка взорвался мобильный телефон, когда он ставил аппарат на зарядку.
Обновлено в 04:18
Политика
Путин назвал условие диалога с Киевом
По словам Путина, в ходе предвыборной кампании Зеленский обещал "установить прямые контакты со своими согражданами в Донбассе и прекратить называть их сепаратистами".
Обновлено в 19:45
Общество
Красноярский губернатор извинился за резкий ответ жительнице Канска
Обновлено вчера в 08:18
Авто
Группа PSA заключила специнвестконтракт
Согласно имеющейся информации, в рамках подписанного контракта Группа PSA планирует нарастит модельный ряд автомобилей, которые производятся на мощностях предприятия «ПСМА Рус» в Калуге.
Обновлено в 01:27
Происшествия
В Минске во время салюта погибла женщина
Следственный комитет Белоруссии начал проверку в связи с гибелью женщины во время салюта в Минске, уточняется количество пострадавших, сообщила в четверг пресс-служба ведомства.
Обновлено в 17:59
Происшествия
Пожар на складе Jim Beam в США уничтожил 45 тыс. бочек бурбона
В результате пожара на складе Jim Beam в Кентукки уничтожено около 45 тыс. бочек с бурбоном (вид виски, производимый в Штатах), сообщает Bloomberg со ссылкой на заявление материнской компании Beam Suntory.
Обновлено в 15:18
Происшествия
В Москве четыре человека пострадали из-за непогоды
В столице из-за непогоды пострадали четыре человека, включая одного ребенка.
Обновлено в 15:58
Политика
В «Нафтогазе» заявили о готовности к переговорам с Россией по транзиту
Ранее глава «Газпрома» Алексей Миллер заявил, что, согласно законодательству ЕС, Украина не сможет подписать новый контракт по транзиту российского газа до истечения текущего договора.
Обновлено в 17:54
Общество
Профильные ведомства проверят влияние 5G на здоровье россиян
Профильные ведомства, среди которых Минздрав, Минкомсвязь, Роспотребнадзор, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) и департамент информационных технологий Москвы (ДИТ), намерены проанализировать влияние 5G на здоровье людей.
Обновлено в 18:44
Политика
Порошенко призвал украинцев опротестовать закон о люстрации
Бывший президент Украины Петр Порошенко призвал сограждан выйти на акцию протеста.
Обновлено в 17:28
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57
Общество
У Маслякова могут отобрать КВН через суд
Оказалось, что его семье были завещаны исключительные авторские права на КВН, и семья Муратова обратилась в суд по интеллектуальным правам с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».
Обновлено в 16:56
Игры
Финальная глава «Судьбы Атлантиды» для Assassin’s Creed Odyssey выйдет 16 июля
Ubisoft объявила дату выхода заключительного эпизода второго сюжетного дополнения для Assassin's Creed Odyssey — «Суд Атлантиды» выйдет 16 июля.
Обновлено в 12:12
Происшествия
В Гондурасе при кораблекрушении погибли 26 человек
Обновлено в 18:50
Происшествия
Троих сотрудников полиции по району Митино задержали за взятку
Следствие просит отправить под арест трех сотрудников столичного ОМВД по району Митино по делу о взяточничестве, сообщила "Интерфаксу" пресс-секретарь Пресненского суда Москвы Лела Кокая.
Обновлено в 10:51
Здоровье
«Нацимбио» Ростеха будет поставлять 20 наименований лекарств в Узбекистан
НПО "Микроген" (под управлением "Нацимбио" госкорпорации "Ростех") зарегистрировал два новых препарата в Узбекистане - "Стафилококковый" и "Интести-бактериофаг", доведя количество наименований препаратов, экспортируемых в республику, до 20.
Обновлено в 13:03
Политика
Трамп предостерег Иран от угроз
В годовщину выхода США из ядерной сделки 8 мая Иран объявил о прекращении им выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
Обновлено в 19:29
Театры
Пермская опера станет директорским театром
Директорская модель управления характеризуется тем, что генеральный директор не просто руководит хозяйственной деятельностью, но и занимается определением художественной стратегии театра.
Обновлено в 11:25
Политика
Минобороны опубликовало имена погибших подводников
Обновлено в 13:07