В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.

Происшествия Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».

Армия и оружие Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.

Происшествия Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.

Происшествия Принц Бельгии проигнорировал гимн страны из-за смартфона Принц Бельгии Лоран во время исполнения гимна страны на военном параде переписывался в мессенджерах и звонил по телефону.

Политика Жириновский допустил вхождение Украины в состав России Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.

Кино Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».

Футбол Фекир официально перешел в «Бетис» Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба.

Экономика 20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.

Общество Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.

Политика Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.

Общество Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.

Армия и оружие Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия "Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.

Происшествия Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.

Политика В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.

Общество Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.

Футбол На «Самара Арене» могут сыграть «Оренбург» и «Зенит» Напомним, в начале июня этого года РФС решил, что в будущем сезоне РПЛ «Оренбург» будет проводить домашние матчи на «Самара Арене».

Экономика Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.

Происшествия Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.

Технологии В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.

Экономика «Детский мир» продаст сеть магазинов ELC Российская сеть магазинов британского бренда Early Learning Centre может сменить собственника.

Экономика Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".

Общество Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.