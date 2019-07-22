Экономика
Дмитрий Медведев посетил Курский регионТРК Сейм (Курск) вчера в 12:39
В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.
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Общество
«Росконтроль» назвал лучших производителей жареных семечек
Обновлено в 06:16
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Происшествия
Вертолет Ми-2 совершил жесткую посадку в Адыгее
Пилот Ми-2 госпитализирован после жесткой посадки вертолета в ауле Панахес в Адыгее.
Обновлено в 05:23
Происшествия
Принц Бельгии проигнорировал гимн страны из-за смартфона
Принц Бельгии Лоран во время исполнения гимна страны на военном параде переписывался в мессенджерах и звонил по телефону.
Обновлено в 06:31
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Кино
Вышел трейлер сериала для взрослых «Порно» от Тины Канделаки
Тина Канделаки представила трейлер своего продюсерского проекта «Порно» — сериала для взрослых, снятого специально для потокового сервиса «Амедиатека».
Обновлено в 02:59
Футбол
Фекир официально перешел в «Бетис»
Полузащитник Лиона Набиль Фекир стал игроком Бетиса, сообщает официальный сайт испанского клуба.
Обновлено в 04:39
Экономика
20 регионов России вышли в лидеры по просрочке кредитов
В 20 российских регионах зафиксирован уровень просрочки по кредитам выше среднего по стране.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» Украины с Россией
Отношения Украины с Россией во всех сферах должны быть чётко регламентированы и прописаны в законе.
Обновлено в 00:19
Общество
Вид на жительство в Италии признал Владимир Соловьев
Российский политик Алексей Навальный обнаружил наличие вида на жительство в Италии у известного телеведущего Владимира Соловьева.
Обновлено в 04:27
Армия и оружие
Пакистан назвал условие отказа от ядерного оружия
"Да", - сказал Хан в интервью телеканалу, отвечая на вопрос, готов ли Пакистан зеркально ответить на возможный отказ Индии от ядерного оружия.
Обновлено в 05:59
Происшествия
Летевший из Антальи в Москву самолёт вернулся в аэропорт вылета
Самолёт авиакомпании AZUR air, выполнявший рейс из Антальи в Москву, по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета.
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Петербурге погибли два пассажира такси, влетевшего в тягач
В Петербурге автомобиль такси врезался в грузовик: два пассажира погибли, один пострадал.
Обновлено в 05:39
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Общество
В Крыму объявлено штормовое предупреждение из-за непогоды
Обновлено в 01:59
Политика
В Литве белорусскую АЭС назвали главной угрозой для Европы
Депутат сейма от партии "Союз Отечества — Христианские демократы Литвы", бывший посол республики в США Жигимантас Павиленис назвал планы Минска по запуску Белорусской АЭС главной угрозой для Европы.
Обновлено в 05:06
Общество
Госдума приняла закон о реестре лишенных родительских прав
В реестр попадут и граждане, лишенные родительских прав. Таким образом, Госдума приняла закон, который предложил президент РФ в 2017 году.
Обновлено в 05:32
Футбол
На «Самара Арене» могут сыграть «Оренбург» и «Зенит»
Напомним, в начале июня этого года РФС решил, что в будущем сезоне РПЛ «Оренбург» будет проводить домашние матчи на «Самара Арене».
Обновлено в 02:31
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Первый вице-спикер крымского парламента Ефим Фикс назвал напрасной тратой времени и энергии намерение украинской стороны взыскать с России убытки из-за утраты банковских активов на полуострове.
Обновлено в 05:48
Происшествия
Троим курсантам ФСИН вынесли приговор за попытку убить однокурсницу
Трем курсантам ФСИН Кузбасса вынесли обвинительный приговор за попытку убийства однокурсницы.
Обновлено в 04:45
Технологии
В Роскачестве назвали лучшие профессиональные фотоаппараты
Роскачество назвало лучшие профессиональные и любительские фотоаппараты.
Обновлено в 03:22
Экономика
«Детский мир» продаст сеть магазинов ELC
Российская сеть магазинов британского бренда Early Learning Centre может сменить собственника.
Обновлено в 03:03
Экономика
Упаковки повседневных товаров в России уменьшились до 20% за шесть лет
Российские производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в период с 2012 по 2018 год, приводит данные аналитиков GfK Rus газета "Ведомости".
Обновлено вчера в 17:32
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов
Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
Обновлено вчера в 09:49
Политика
СБУ заподозрила всех кинопрокатчиков Украины в работе на Россию
СБУ открыла уголовное дело по факту работы на Россию в отношении всех кинопрокатных служб страны, сообщает сайт «Украинские новости».
Обновлено в 04:54
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров написал оскорбительный стих о Ксении Собчак
Обновлено в 05:17