Экономика
Дмитрий Медведев проводит совещание в Курской областиКурские известия вчера в 08:16
На курском мясоперерабатывающем заводе в с. Линец прошло совещание по стимулированию экспорта сельскохозяйственной продукции под руководством премьер-министра РФ Дмитрия Медведева. В нем приняли участие министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев, глава региона Роман Старовойт и многие другие.
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