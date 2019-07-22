Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 04:19

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Обсудить

Подробнее о событии

Медведев решил специально не залезать в комбайн

Росбалт07:51

Дмитрий Медведев посетил два курских предприятия

REGNUM08:32

Минсельхоз России предложил обсудить поставки мясной продукции в Китай на уровне премьеров

ТАСС08:46

Дмитрий Медведев проводит совещание в Курской области

Курские известия08:16

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего завода

РИА Новости07:51

Медведев назвал приоритетной переработку продукции АПК для экспорта

Российская газета08:28

Курскую область сегодня посетит премьер-министр Дмитрий Медведев

Московский Комсомолец04:09
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:57, Ашберн
Экономика

ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам

Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
Экономика

Более 24 млрд рублей пытались похитить у крупнейших банков России

Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года.
Обновлено вчера в 18:04
Общество

Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии

У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
Политика

Ельцин собирался продать Карелию Финляндии

Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Политика

Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова

Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика

Газпром продолжит строительство «Южного потока»

В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
Обновлено в 04:47
Спорт

Ефимова с лучшим временем вышла в финал ЧМ на 100 м брассом

Трехкратная медалистка Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова с первым временем вышла в финал ЧМ-2019 в Кванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 07:58
Кино

Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»

В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика

Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой

Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
Обновлено в 08:34
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено в 10:51
Футбол

«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ

Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
Обновлено в 08:17
Футбол

Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»

Обновлено в 10:09
Общество

Шеф-редактор «Пусть говорят» Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет

Обновлено в 10:46
Политика

Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано

Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Музыка

Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя

Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика

В Мосгоризбиркоме разъяснили процедуру проверки паспортов избирателей

Московская избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей с нулями в номерах паспортов.
Обновлено в 10:40
Политика

Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране

Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия

Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи

Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Происшествия

Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде

Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Авто

В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль

Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
Обновлено в 04:58
Спорт

FINA вынесла предупреждение Хортону из-за бойкота на награждении

Обновлено в 08:40
Кино

Вышел трейлер драмы «Прекрасный день по соседству» с Томом Хэнксом

Обновлено в 10:08
Политика

Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке

Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Политика

На Украине подсчитали более трети голосов по итогам парламентских выборов

Центризбирком Украины подсчитала более 35 процентов голосов, отданных избирателями в ходе прошедших накануне выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 02:40
Происшествия

В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву

В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес

Отец Децла трогательно почтил память рэпера в день его рождения

Рэпер не дожил до своего дня рождения полгода. Он внезапно скончался 3 февраля после выступления на частной вечеринке в клубе в Ижевске.
Обновлено в 10:30
Происшествия

Мотузная отсудила 100 тысяч рублей за дело о картинках во «ВКонтакте»

Обновлено в 08:16
Космос

Тайна Омега Центавра: головоломка на десять миллионов звезд

Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес

Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия

Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Путешествия

Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора

Туроператор «Победы» начал работать с 22 июля.
Обновлено вчера в 18:04
ещё по теме
Главное