Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 04:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Экономика
ВЭБ.РФ пригрозил украинским инвесторам
Банк подаст в суд в случае покупки экспроприированного Проминвестбанка ВЭБ.РФ считает экспроприацию своего дочернего Проминвестбанка, работающего на Украине, незаконной, в связи с чем не рекомендует потенциальным инвесторам покупать акции этой кредитной организации на аукционе.
Обновлено в 10:50
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Более 24 млрд рублей мошенники пытались похитить у клиентов крупнейших банков в первом полугодии 2019 года.
Обновлено вчера в 18:04
Общество
Навальный нашел у Соловьева вид на жительство в Италии
У российского теле- и радиоведущего Владимира Соловьева был вид на жительство в Италии. Об этом рассказал оппозиционер Алексей Навальный.
Обновлено в 10:39
Политика
Ельцин собирался продать Карелию Финляндии
Россия могла отказаться от Карелии и продать ее Финляндии в начале 90-х годов, когда президентом РФ был Борис Ельцин Об этом сообщила крупнейшая газета Финляндии Helsingin Sanomat со ссылкой на тогдашнего заместителя МИД Андрея Федорова.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
Посольство Туркменистана опровергло сообщение о смерти Бердымухамедова
Посольство Туркменистана в России опровергло сообщение о смерти президента страны Гурбангулы Бердымухамедов, сообщает RT.
Обновлено вчера в 11:16
Энергетика
Газпром продолжит строительство «Южного потока»
В «Газпроме» сообщили, что строительство линейной части газопровода позволит увеличить производительность газотранспортной системы в направлении Краснодарского края и обеспечит растущий спрос на газ в регионе, а так же в Крыму и на Ставрополье.
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Спорт
Ефимова с лучшим временем вышла в финал ЧМ на 100 м брассом
Трехкратная медалистка Олимпийских игр и пятикратная чемпионка мира Юлия Ефимова с первым временем вышла в финал ЧМ-2019 в Кванджу на дистанции 100 м брассом.
Обновлено в 07:58
Кино
Умерла звезда фильма Гайдая «Спортлото-82»
В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Конфликт с применением оружия произошел 22 июля на границе Киргизии и Таджикистана. В ходе столкновения пострадали пять человек.
Обновлено в 10:51
Футбол
«Спартак» сыграет с «Туном» в третьем раунде квалификации ЛЕ
Московский "Спартак" в третьем квалификационном раунде Лиги Европы сыграет со швейцарским "Туном".
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Футбол
Катарский «Аль-Гарафа» объявил о трансфере Ханни из «Спартака»
Обновлено в 10:09
Политика
Умер гендиректор МАГАТЭ Юкия Амано
Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии Юкия Амано скончался в возрасте 72 лет.
Обновлено в 03:29
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
В Мосгоризбиркоме разъяснили процедуру проверки паспортов избирателей
Московская избирательная комиссия разъяснила процедуру проверки подписей избирателей с нулями в номерах паспортов.
Обновлено в 10:40
Политика
Трамп опроверг арест шпионов ЦРУ в Иране
Президент США Дональд Трамп в понедельник в своем Twitter опроверг сообщение об аресте в Иране 17 шпионов, работавших на ЦРУ.
Обновлено в 09:48
Происшествия
Пятьсот российских туристов застряли в аэропорту Антальи
Как стало известно ранее, авиакомпания Azur Air перенесла запланированный в понедельник ночью рейс из столичного аэропорта «Шереметьево» в Анталью по техническим причинам, его вылет на резервном самолете запланирован на 19:00 мск.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Восемь человек пострадали от удара молнии на пляже во Флориде
Восемь человек пострадали от молнии, которая ударила рядом с ними на пляже в США.
Обновлено вчера в 22:36
Авто
В кроссовере BMW iNext дебютирует экзотический руль
Электрический кроссовер BMW iNext будет запущен на поток лишь в 2021 году, так что до своего выхода ещё не раз даст повод поговорить о себе.
Обновлено в 04:58
Политика
Медведчук объяснил, почему говорит на русском языке
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что свободно может разговаривать на украинском языке, но говорит на русском в знак протеста, чтобы поддержать жителей юго-востока Украины.
Обновлено в 09:26
Политика
На Украине подсчитали более трети голосов по итогам парламентских выборов
Центризбирком Украины подсчитала более 35 процентов голосов, отданных избирателями в ходе прошедших накануне выборов в Верховную Раду.
Обновлено в 02:40
Происшествия
В Санкт-Петербурге убили активистку Елену Григорьеву
В Санкт-Петербурге в ночь на 21 июля убили активистку Елену Григорьеву.
Обновлено в 10:29
Шоу-бизнес
Отец Децла трогательно почтил память рэпера в день его рождения
Рэпер не дожил до своего дня рождения полгода. Он внезапно скончался 3 февраля после выступления на частной вечеринке в клубе в Ижевске.
Обновлено в 10:30
Космос
Тайна Омега Центавра: головоломка на десять миллионов звезд
Обновлено в 09:16
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
Обновлено в 05:33
Путешествия
Авиакомпания «Победа» запустила собственного туроператора
Туроператор «Победы» начал работать с 22 июля.
Обновлено вчера в 18:04