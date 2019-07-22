Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 04:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 14:00, Вашингтон
Общество
В России ужесточат получение охотничьего билета
В Минприроды собираются ужесточить процедуру, позволяющую получить охотничий билет, нужный для владения оружием.
Обновлено в 01:59
Шоу-бизнес
Дарья Жукова выходит замуж за греческого миллиардера
Бывшая супруга российского миллиардера Романа Абрамовича 38-летняя Дарья Жукова обручилась с 33-летним греческим миллиардером Ставросом Ниархосом.
Обновлено в 08:33
Энергетика
Путин ввел мораторий на новые меры господдержки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин дал правительству поручение ввести мораторий на новые меры государственной поддержки разработки месторождений нефти.
Обновлено в 13:58
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено в 10:20
Футбол
«Краснодар» и «Спартак» узнали соперников в квалификации еврокубков
В швейцарском Ньоне прошли жеребьёвки третьих отборочных раундов главных футбольных турниров Старого Света — Лиги чемпионов и Лиги Европы.
Обновлено в 13:41
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 05:26
Авто
УАЗ «Патриот» получит дизельный двигатель от Ford
Обновленный внедорожник УАЗ "Патриот" 2020 модельного года оснастят 2,2-литровым турбодизелем от Ford Transit.
Обновлено в 12:35
Политика
Турчинов после выборов в Раду заявил о желании украинцев стать рабами
Бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов, комментируя продолжающийся подсчет голосов на выборах в Верховную раду, увидел у украинцев желание попасть в рабство.
Обновлено в 12:50
Политика
Четверть питьевой воды в России оказалась подделкой
Более четверти продаваемой в России питьевой воды — подделка, заявил глава "Ростеха" Сергей Чемезов на встрече с президентом Владимиром Путиным.
Обновлено в 08:34
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Политика
В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
Обновлено в 01:31
Армия и оружие
Пентагон обвинил венесуэльский Су-30 в угрозе разведчику ВВС США
Обновлено вчера в 12:25
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем сел во «Внуково»
Летевший в Анталию, но из-за проблем с двигателем вернувшийся в Москву пассажирский Boeing авиакомпании «Россия» благополучно сел в аэропорту «Внуково», согласно данным Flightradar24.
Обновлено в 12:01
Космос
В космосе после запуска «Союза» обнаружили неизвестный предмет
Обновлено в 12:28
Происшествия
В Великобритании чайка похитила чихуахуа
Чайка унесла в клюве собаку по кличке Гизмо. Нападение произошло на глазах молодого человека хозяйки собаки.
Обновлено в 00:50
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика
Зеленский показал убитое состояние крейсера «Украина»
Обновлено вчера в 05:55
Политика
Нацполиция направила на избирательный округ Пашинского вертолет со спецназом
Отмечается, что решение направить в Коростень спецназ было принято после поступления информации о возможных провокациях.
Обновлено в 11:17
Музыка
На курганской сцене выступит тенор Дмитрий Корчак
Тенор завоевал славу «короля бельканто», с его репертуаром справится далеко не каждый оперный певец.
Обновлено в 05:22
Футбол
РПЛ внедрит VAR в судейство матчей со второй половины сезона
Впервые видеоассистент арбитра применили на матче второго тура РПЛ «Динамо» - «Рубин» (0:1) в минувшее воскресенье.
Обновлено в 10:35
Происшествия
В Испании туристу грозит тюрьма за бесплатный ужин в ресторане
Турист из Италии может быть приговорён к 6 годам тюрьмы за неоплаченный ужин в испанском ресторане.
Обновлено в 10:11
Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
Обновлено в 10:03
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Армия и оружие
Заявлено, что ВВС Пакистана промахнулись по целям в Индии
Высокопоставленные военные чиновники утверждают, что самолёты ВВС Исламской республики атаковали объекты на территории Индии и промахнулись.
Обновлено в 05:48
Наука
Будущие птенцы предупредили друг друга об опасности вибрацией яиц
Авторы исследования предполагают, что информация в данном случае передается от одних птенцов другим за счет изменения частоты вибрации яиц, в которых находятся слышавшие крики опасности эмбрионы.
Обновлено в 11:06
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25