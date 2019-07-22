Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 04:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Автоматически обработано 7338 источников, обновлено в 13:30, Вашингтон
Политика
Турчинов заявил о желании украинцев «стать рабами»
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что значительная часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 12:05
Происшествия
Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мёртвым
Обновлено 20 июля в 10:59
Общество
Умер шеф-редактор «Пусть говорят»
Шеф-редактор программы «Пусть говорят» Денис Коновалов скончался в возрасте 29 лет. Об этом сообщает пресс-служба Первого канала.
Обновлено в 10:01
Происшествия
Самолет с отказавшим двигателем готовится к посадке во «Внуково»
Пассажирский самолет, вылетевший из Москвы в Анталию, возвращается из-за отказа двигателя во «Внуково».
Обновлено в 11:41
Армия и оружие
Раскрыто тайное военное соглашение Китая
Китай заключил тайное соглашение с Камбоджей, согласно которому китайская армия получит исключительно право пользоваться военно-морской базой Реам в Сиамском заливе.
Обновлено в 10:33
Политика
Партия Зеленского уверенно побеждает на выборах в Верховную раду
Обновлено вчера в 13:25
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 11:30
Политика
США ввели санкции против китайской компании за покупку иранской нефти
Власти США ввели санкции в отношении компании из КНР за покупку нефти у Ирана.
Обновлено в 12:53
Происшествия
В Петербурге убита активистка Елена Григорьева
Обновлено в 11:18
Футбол
«Краснодар» сыграет с «Порту» в Лиге Чемпионов
Матчи третьего раунда квалификации Лиги чемпионов пройдут 6−7 и 13-14 августа. «Краснодар» впервые участвует в розыгрыше турнира.
Обновлено в 06:26
Футбол
В Госдуму внесли законопроект о продаже пива на стадионах
В Госдуму внесён проект закона, разрешающий розничную продажу пива на стадионах, пишет РИА Новости.
Обновлено в 09:35
Политика
Хант пригрозил Тегерану увеличением военного присутствия у берегов ИРИ
Министр иностранных дел Великобритании Джереми Хант заявил, что Иран должен быть готов к росту численности иностранного военного контингента у своих берегов в случае, если страна продолжит вести себя «опасным» образом.
Обновлено в 12:58
Футбол
Месси сыграл в футбол с детьми на пляже
Нападающий «Барселоны» и сборной Аргентины Лионель Месси сыграл в футбол с детьми, находясь в отпуске на островах Антигуа и Барбуда.
Обновлено в 12:55
Экономика
Выручка от продаж SSJ 100 в первом полугодии снизилась в семь раз
АО «Гражданские самолеты Сухого» (ГСС) в первом полугодии 2019 года уменьшило выручку от производства и продажи самолетов Sukhoi Superjet 100 (SSJ 100) в семь раз в годовом выражении.
Обновлено в 09:18
Происшествия
Беременная женщина погибла из-за пьяного водителя скорой
В Иркутской области в результате ДТП погибла беременная женщина. Об этом сообщает РИА "Новости" со ссылкой на региональный главк МВД.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Кальян и электронные сигареты могут попасть под запрет
Правительство поддерживает распространение закона "Об охране здоровья граждан от воздействия окружающего табачного дыма и последствий потребления табака" на электронные курительные изделия, в том числе кальяны, и введение административной ответственности за нарушение запретов и ограничений, связанных с их оборотом и использованием.
Обновлено в 13:09
Музыка
Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
Американская рок-группа Metallica исполнила на большом концерте в Москве песню Виктора Цоя «Группа крови».
Обновлено вчера в 15:25
Политика
Соратник Ельцина ответил на сообщения о планах по продаже Карелии
Бывший министр иностранных дел России Андрей Козырев, в свою очередь, назвал сообщения о планах России по продаже Карелии "бредом сивой кобылы".
Обновлено в 13:10
Политика
Генпрокуратура Украины объяснила «исчезновение» Луценко отпуском
Ранее бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов заявил, что господин Луценко «куда-то исчез», а его обязанности выполняет его заместитель Дмитрий Сторожук.
Обновлено в 10:46
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено в 11:17
Происшествия
Воздушная гимнастка сорвалась с высоты в Москве
Российская гимнастка упала с высоты во время циркового номера и получила серьезные травмы, сообщает РЕН ТВ.
Обновлено в 07:57
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 12:40
Политика
Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
Обновлено в 05:41
Театры
Теодор Курентзис написал заявление об уходе из Пермского театра
Худрук Пермского театра оперы и балета Теодор Курентзис написал заявление об уходе, в котором просит освободить его от занимаемой должности с 21 августа.
Обновлено в 10:48
Политика
Украинский суд отпустил на свободу экс-главу Партии регионов
Украинский суд выпустил из-под стражи одного из лидеров Партии регионов Александра Ефремова, которого обвинили в госизмене, сообщил в понедельник, 22 июля, бывший заместитель главы администрации экс-президента Украины Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов.
Обновлено в 12:48
Политика
Савченко на выборах в Раду получила восемь голосов
Депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко, баллотировавшаяся в одномандатном избирательном округе №51 в Донецкой области, не проходит в парламент нового созыва.
Обновлено в 02:28
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил «Мстители: Финал» с победой
В прошедшие выходные блокбастер «Мстители: Финал» окончательно стал самым кассовым фильмом в истории (без учета инфляции), собрав за 12 с половиной недель проката 2,790 млрд долларов.
Обновлено в 10:09
Здоровье
Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43