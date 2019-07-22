Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 08:19

Вести.Финанс
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Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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