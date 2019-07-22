Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 08:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Футбол
Определен соперник «Спартака» в Лиге Европы УЕФА
В третьем отборочном раунде Лиги Европы УЕФА московский «Спартак» сыграет со швейцарским «Туном», передает «Интерфакс».
Обновлено в 15:19
Политика
В Генпрокуратуре Украины рассказали, куда «исчез» Луценко
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после выборов в Раду будет назначен новый генпрокурор Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко официально находится в отпуске, рассказала в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Лариса Сарган.
Обновлено в 14:14
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено в 18:33
Политика
Ушел из жизни глава МАГАТЭ Юкия Амано
В возрасте 72 лет ушел из жизни генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Юкия Амано, сообщается на сайте агентства.
Обновлено в 07:55
Музыка
Витас принял участие в бельгийском фестивале Tomorrowland
Обновлено в 13:41
Политика
Путин отменил санкции России против Эритреи
Россия неоднократно призывала начать процесс снятия санкций в отношении Эритреи после того, как 9 июля 2018 года премьер-министр Эфиопии Абий Ахмед и президент Эритреи Исайяс Афверки подписали мирное соглашение в Асмэре.
Обновлено в 14:30
Музыка
Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 19:39
Авто
Volkswagen Arteon появится в России в 2020 году
Компания Volkswagen привезет в Россию четырехдверное купе Arteon в 2020 году, сообщает немецкий автопроизводитель на своей странице в Instagram.
Обновлено в 12:25
Армия и оружие
Bloomberg узнал о секретной операции Пентагона в районе Вашингтона
Пентагон проводит секретную операцию в районе Вашингтона, округ Колумбия, с привлечением вертолетов Black Hawk и военнослужащих как действующего, так и резервного состава.
Обновлено в 20:06
Происшествия
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов
Azur Air отправила в Анталью и Москву пассажиров задержанных рейсов.
Обновлено в 19:28
Происшествия
Ребенок погиб во время пожара в палаточном лагере в Хабаровском крае
При пожаре в палаточном лагере на базе отдыха «Холдоми» в Хабаровском крае погиб один ребенок и трое пострадали, передает «Интерфакс».
Обновлено в 19:21
Армия и оружие
Народная милиция ЛНР не зафиксировала обстрелов с начала перемирия
Народная милиция Луганской народной республики (ЛНР) не зафиксировала обстрелов со стороны подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) с 00:00 часов 21 июля, когда вступило в силу новое перемирие.
Обновлено вчера в 11:18
Экономика
США в ближайшее время объявят о штрафе для Facebook
Федеральная торговая комиссия (ФТК) США в ближайшие дни объявит о взыскании с Facebook 5 млрд долларов в качестве компенсации за утечку персональных данных пользователей.
Обновлено в 19:01
Общество
Соловьев рассказал о виде на жительство в Италии
Телеведущий Владимир Соловьев ответил на заявление блогера Алексея Навального о наличии у него вида на жительство в Италии.
Обновлено в 16:40
Политика
Трамп заявил о готовности выиграть войну в Афганистане за неделю
Во время встречи с премьером Пакистана Имраном Ханом в Белом доме президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы выиграть войну в стране за одну неделю.
Обновлено в 20:08
Политика
Турчинов заявил, что пятая часть украинцев хочет стать рабами
Бывший секретарь украинского Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов заявил, что пятая часть украинцев "готова обменять свободу на рабство".
Обновлено в 16:05
Кино
Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 15:44
Футбол
Игроки ФК «Краснодар» прокомментировали будущий матч в Лиге чемпионов с «Порту»
Хавбек «черно-зеленых» Кайо уверен, что «Порту» - сильная команда с большим потенциалом.
Обновлено в 17:50
Происшествия
Челябинец умер после укуса гадюки
Обновлено в 16:50
Политика
Трамп назвал ложью сообщения о поимке американских шпионов в Иране
Президент США Дональд Трамп назвал не соответствующими действительности сообщения о задержании в Иране 17 шпионов, якобы прошедших подготовку в Центральном разведывательном управлении США.
Обновлено в 14:04
Экономика
Путин ввел мораторий на господдержку разработки нефтяных месторождений
Президент России Владимир Путин поручил ввести мораторий на оказание новых мер господдержки при разработке нефтяных месторождений России до завершения инвентаризации.
Обновлено в 17:40
Шоу-бизнес
Ксения Собчак: «Шнуров, твоей розеткой была Матильда»
На днях Шнуров заявил, что в стихотворном баттле между ним и Ксенией Собчак на самом деле участвовал Константин Богомолов, который и писал за избранницу.
Обновлено в 15:30
Кино
Умер актер комедии «Спортлото-82» Денис Кмит
Киноактер Денис Кмит ушел из жизни в возрасте 59 лет. Он был известен по роли Павла в картине Леонида Гайдая «Спортлото-82».
Обновлено в 09:26
Наука
Долгожданный прорыв: получена новая форма соединения гелия и воды
Очередной уникальный прорыв смогли сделать ученые, открыта новая форма Гелия, сообщает информационно-новостное издание evo-rus.com.
Обновлено вчера в 07:06
Политика
Лукашенко призвал ЕС помочь Украине
Президент Беларуси Александр Лукашенко назвал Украину «общей бедой» Брюсселя и Минска, призвав Евросоюз оказать помощь в стабилизации ситуации.
Обновлено в 13:00
Футбол
Forbes назвал два самых дорогих спортклуба российских миллиардеров
Издание Forbes опубликовало список самых дорогих спортивных клубов мира.
Обновлено в 18:09
Шоу-бизнес
Максим Виторган засветился на отдыхе с Нино Нинидзе
Актеры Максим Виторган и Нино Нинидзе были замечены на отдыхе в Одессе, где они провели несколько дней.
Обновлено в 16:48