Экономика

Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM вчера в 04:19

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
Читать в источнике
Обсудить2

Подробнее о событии

Подробности: что искало правительство страны в Курской области

Московский Комсомолецвчера в 11:22

Медведев решил специально не залезать в комбайн

Росбалтвчера в 07:51

Дмитрий Медведев посетил два курских предприятия

REGNUMвчера в 08:32

Дмитрий Медведев проводит совещание в Курской области

Курские известиявчера в 08:16

Медведев похвалил ассортимент Курского мясоперерабатывающего завода

РИА Новостивчера в 07:51

Медведев похвалил ассортимент продукции Курского мясоперерабатывающего завода

ТАССвчера в 07:17

В Башкирии число экспортеров продукции АПК вырастет в четыре раза

Milknews.ruвчера в 05:40
Показать все источники
Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 00:15, Вашингтон
Политика

Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией

Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика

В Иране раскрыли шпионскую сеть ЦРУ

Министерство разведки Ирана сообщило о раскрытии и задержании 17 шпионов, работающих на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 06:34
Здоровье

В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов

Депутат Госдумы в эфире НСН предположил, с чем может быть связано увеличение числа детей-инвалидов в России.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия

В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь

Обновлено вчера в 15:47
Космос

Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA

Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие

Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства

По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол

Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»

Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты

Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady

Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия

Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи

Обновлено вчера в 18:13
Футбол

«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы

Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес

Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой

Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в Школе-студии МХАТ был безумно влюблен в актрису Ирину Апексимову.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия

Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына

Обновлено вчера в 11:17
Футбол

Мауро Икарди согласился перейти в «Наполи»

Обновлено вчера в 15:00
Политика

Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины

Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено вчера в 19:07
Политика

Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев

Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия

Группу лжеполицейских задержали за похищение мужчины в Москве

Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что после передачи 750 тысяч рублей лжеполицейские отпустили похищенного мужчину и договорились с ним о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы денег.
Обновлено в 00:09
Общество

В сети появился самый короткий тест на IQ

Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие

Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме

ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия

На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт

Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес

Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной

Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия

Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона

Обновлено вчера в 10:59
Политика

Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США

Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес

Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения

Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика

Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы

В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Кино

Якутские актеры снимаются в сериале Первого канала «Угрюм-река»

Актеры Саха Театра Михаил Апросимов и Тамара Обутова участвуют в съемках новой экранизации романа «Угрюм-река» от Первого канала, передает телеканал «Якутия 24».Съемки проходят в городе Каменске Уральском Свердловской области.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия

Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании

Обновлено вчера в 16:03
Кино

СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев

Обновлено вчера в 12:01
Происшествия

СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море

Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика

В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России

Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия

Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет строгого режима за взятку

Суд приговорил Астахова к 8 годам колонии строгого режима, также бывшему чиновнику назначен штраф в размере 12 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:22
ещё по теме
Главное