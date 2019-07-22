Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM вчера в 04:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Иране раскрыли шпионскую сеть ЦРУ
Министерство разведки Ирана сообщило о раскрытии и задержании 17 шпионов, работающих на Центральное разведывательное управление (ЦРУ) США.
Обновлено вчера в 06:34
Здоровье
В Госдуме рассказали о роли государства в росте числа детей-инвалидов
Депутат Госдумы в эфире НСН предположил, с чем может быть связано увеличение числа детей-инвалидов в России.
Обновлено вчера в 07:27
Происшествия
В Хабаровском крае сгорел детский палаточный лагерь
Обновлено вчера в 15:47
Космос
Скончался первый руководитель полетов космических миссий NASA
Обновлено вчера в 20:56
Армия и оружие
Южная Корея обвинила Россию в нарушении воздушного пространства
По информации южнокорейских военных, которую приводит агентство Ренхап, российский военный самолет дважды по три минуты находился в воздушном пространстве Южной Кореи над Японским морем.
Обновлено вчера в 23:02
Футбол
Левников ошибся, не удалив игрока «Спартака» в матче с «Ростовом»
Арбитр Кирилл Левников допустил ошибку, не показав вторую желтую карточку полузащитнику московского "Спартака" Зелимхану Бакаеву в матче с "Ростовом", заявил руководитель департамента судейства и инспектирования Российского футбольного союза (РФС) Александр Егоров.
Обновлено вчера в 10:20
Гаджеты
Samsung Galaxy A70 получил поддержку стабилизации Super Steady
Пользователи смартфона Samsung Galaxy A70 из некоторых европейских стран сообщили о выходе обновления для их устройств, которое добавляет функцию Super Steady.
Обновлено вчера в 22:40
Происшествия
Четырехлетняя девочка из Дагестана умерла от побоев мачехи
Обновлено вчера в 18:13
Футбол
«Спартак» сыграет со швейцарским «Туном» в Лиге Европы
Обновлено вчера в 08:31
Шоу-бизнес
Сергей Векслер поделился подробностями романа с Ириной Апексимовой
Актер Сергей Векслер в студии программы «Судьба человека», которая выходит на канале «Россия-1», рассказал, что во время учебы в Школе-студии МХАТ был безумно влюблен в актрису Ирину Апексимову.
Обновлено вчера в 08:36
Происшествия
Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
Обновлено вчера в 11:17
Футбол
Мауро Икарди согласился перейти в «Наполи»
Обновлено вчера в 15:00
Политика
Кравчук призвал не назначать иностранцев в руководство Украины
Первый президент Украины Леонид Кравчук призвал новые украинские власти не назначать на руководящие должности иностранцев.
Обновлено вчера в 19:07
Политика
Трансляция передачи Соловьева в центре Киева возмутила украинцев
Украинский журналист подал жалобу в СБУ из-за трансляции передачи российского ведущего Владимира Соловьева в центре Киева.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Группу лжеполицейских задержали за похищение мужчины в Москве
Старший помощник руководителя Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова сообщила, что после передачи 750 тысяч рублей лжеполицейские отпустили похищенного мужчину и договорились с ним о дальнейшей встрече для передачи оставшейся суммы денег.
Обновлено в 00:09
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Профессор Массачусетского технологического института Шейн Фредерик (Shane Frederick) сочинил самый короткий тест на IQ из трех математических вопросов.
Обновлено вчера в 07:56
Армия и оружие
Боевики осуществили ракетную атаку базы ЗРК С-300 САА в Хаме
ЗРК С-300 по решению президента России были поставлены в Сирию для нужд ПВО САА осенью прошлого года – после того, как из-за, как считает Минобороны РФ, провокации израильских ВВС, был сбит самолёт радиоэлектронной разведки ВКС России.
Обновлено вчера в 23:32
Происшествия
На границе Киргизии и Таджикистана произошел вооруженный конфликт
Обновлено вчера в 10:51
Шоу-бизнес
Адвокат короля Малайзии подтвердил развод с Воеводиной
Судья дал добро на развод 1 июля, так что Воеводина и король Малайзии официально больше не пара.
Обновлено вчера в 15:48
Происшествия
Появились фотографии взорванного в петербургском метро вагона
Обновлено вчера в 10:59
Политика
Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников в США
Китайская корпорация Huawei объявила о сокращении более 70% сотрудников Futurewei Technologies – исследовательского подразделения на территории США, сообщает Reuters.
Обновлено вчера в 23:59
Шоу-бизнес
Оксана Федорова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Через год у супругов родился сын Федор, в 2013-м появилась на свет дочь Елизавета.А недавно Оксана нежно обратилась к маме, отпраздновавшей очередной день рождения.
Обновлено вчера в 18:00
Политика
Массовые отключения электричества произошли во всех штатах Венесуэлы
В Каракасе и всех 23 штатах Венесуэлы наблюдаются массовые отключения электроэнергии, сообщает El Nacional.
Обновлено вчера в 22:00
Кино
Якутские актеры снимаются в сериале Первого канала «Угрюм-река»
Актеры Саха Театра Михаил Апросимов и Тамара Обутова участвуют в съемках новой экранизации романа «Угрюм-река» от Первого канала, передает телеканал «Якутия 24».Съемки проходят в городе Каменске Уральском Свердловской области.
Обновлено вчера в 22:29
Происшествия
Роналду не будут предъявлены обвинения в изнасиловании
Обновлено вчера в 16:03
Кино
СТС вырезал из фильма «Ограбление по-итальянски» фразу про украинцев
Обновлено вчера в 12:01
Происшествия
СМИ узнали подробности трагедии на глубоководной станции в Баренцевом море
Моряки-подводники, погибшие при пожаре на глубоководном аппарате в Баренцевом море 1 июля, могли успеть эвакуироваться на лодку-носитель, но предпочли действовать в четком соответствии с «Руководством по борьбе за живучесть» аппарата, сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на источники, близкие к расследованию трагедии.
Обновлено вчера в 21:09
Экономика
В Росстате назвали реальную зарплату большинства граждан России
Как передавало ИА REGNUM, ранее в Росстате назвали число жителей России, официальная заработная плата которых превышает один миллион рублей в месяц.
Обновлено вчера в 15:28
Происшествия
Экс-глава Каменска-Уральского получил 8 лет строгого режима за взятку
Суд приговорил Астахова к 8 годам колонии строгого режима, также бывшему чиновнику назначен штраф в размере 12 млн рублей.
Обновлено вчера в 04:22