Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 04:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Экономика
Орешкин предупредил о последствиях проблемы закредитованности
Вопрос закредитованности населения окажет негативное влияние на российскую экономику в 2021 году, заявил глава Минэкономразвития Максим Орешкин в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
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Отмечается, что обыски проходят в рамках уголовного дела о хищении более $6 млн в рамках контракта «Укроборонпрома» с иностранной компанией по поставке украинским пограничникам системы раннего обнаружения.
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На Украине изменили меру пресечения экс-главе фракции Партии регионов
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Metallica спела в Москве «Группу крови» Цоя
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Житель Кубани посадил на цепь в сарае 10-летнего сына
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Чемезов отметил, что для решения проблемы нужно как можно скорее начать маркировку воды.
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Правительство России утвердило новые правила провоза фруктов, овощей и цветов через государственную границу.
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Названы вызывающие преждевременное старение продукты
Россиян предупредили о продуктах, которые могут вызвать преждевременное старение, сообщает портал «Медикфорум».
Обновлено в 09:56
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Во «Внуково» сел Boeing, вернувшийся в Москву из-за отказа двигателя
В московском аэропорту "Внуково" успешно приземлился пассажирский Boeing авиакомпании "Россия", который вернулся в столицу из-за проблем с двигателем.
Обновлено в 12:05
Политика
ЦИК перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов в Мосгордуму
Глава Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова сообщила, что ведомство перепроверит подписи незарегистрированных кандидатов на выборы в Мосгордуму.
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Полузащитник сборной Польши перешел в «Урал»
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Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон сделала новые фото принца Джорджа в честь его 6-летия
Свой день рождения мальчик отметит в кругу семьи. Герцогиня Кембриджская сделала новые фотографии сына в честь его шестилетия.
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Индия планирует закупать у России ракетные двигатели для своей космической программы, сообщил журналистам в Нью-Дели вице-премьер Юрий Борисов.
Обновлено в 11:35
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Мужчина убил и закопал многодетную мать в Башкирии из-за алиментов
В СК считают, что между бывшими возлюбленными произошла ссора из-за того, что многодетная мать потребовала выплату алиментов на двух общих детей и грозилась лишить мужчину родительских прав.
Обновлено в 08:51
Политика
Партия Порошенко победила на выборах в Раду за рубежом
Партия экс-президента Украины Петра Порошенко "Европейская солидарность" на выборах в Раду победила с 29,55% на зарубежных избирательных участках, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 03:31
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Развенчаны популярные мифы о женской груди
Специалист в области онкопластики молочных желез Жаклин Льюис развенчала наиболее распространенные мифы, касающиеся формы и размера женской груди.
Обновлено в 09:44
Экономика
У россиян рекордно вырос объем свободных денег
Согласно исследованию холдинга "Ромир", в июне у наших сограждан стало на 11,4% больше денег, чем в мае — показатель вырос до 33,1 тыс. рублей и стал рекордным за всё время наблюдения, за исключением декабря 2018 года.
Обновлено в 10:02
Экономика
Уолл-стрит растет в ожидании отчетов Facebook и Amazon
На наступившей неделе американский рынок ожидает отчетов компаний Facebook и Amazon, а также продолжения торговых переговоров между США и Китаем.
Обновлено в 10:03
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На днях в СМИ появилась информация о том, что бывший король Малайзии и Оксана Воеводина подали на развод.
Обновлено 20 июля в 05:00
Кино
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В 1982 году вышел фильм Леонида Гайдая «Спортлото-82», в котором артист исполнил роль Павла.
Обновлено в 06:47
Кино
Джеймс Кэмерон поздравил Marvel с победой «Мстителей» над «Аватаром»
Финальная часть «Мстителей» от Marvel Studios стала самым кассовым фильмом в истории со счетом — 2,79 миллиарда долларов.
Обновлено в 10:29
Политика
Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с ЕС
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о готовности развивать диалог с Евросоюзом (ЕС) по различным направлениям.
Обновлено в 05:26
Политика
Путин возглавил набсовет организации «Россия – страна возможностей»
Президент России Владимир Путин возглавил наблюдательный совет организации «Россия – страна возможностей».
Обновлено в 08:43