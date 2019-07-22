Экономика
Дмитрий Медведев проведёт совещание в КурскеREGNUM 04:19
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев 22 июля проведёт в Курске совещание на тему стимулирования экспорта сельскохозяйственной продукции. Об этом сообщила пресс-служба правительства.
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Автоматически обработано 7337 источников, обновлено в 10:27, Вашингтон
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В Минобороны опровергли сообщения об ударе ВКС по рынку в Сирии
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В Киеве намерены помешать выдаче российских паспортов жителям Донбасса
Украинские власти намерены отреагировать на выдачу российских паспортов жителям Донбасса, заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк.
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Marvel анонсировала четвертую фазу своей киновселенной
Кинокомпания Marvel Studios анонсировала целый ряд новых фильмов и сериалов, которые должны стать частью четвертой фазы киновселенной.
Обновлено вчера в 11:44
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Metallica спела «Группу крови» в Лужниках
Группа Metallica во время концерта на стадионе «Лужники» исполнила песню «Группа крови» Виктора Цоя .
Обновлено вчера в 15:39
Экономика
Чистая прибыль «Ростеха» в 2018 году выросла на 6%
"Ростех" в 2018 году нарастил чистую прибыль на 6%, до 128,1 млрд рублей.
Обновлено в 08:08
Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего мальчика из России
В Польше полицейские обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, который пропал больше недели назад.
Обновлено 20 июля в 11:29
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Итоги парламентских выборов на Украине. Главное
ЦИК Украины признала выборы состоявшимися.
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Обновлено 20 июля в 09:53
Кино
Телеканал СТС вырезал из фильма фразу про «долбаных украинцев»
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Посольство Туркменистана опровергает смерть Бердымухамедова
Обновлено вчера в 11:13
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Обновлено в 09:54
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В продукты россиян добавят панцири саранчи
Ученые из университета ИТМО пытаются создать биологические добавки для продуктов питания на основе хитина, который добывают из панцирей саранчи.
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Неизвестный объект нашли в космосе после запуска «Союза»
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Соперником «Спартака» в третьем раунде Лиги Европы будет швейцарский ФК «Тун», сообщает «Спорт-Экспресс».
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Шеф-редактор программы "Пусть говорят" Денис Коновалов умер в возрасте 29 лет. Об этом сообщается в понедельник на сайте Первого канала.
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Страховщики назвали самые угоняемые автомобили в России за первые шесть месяцев этого года.
Обновлено вчера в 22:08
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Путин отменил российские санкции против Эритреи
Президент России Владимир Путин подписал указ, отменяющий российские санкции против Эритреи, которые были введены в 2009 году.
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