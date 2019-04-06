Хоккей
Дмитрий Медведев присутствует на матче между ЦСКА и СКАРИА Новости вчера в 13:55
ЦСКА—
СКА
3 – 0
Матч завершён
Хоккей, КХЛ
Полуфинал, вчера
Мэт Робинсон
|20'
Максим Мамин
|28'
Сергей Андронов
|59'
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев в пятницу приехал на матч финала Западной конференции КХЛ между московским ЦСКА и петербургским СКА, передает корреспондент РИА Новости. Медведев появился на ЦСКА Арене в начале второго периода пятого матча серии.
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