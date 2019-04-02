Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в ПермьАиФ Пермь вчера в 05:13
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Как сообщаются очевидцы из аэропорта Большое Савино, самолёт председателя Правительства приземлился.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
«Я подготовил вам подарок». Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОСЭР в Нытве
Звезда — Пермская краевая газета04:50
В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева
Эхо Москвы - Пермьвчера в 08:58
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 05:23, Ашберн
Политика
Правительство РФ подготовило законопроект о здоровом питании
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что почти готов законопроект об "идеологии здорового питания", кабинет министров может внести его в парламент до середины лета.
Обновлено в 04:26
Гаджеты
Операционная система «Эльбрус» стала доступна для скачивания
Операционная система «Эльбрус» стала доступна на официальном сайте компании АО «МЦСТ».
Обновлено вчера в 21:35
Единоборства
Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова
Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Технологии
Сотовые операторы РФ начали переход на отечественную связь
Российский бизнес готовится к переходу на отечественные технологии сотовой связи — поставщики телекоммутационного оборудования приступили к внедрению российской криптографии, которая в будущем появится и в SIM-картах.
Обновлено в 02:31
Футбол
«Зенит» поздравил тренера команды Симутенкова в 46-летием
"Зенит" поздравил с днем рождения ассистента главного тренера команды Игоря Симутенкова. Сегодня специалисту исполнилось 46 лет.
Обновлено в 04:34
Происшествия
Мошенник соблазнил 19 женщин, завел шесть детей и сбежал с деньгами
В китайском городе Чжэнчжоу, провинция Хэнань, пойман мошенник, который заводил отношения с женщинами и выманивал у них деньги.
Обновлено в 01:35
Происшествия
Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде
Адвокат нападающего петербургского "Зенита" Александра Кокорина Андрей Ромашов считает, что его клиента, а также хавбека "Краснодара" Павла Мамаева и брата форварда Кирилла могут освободить из-под ареста 3 апреля, передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено вчера в 08:11
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию седан и кроссовер
Компания VinFast — первый автопроизводитель из Вьетнама, рассматривавший Россию в качестве одного из перспективных рынков.
Обновлено в 02:26
Экономика
Санкции помогли развитию российской экономики, заявили в Центробанке
Антироссийские санкции внесли позитивный вклад в развитие экономики РФ, заявил первый заместитель председателя ЦБ РФ Сергей Швецов, выступая на биржевом форуме.
Обновлено в 04:03
Политика
Суд обязал уволить мэра Евпатории
Евпаторийский городской суд сегодня огласил резолютивную часть решения по иску прокуратуры, обвинившей мэра Андрея Филонова в конфликте интересов при назначении отца его гражданской жены руководителем одного из муниципальных учреждений.
Обновлено вчера в 14:20
Экономика
«Победу» не станут принуждать к покупке МС-21 вместо Boeing
В аппарате вице-премьера напомнили, что ранее Минпромторг и ОАК по поручению подкомиссии по ОПК прорабатывали вопрос целесообразности импортозамещения части закупки "Победой" 30 самолетов Boeing 737 MAX.
Обновлено в 03:48
Общество
Команда Кусто получила визы и вылетает в Россию
Организация Whale Sanctuary Project 29 марта сообщила, что Кусто получил приглашение от российских властей и рассчитывает принять участие в операции по спасению и реабилитации белух и косаток, содержащихся в бухте Средней в Приморском крае.
Обновлено вчера в 21:37
Армия и оружие
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года
Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах по итогам 2018 года
Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила о росте смертности в 32 регионах страны по итогам 2018 года.
Обновлено в 03:53
Авто
Семья депутата Валерия Гартунга хочет отсудить у ГАЗа бренд «Победа»
Семья депутата Госдумы Валерия Гартунга намерена отобрать у Горьковского автозавода бренд "Победа", следует из определения суда по интеллектуальным правам, который 22 апреля начнет рассматривать иск компании "Хартунг".
Обновлено в 03:22
Армия и оружие
Первая репетиция парада Победы началась в Алабино
В среду, 3 апреля, в Московской области началась первая репетиция парада в честь Дня Победы.
Обновлено в 04:09
Гаджеты
Раскрыта стоимость новых Huawei P30, P30 Pro и Р30 Lite для РФ
Huawei раскрыла российские ценники флагманов P30 и P30 Pro.
Обновлено вчера в 16:57
Спорт
Роднина призвала повысить зарплаты тренерам
По словам Родниной, за последние годы были пересмотрены размеры зарплат во многих отраслях:медицине, образовании, культуре и т.д. Однако тренер с высшим образованием до сих приходит на ставку в размере 12 тысяч рублей.
Обновлено в 04:41
Общество
Роструд напомнил о длинных выходных в мае
Как отмечается, продолжительность рабочих дней 30 апреля и 8 мая сокращается на один час, поскольку они являются предпраздничными.
Обновлено в 04:23
Происшествия
Прокуратура в Германии анонсировала результаты экспертизы тела Филевой
Обновлено вчера в 10:22
Политика
НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе
Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Шоу-бизнес
Умер папа Ольги Слуцкер
Обновлено в 05:00
Хоккей
НХЛ. Радулов стал второй звездой игрового дня
Обновлено в 02:52
Экономика
Путин подписал закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума
С 1 апреля размер выплат вырос на 2%, что было запланировано в соответствии с увеличением прожиточного минимума.
Обновлено 01 апреля в 08:41
Здоровье
Госдума может отменить пошлину на медизделия для личного пользования
Законопроект, отменяющий пошлину при ввозе в Россию медицинских средств для личного пользования, внес в Госдуму депутат «Справедливой России» Федот Тумусов, передает корреспондент ИА REGNUM 2 апреля.
Обновлено вчера в 10:39
Шоу-бизнес
Кейт Миддлтон подстроила свое знакомство с принцем Уильямом
До свадьбы принц Уильям и Кейт Миддлтон встречались около семи лет.
Обновлено в 02:37
Экономика
Ozon отчитался о рекордном росте продаж
Темпы роста стали рекордными за последние 10 лет.
Обновлено в 04:56
Общество
Рабочие автозавода Ford в Ленобласти могут начать митинговать
Сотрудники автозавода Ford в городе Всеволожске Ленинградской области могут выйти на митинги, если руководство предприятия не пойдет на встречу рабочим и не пообещает выплатить достаточные компенсации после закрытия производства.
Обновлено в 04:04