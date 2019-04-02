Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM вчера в 06:24

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.

Политика В НАТО раскрыли детали готовящегося «пакета мер» в Черном море Постоянный представитель США при НАТО Кей Бейли Хатчисон раскрыла некоторые детали так называемого черноморского пакета мер (Black Sea package), который готовится для принятия на саммите министрами иностранных дел стран-членов НАТО.

Здоровье Губернатор Приамурья признал снижение зарплат медработников региона Василий Орлов считает несправедливой существующую систему распределения отчислений ФОМС: когда прогнозируемый рост зарплат на 2019 год составит 15−16%, а индексация дотаций из ФОМС поднимется всего на 5,5%, при том, что только 70% средств, направляемых в бюджет Приамурья из ФОМС, может тратиться на заработную плату.

Финансы На рынке долга в 2018 году крупные компании были много успешнее мелких Ведущая роль вернулась к банковскому кредиту — темпы прироста кредита для крупного бизнеса были заметно выше, чем те же цифры для малого и среднего бизнеса, весь прирост долга по облигационному сегменту был обеспечен крупными корпоративными заемщиками.

Армия и оружие ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".

Общество Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира Сайт Tripadvisor опубликовал рейтинг лучших авиакомпаний мира на основании отзывов своих пользователей.

Общество Россияне назвали необходимый для жизни минимальный доход На покупку самого необходимого для жизни российской семье требуется доход не менее 58,5 тыс. рублей в месяц, пишет РБК со ссылкой на данные Росстата.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в ДТП Сэм Янгер, сын главы Службы внешней разведки Великобритании Алекса Янгера, погиб в автокатастрофе.

Авто Новым главой Volkswagen в России назначен Томас Мильц До назначения в Россию три последних года Мильц являлся региональным директором Volkswagen в Южной Европе.

Технологии Новосибирские учёные разработали карту мест скоплений клещей Учёные института вычислительной техники СО РАН создали интерактивную карту, где отмечены места возможных нападений клещей.

Футбол В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.

Автоспорт Мик Шумахер впервые вывел на трассу болид «Формулы-1» Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.

Происшествия В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.

Экономика ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание В 2018 г. незаконно было обналичено 176 млрд руб. – в 1,3 раза меньше, чем годом ранее.

Происшествия В Северной Македонии разбился легкомоторный самолет Легкомоторный самолет "Чесна", на борту которого находилась болгарская семья с двумя детьми, разбился во вторник вечером в горах в Северной Македонии.