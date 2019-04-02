Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM вчера в 06:24
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева
Эхо Москвы - Пермьвчера в 08:58
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 08:51
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Общество
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В Петербурге вывели из цеха новейший корабль «Владимир Емельянов»
В Санкт-Петербурге вывели из цеха новейший корабль противоминной обороны проекта 12700 "Владимир Емельянов".
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Новым главой Volkswagen в России назначен Томас Мильц
До назначения в Россию три последних года Мильц являлся региональным директором Volkswagen в Южной Европе.
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Российский производитель беспилотников может переехать в США
Обновлено 01 апреля в 21:26
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Новосибирские учёные разработали карту мест скоплений клещей
Учёные института вычислительной техники СО РАН создали интерактивную карту, где отмечены места возможных нападений клещей.
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В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR
В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
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Мик Шумахер вывел Ferrari на трассу, на которой в минувшие выходные прошел Гран-при Бахрейна, в рамках тестового заезда.
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В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск
В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
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В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться привычные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, где указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС), сообщает ПФР.
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Экономика
ЦБ оценил размер комиссии за незаконное обналичивание
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Умер известный режиссер Вадим Гемс
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Первый мобильный телефон весил почти килограмм
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Во время надзорных мероприятий установлено, что федеральный бюджет получил ущерб в размере более 1,2 млн рублей.
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Момент взрыва в петербургской военной академии попал на видео
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