Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в ПермьАиФ Пермь вчера в 05:13
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Как сообщаются очевидцы из аэропорта Большое Савино, самолёт председателя Правительства приземлился.
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«Я подготовил вам подарок». Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОСЭР в Нытве
Звезда — Пермская краевая газета04:50
О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
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Происшествия
Мужчина одновременно соблазнил 19 женщин и обокрал их
Обновлено в 08:48
Кино
От чего умер актер Алексей Булдаков
В Монголии на 69-м году жизни скончался российский актер Алексей Булдаков, известный по роли генерала Иволгина в комедии "Особенности национальной охоты".
Обновлено в 10:20
Экономика
Минфин переведет ряд сборов в налоги не раньше 2021 года
Минфин договорился с бизнесом о том, что перевод регулирования нескольких неналоговых платежей в Налоговый кодекс (НК) состоится не раньше 1 января 2021 года.
Обновлено в 10:15
Происшествия
Прокурору по делу Кокорина и Мамаева предоставили госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова, которая ведёт дело футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева, получила госзащиту.
Обновлено в 07:41
Политика
Татьяна Голикова ответит на вопросы депутатов Госдумы о нацпроектах
Сегодня, 3 апреля, в Госдуме пройдет «правительственный час», в ходе которого на вопросы депутатов ответит вице-премьер Татьяна Голикова, сообщает ИА REGNUM.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Интернет
Южная Корея запустит 5G-сеть 5 апреля
Южная Корея заявила о намерении запустить первую в мире сеть 5G в ближайшую пятницу, 5 апреля.
Обновлено в 06:03
Происшествия
Телеведущего Хрусталева заподозрили в пьяной езде
Соведущего «Вечернего Урганта» Дмитрия Хрусталева остановили инспекторы ДПС по подозрению в пьяной езде, сообщает «Московский комсомолец».
Обновлено в 11:05
Политика
Команда Зеленского выдвинула требования к Порошенко
Команда кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского выдвинула ряд требований действующему главе государства Петру Порошенко, который призвал молодежь голосовать за него во втором туре.
Обновлено в 05:30
Кино
Актер Дольф Лундгрен хочет встретиться с Путиным
Обновлено в 09:53
Общество
Минтранс отказался от идеи ввести ограничение на габариты ручной клади
Министерство транспорта отказалось от идеи вводить ограничение на габариты ручной клади при авиаперевозках и сохранит действующие правила.
Обновлено в 11:06
Авто
Путин прибыл на первый в России завод Mercedes-Benz
Российский президент Владимир Путин приехал на завод по сборке автомобилей Mercedes-Benz в Московской области.
Обновлено в 07:05
Энергетика
Кабмин Украины разрешил «Нафтогазу» снизить цены на газ для населения
В соответствии с решением кабмина компании «Нафтогаз Украины» разрешается продавать газ населению по средней для промышленности цене, но лишь в том случае, если та опускается ниже установленной ранее для бытовых потребителей планки в 8,55 грн за кубометр.
Обновлено в 06:06
Политика
Захарова рассказала, как Порошенко молится на Путина
Недавние высказывания президента Украины Петра Порошенко, из которых следует, что он сомневается в способности Владимира Зеленского вести диалог с президентом России Владимиром Путиным, нашли отклик в российском МИД.
Обновлено в 10:48
Единоборства
Макгрегор оскорбил жену Хабиба Нурмагомедова
Ирландский боец смешанных единоборств (ММА), бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Конор Макгрегор решил оставить в покое Хабиба Нурмагомедова и перейти к оскорблениям его супруги, сообщает "Советский спорт".
Обновлено в 09:51
Политика
У Исаакиевского собора в Петербурге установили «надгробие» Путину
Табличка с Путиным, фото которой удаляли в вк, появилась и в Петербурге pic.twitter.com/8QaEdR5hIY— Dave Frenkel (@merr1k) 3 апреля 2019 г. «Что мы хотели этим сказать: за принятые антинародные законы, постоянное вранье и отвратительное правление, Путин умер для граждан России», — говорится в сообщении «Агит России».
Обновлено в 05:32
Футбол
Король футбола Пеле госпитализирован в Париже
Великий бразильский футболист Эдсон Арантес ддо Насименто, более известный, как Пеле, был госпитализирован в Париже.
Обновлено в 10:10
Армия и оружие
В России обнаружили «парапсихологический спецназ»
По словам автора, российский спецназ использовал данный метод в ходе чеченских кампаний.
Обновлено в 10:11
Технологии
Сотовые операторы России начали переходить на отечественную связь
Сотовые операторы в России начали постепенно переходить на отечественную связь.
Обновлено в 05:08
Политика
В России предложили возобновить авиасообщение с Украиной
В Росавиации предложили украинскими властям возобновить полеты Россия - Москва. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 10:44
Футбол
Первый матч на стадионе «Динамо» пройдет в конце мая
Столичный стадион "Динамо" сможет принять матч российской премьер-лиги в конце мая.
Обновлено в 05:48
Политика
Порошенко призвали извиниться за «оскорбление» Зеленского
Штаб кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского призвал украинского лидера Петра Порошенко извиниться за то, что он называл шоумена "марионеткой" олигарха Игоря Коломойского, передает РИА "Новости".
Обновлено в 10:42
Энергетика
Нефть Brent подешевела до $69,3 за баррель на росте запасов в США
Июньский фьючерс на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:36 по московскому времени подешевел на 9 центов - до $69,28 за баррель.
Обновлено в 10:44
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Армия и оружие
США и Литва подписали план оборонного сотрудничества до 2024 года
Пресс-служба Пентагона заявила, что США и Литва подписали план военного сотрудничества, соглашение рассчитано до 2024 года.
Обновлено вчера в 21:11