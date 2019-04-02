Экономика
Дмитрий Медведев прилетел в ПермьАиФ Пермь вчера в 05:13
Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Как сообщаются очевидцы из аэропорта Большое Савино, самолёт председателя Правительства приземлился.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 08:51
В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева
Эхо Москвы - Пермьвчера в 08:58
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 02:18, Ашберн
Энергетика
Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо
Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика
Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море
Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Происшествия
В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП
Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Политика
Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно
22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию.
Обновлено в 00:38
Наука
Ученые создали искусственную форму жизни
Обновлено вчера в 04:12
Общество
«Ъ»: РЖД просят ввести приоритетный доступ к перевозкам
Предлагается ввести понятие особо значимых грузов, список которых определяет правительство и под которые операторы обязаны предоставлять вагоны и контейнеры, а также предоставлять приоритет тем, кто инвестирует в расширение пропускной способности сети.
Обновлено в 02:02
Общество
В России отменили бумажный СНИЛС
В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика
Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу
Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Важное за сутки
Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку
Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие
Минобороны ознакомило ОЗXО с оценками доклада по «химатаке» в Думе
"Глава Техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в г. Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:31
Общество
Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей Москвы
Обновлено вчера в 17:08
Экономика
Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank
Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Футбол
На журналиста Василия Уткина совершено нападение
Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Общество
В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»
В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия
В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами
Обновлено вчера в 10:05
Здоровье
РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Семена от ретинобластомы
Мальчик уже стойко перенес пять курсов химиотерапии, многочисленные уколы, суточные капельницы — и это, пожалуй, главное качество этого маленького мужчины — отвага.
Обновлено в 01:34
Политика
Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности
Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика
Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского
Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия
В Южном океане из-за шторма перевернулась лодка Федора Конюхова
Шторм в Южном океане опрокинул лодку известного путешественника Федора Конюхова. Известно, что сам Конюхов остался жив.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия
WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему
Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Политика
Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского
Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Футбол
Неймар вернется к тренировкам 3 апреля
Нападающий «ПСЖ» Неймар, который восстанавливается от перелома пятой плюсневой кости, вернется к тренировкам 3 апреля.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика
Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»
Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие
Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400
По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия
В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара
Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом
В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.
Обновлено в 01:25
Происшествия
Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео
Обновлено вчера в 16:31
Авто
Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле
В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.
Обновлено в 01:27
Общество
Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район
Обновлено вчера в 16:22
Политика
В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу
Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10