Дмитрий Медведев прилетел в ПермьАиФ Пермь вчера в 05:13

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Как сообщаются очевидцы из аэропорта Большое Савино, самолёт председателя Правительства приземлился.

Местное время (г. Пермь)

Энергетика Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.

Политика Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».

Происшествия В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.

Политика Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно 22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию.

Общество «Ъ»: РЖД просят ввести приоритетный доступ к перевозкам Предлагается ввести понятие особо значимых грузов, список которых определяет правительство и под которые операторы обязаны предоставлять вагоны и контейнеры, а также предоставлять приоритет тем, кто инвестирует в расширение пропускной способности сети.

Общество В России отменили бумажный СНИЛС В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).

Политика Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.

Важное за сутки Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.

Армия и оружие Минобороны ознакомило ОЗXО с оценками доклада по «химатаке» в Думе "Глава Техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в г. Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.

Экономика Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).

Футбол На журналиста Василия Уткина совершено нападение Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Здоровье РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Семена от ретинобластомы Мальчик уже стойко перенес пять курсов химиотерапии, многочисленные уколы, суточные капельницы — и это, пожалуй, главное качество этого маленького мужчины — отвага.

Политика Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.

Политика Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.

Происшествия В Южном океане из-за шторма перевернулась лодка Федора Конюхова Шторм в Южном океане опрокинул лодку известного путешественника Федора Конюхова. Известно, что сам Конюхов остался жив.

Происшествия WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.

Политика Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.

Футбол Неймар вернется к тренировкам 3 апреля Нападающий «ПСЖ» Неймар, который восстанавливается от перелома пятой плюсневой кости, вернется к тренировкам 3 апреля.

Армия и оружие Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400 По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.

Происшествия В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.

Происшествия В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.

Авто Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.