Экономика

Дмитрий Медведев прилетел в ПермьАиФ Пермь вчера в 05:13

Самолёт премьер-министра приземлился в краевой столице Премьер-министр России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Как сообщаются очевидцы из аэропорта Большое Савино, самолёт председателя Правительства приземлился.
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Дмитрий Медведев приехал в Пермь, огляделся и подарил губернатору «удочку». Репортаж Properm.ru

Properm.ruвчера в 23:57

О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко

Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07

Медведев прибыл с рабочей поездкой в Пермь

ТАССвчера в 06:34

Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 08:51

В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева

Эхо Москвы - Пермьвчера в 08:58

Дмитрий Медведев покинул технопарк Morion в Перми

Местное время (г. Пермь)вчера в 09:50

Официально: Дмитрий Медведев сегодня едет в Пермь

Накануне.Ruвчера в 01:17
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Энергетика

Нефтяники и правительство не смогли зафиксировать цены на топливо

Цены на московских АЗС с началом апреля подняли только сети «Астра» и Shell, да и то на копейку, по данным Московской топливной ассоциации.
Обновлено вчера в 17:09
Политика

Стали известны детали готовящегося в НАТО «пакета мер» в Чёрном море

Готовящийся пакет мер в Чёрном море, как отметила пострпед, — это не только из-за инцидента в Керченском проливе, но и потому, что НАТО считает, что «Россия угрожает альянсу на всём восточном фланге, а не только на севере».
Обновлено в 00:23
Происшествия

В Москве неизвестные похитили «Газель» с носками, спровоцировав ДТП

Неизвестные спровоцировали ДТП на МКАД, после чего похитили "Газель", груженую носками, сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД.
Обновлено в 02:07
Политика

Байден заставил женщин чувствовать себя некомфортно

22-летняя Кейтлин Карусо рассказала о том, как на мероприятии, посвященном проблеме сексуального насилия, Байден «положил руку на бедро» девушки, которая в прошлом подвергалась сексуальному насилию.
Обновлено в 00:38
Наука

Ученые создали искусственную форму жизни

Обновлено вчера в 04:12
Общество

«Ъ»: РЖД просят ввести приоритетный доступ к перевозкам

Предлагается ввести понятие особо значимых грузов, список которых определяет правительство и под которые операторы обязаны предоставлять вагоны и контейнеры, а также предоставлять приоритет тем, кто инвестирует в расширение пропускной способности сети.
Обновлено в 02:02
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Политика

Новый президент Казахстана поддержал переход на латиницу

Как сообщает Sputnik Казахстан, президент страны Касым-Жомарт Токаев заявил, что переход казахского языка на латиницу является важным этапом духовной модернизации.
Обновлено вчера в 18:59
Важное за сутки

Роскачество рассказало, как выбрать аптечную ромашку

Роскачество рассказало, как выбрать самую полезную аптечную ромашку и какими свойствами она обладает.
Обновлено в 01:15
Армия и оружие

Минобороны ознакомило ОЗXО с оценками доклада по «химатаке» в Думе

"Глава Техсекретариата ОЗXО был подробно ознакомлен с оценками Минобороны России в отношении опубликованного 1 марта доклада Миссии по установлению фактов применения химоружия в Сирии по химинциденту в г. Дума 7 апреля 2018 года", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 12:31
Общество

Составлен рейтинг самых «аварийных» имен водителей Москвы

Обновлено вчера в 17:08
Экономика

Сбербанк и Emirates NBD пересмотрели сумму продажи Denizbank

Соглашение о продаже акций Сбербанк и Emirates NBD заключили в мае 2018 года, тогда 98,85% Denizbank оценили в 14,609 млрд турецких лир ($3,18 млрд).
Обновлено в 01:19
Футбол

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено вчера в 18:11
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено вчера в 14:20
Происшествия

В Госдуме призвали ужесточить наказание за «пьяное» ДТП с жертвами

Обновлено вчера в 10:05
Здоровье

РЕН ТВ собирает деньги на спасение маленького Семена от ретинобластомы

Мальчик уже стойко перенес пять курсов химиотерапии, многочисленные уколы, суточные капельницы — и это, пожалуй, главное качество этого маленького мужчины — отвага.
Обновлено в 01:34
Политика

Хуана Гуайдо лишили депутатской неприкосновенности

Национальное учредительное собрание (НУС) Венесуэлы лишило лидера оппозиции Хуана Гуайдо депутатской неприкосновенности.
Обновлено вчера в 22:13
Политика

Возмущенный Ляшко опубликовал личные номера Коломойского и Зеленского

Лидер украинской Радикальной партии Олег Ляшко выложил на фейсбуке личные номера телефонов олигарха Игоря Коломойского, кандидата в президенты Украины и шоумена Владимира Зеленского, а также гендиректора канала "1+1" Александра Ткаченко.
Обновлено вчера в 20:56
Происшествия

В Южном океане из-за шторма перевернулась лодка Федора Конюхова

Шторм в Южном океане опрокинул лодку известного путешественника Федора Конюхова. Известно, что сам Конюхов остался жив.
Обновлено вчера в 04:32
Происшествия

WSJ: пилоты рухнувшего Boeing 737 отключили сработавшую систему

Пилоты Boeing 737 MAX, рухнувшего в Эфиопии, с самого начала предприняли необходимые аварийные действия для того, чтобы избежать последствий срабатывания автоматической системы управления полетом.
Обновлено в 00:36
Политика

Саакашвили пообещал вернуться на Украину после победы Зеленского

Бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили намерен вернуться на Украину после победы Владимира Зеленского на выборах президента Украины.
Обновлено в 02:13
Футбол

Неймар вернется к тренировкам 3 апреля

Нападающий «ПСЖ» Неймар, который восстанавливается от перелома пятой плюсневой кости, вернется к тренировкам 3 апреля.
Обновлено вчера в 14:18
Экономика

Власти отказались от идеи заменить Boeing на МС-21 для «Победы»

Обновлено вчера в 14:11
Армия и оружие

Источник сообщил дату начала поставки в Китай второго полка С-400

По данным военно-дипломатического источника, второй полк российской ракетной системы С-400 «Триумф» отправится в Китай в конце июля 2019 года.
Обновлено в 01:13
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Пожар произошел в среду, 3 апреля, в одной из школ Красноярска.
Обновлено в 02:00
Происшествия

В Подмосковье 5 человек отравились угарным газом

В Подмосковье пять человек отравились угарным газом. Инцидент произошел в частном доме в селе Ям городского округа Домодедово.
Обновлено в 01:25
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Обновлено вчера в 16:31
Авто

Skoda объявила скидки на свои автомобили в апреле

В апреле на покупку автомобилей чешской марки 2018 и 2019 года выпуска будут предложены специальные условия.
Обновлено в 01:27
Общество

Семья затравленной за письмо Путину девочки переехала в другой район

Обновлено вчера в 16:22
Политика

В Мексике предложили снести памятники Колумбу и Кортесу

Напомним, идею уничтожения памятников первооткрывателю Христофору Колумбу поддерживают левые политические силы США.
Обновлено в 02:10
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