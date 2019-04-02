Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в ПермьРифей-Пермь вчера в 06:34
В Перми Дмитрий Медведев должен посетить технопарк «Морион», где проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Также в программе главы российского правительства запланирована рабочая встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 03:55, Ашберн
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