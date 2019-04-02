Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в ПермьРифей-Пермь вчера в 06:34

В Перми Дмитрий Медведев должен посетить технопарк «Морион», где проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Также в программе главы российского правительства запланирована рабочая встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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Медведев поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

Накануне.Ru01:58

Дмитрий Медведев приехал в Пермь, огляделся и подарил губернатору «удочку». Репортаж Properm.ru

Properm.ruвчера в 23:57

Для встречи с пермскими бизнесменами премьер Медведев приготовил бизнес-сенсацию

URA.Ruвчера в 12:06

О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко

Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07

Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

Сайт губернатора и Правительства Пермского краявчера в 08:51

Медведев прибыл с рабочей поездкой в Пермь

ТАССвчера в 06:34

В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева

Эхо Москвы - Пермьвчера в 08:58
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Происшествия

Мужчина напал с ножом на учеников начальной школы в Китае

В китайской провинции Хунань мужчина напал с ножом на учеников начальной школы.
Обновлено в 02:11
Авто

Брать или не брать Ford Fiesta, Focus, EcoSport и Mondeo на вторичке

Современные Ford Mondeo и Ford Kuga в базе шли с прожорливым мотором 2.5, причем кроссовер был без полного привода.
Обновлено 31 марта в 14:00
Футбол

В полуфинальных матчах Кубка России по футболу используют систему VAR

В связи с внедрением системы произошли изменения в составах судейских бригад Система видеопомощи арбитрам (VAR) будет использована в первых полуфинальных матчах Олимп - Кубка России по футболу, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 15:59
Экономика

Директор хлебозавода в Омске заявил, что хлеб должен стоить 80 рублей

Обновлено в 01:42
Общество

В России отменили бумажный СНИЛС

В России больше не будут выдаваться и обмениваться традиционные бумажные страховые свидетельства обязательного пенсионного страхования, в которых указан номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС).
Обновлено вчера в 21:18
Гаджеты

Apple проиграла суд Swatch из-за схожих рекламных слоганов

Судебная тяжба между Apple и Swatch, спровоцированная схожестью рекламных слоганов компаний, завершилась не в пользу "яблочного" гиганта — суд решил, что слоган Swatch "Tick Different" никаким образом не связан со слоганом Apple "Think Different".
Обновлено в 02:17
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Политика

Партия Эрдогана обжаловала результаты выборов в Стамбуле

Обновлено вчера в 09:37
Происшествия

В Москве возбуждено дело о хищении 10 млн рублей со счетов в банке

Столичная полиция возбудила уголовное дело по факту хищения у мужчины со счетов в банке денежных средств на сумму свыше 10 млн рублей.
Обновлено в 02:34
Общество

Медведев поздравил ректора МГУ с 80-летием

Обновлено в 03:40
Финансы

ЦБ: в Минбанке найдены нарушения при валютно-обменных операциях

Временная администрация выявила нарушения при валютообменных операциях Московского индустриального банка (Минбанк), находящегося на санации, сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев в интервью ТАСС.
Обновлено в 02:52
Происшествия

В Москве неизвестный зарезал женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено вчера в 17:39
Музыка

Макаревич раскритиковал новую книгу Джоанны Стингрей

Лидер группы «Машина времени» Андрей Макаревич раскритиковал книгу американской певицы и актрисы Дожанны Стингрей «Стингрей в стране чудес».
Обновлено в 03:23
Единоборства

Макгрегор опять оскорбил Нурмагомедова

Макгрегор уже не первый раз оскорбляет российского чемпиона UFC. Ранее он также называл Нурмагомедова крысой.
Обновлено в 03:16
Культура

В Москве назовут лауреатов премии «Золотая Маска»

Сегодня часть труппы первого русского проведет в Москве в рамках конкурсных показов Российской национальной театральной премии и фестиваля «Золотая маска – 2019».
Обновлено в 02:59
Политика

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Обновлено вчера в 16:15
Политика

НАТО намерено обеспечить проход кораблей Украины в Керченском проливе

Постпред США при НАТО Кей Бейли Хатчисон заявила, что Североатлантический альянс намерен обеспечить безопасность прохода кораблей Украины через Керченский пролив.
Обновлено вчера в 18:20
Политика

Мэй заявила о необходимости новой отсрочки брексита

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй по итогам совещания с членами правительства заявила о необходимости отсрочки выхода Британии из Евросоюза.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

Китайцам запретили строить завод для продажи воды Байкала

Арбитражный суд Иркутской области запретил китайской организации «АкваСиб» строить завод по розливу бутилированной воды в поселке Култук на Байкале, передает «Интерфакс».
Обновлено вчера в 11:35
Экономика

Россия может ввести ограничения на товары из ЕС из-за квот на сталь

Россия уведомила Всемирную торговую организацию (ВТО) о возможном введении ответных мер в отношении товаров из ЕС из-за тарифных квот, передает «Интерфакс» со ссылкой на соответствующее уведомление.
Обновлено вчера в 13:41
Происшествия

СМИ узнали содержание доклада о крушении Boeing 737 Max в Индонезии

Агентство Bloomberg опубликовало информацию о ходе расследования катастрофы Boeing 737 Max авиакомпании Lion Air, произошедшей в октябре 2018 года в Индонезии.
Обновлено вчера в 22:59
Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено вчера в 17:23
Общество

Москва и Подмосковье оказались лидерами по преступности в РФ

Лидерами по числу зарегистрированных преступлений являются Москва (более 140 тыс.), Московская область (80,2 тыс.) и Краснодарский край (68,1 тыс.).
Обновлено в 03:30
Происшествия

В Красноярске школу эвакуировали из-за пожара

Как сообщило красноярское МЧС, были эвакуированы около 800 человек — 715 учащихся и 64 работника школы.
Обновлено в 02:00
Происшествия

Появилась версия взрыва в петербургской военной академии

К взрыву в Военно-космической академии имени А.Ф. Можайского в Санкт-Петербурге могла привести попытка преподавателя, являвшегося профессиональным сапером, обезвредить найденную бомбу.
Обновлено вчера в 12:31
Здоровье

«Скорую» в Кузбассе тоже централизуют и оптимизируют

Обновлено в 01:31
Шоу-бизнес

63-летний Владимир Кузьмин тайно женился на молодой любовнице

Светлана хвалилась в сетях, что Кузьмин подарил ей яхту с красноречивым именем "Красотка" (по названию своего старого хита).
Обновлено вчера в 18:02
Шоу-бизнес

Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор

Айза Анохина живет отдельно от мужа из-за ссор Бизнес-вумен призналась, что у них с мужем сложные отношения.
Обновлено в 02:30
Авто

В Россию вернулся дизельный Volkswagen Tiguan

Российские автосалоны Volkswagen снова начали прием заказов на дизельную модификацию популярного кроссовера Tiguan.
Обновлено вчера в 08:08
Шоу-бизнес

Милонов ответил Панину на слова о «злобных россиянах»

Обновлено вчера в 11:26
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