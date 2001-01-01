Экономика

Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в ПермьРифей-Пермь вчера в 06:34

В Перми Дмитрий Медведев должен посетить технопарк «Морион», где проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Также в программе главы российского правительства запланирована рабочая встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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Дмитрий Медведев прикоснулся к инновациям технопарка «Морион Digital»

NewsKo07:59

«Я подготовил вам подарок». Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОСЭР в Нытве

Звезда — Пермская краевая газета04:50

О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко

Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07

Министр Орешкин раскрыл подробности тайной встречи в Перми

URA.Ru04:08

Дмитрий Медведев приехал в Пермь, огляделся и подарил губернатору «удочку». Репортаж Properm.ru

Properm.ruвчера в 23:57

Журналист Константин Эггерт о прошедшем визите в Пермь Дмитрия Медведева и трендах современной российской региональной политики

Эхо Москвы - Пермь06:22

Медведев прибыл с рабочей поездкой в Пермь

ТАССвчера в 06:34
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 09:59, Ашберн
Экономика

Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Кино

Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков

Обновлено в 07:22
Политика

Кремль возмутили планы НАТО в Черном море

В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Культура

Скончался художник Николай Сажин

Обновлено в 03:13
Единоборства

Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге

Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Общество

В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области

Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Происшествия

Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше

Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Космос

Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС

Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Авто

Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года

Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
Происшествия

На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел

Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Происшествия

Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту

Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Недвижимость

Сильнее всего цены на вторичное жилье в России за год выросли в Казани

Сильнее всего цены на вторичное жилье в России с марта 2018 года за год выросли в Казани – на 17,2%, до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в пресс-релизе портала недвижимости Domofond.ru.
Обновлено вчера в 22:03
Политика

Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского

Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Энергетика

Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины

Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес

Панин назвал россиян злобными упырями

Скандально-известный актер Алексей Панин вновь решил поделиться очередной порцией ненависти к жителям России.
Обновлено вчера в 07:53
Политика

Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского

Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес

Ольга Слуцкер сообщила поклонникам о смерти отца

Ольга Слуцкер рассказала поклонникам о смерти своего отца – Сергея Владимировича Березовского.
Обновлено в 08:07
Спорт

Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР

Обновлено в 09:36
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Экономика

Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить

В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Футбол

Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении

Обновлено вчера в 22:33
Наука

Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии

Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R

Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика

Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР

Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика

Недельная инфляция в России оказалась нулевой

Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Политика

Россиянам разрешат охотиться с луком

Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком.
Обновлено вчера в 10:22
Единоборства

Ковалев может провести бой с Ярдом в Челябинске

Обновлено в 08:40
Происшествия

В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ

Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Политика

Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины

Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Политика

Генпрокуратура России впервые применила закон о неуважении к власти

Роскомнадзор в письме одному из изданий сообщил, что новость выражает "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть", следовательно, нарушает соответствующую статью закона "Об информации".
Обновлено вчера в 09:27
Как работают Яндекс.Новости?
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