Экономика
Премьер-министр Дмитрий Медведев прилетел в ПермьРифей-Пермь вчера в 06:34
В Перми Дмитрий Медведев должен посетить технопарк «Морион», где проведет встречу с представителями малого и среднего бизнеса. Также в программе главы российского правительства запланирована рабочая встреча с губернатором Прикамья Максимом Решетниковым.
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«Я подготовил вам подарок». Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании ТОСЭР в Нытве
Звезда — Пермская краевая газета04:50
О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ruвчера в 13:07
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Экономика
Кремль попросил Росстат объяснить данные о нехватке денег на обувь
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на вопрос журналистов о том, что 35,4% семей в стране, по данным Росстата, не могут позволить себе купить две пары подходящей по сезону обуви каждому из членов семьи, передает корреспондент РБК.
Обновлено в 06:04
Кино
Оторвался тромб: умер актер Алексей Булдаков
Обновлено в 07:22
Политика
Кремль возмутили планы НАТО в Черном море
В Кремле негативно отнеслись к заявлению представителя США при НАТО Кей Бейли Хатчисон о подготовке пакета мер по сдерживанию РФ в Черноморском бассейне, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Обновлено в 05:46
Культура
Скончался художник Николай Сажин
Обновлено в 03:13
Единоборства
Олейник заменит Волкова в бою с Оверимом на UFC в Санкт-Петербурге
Российский тяжеловес UFC Александр Волков выбыл с боя против Алистера Оверима, который должен был пройти 20 апреля в Санкт-Петербурге.
Обновлено в 09:04
Общество
В прокуратуре рассказали об утечке данных пациентов в Липецкой области
Прокуратура выяснила, что пациенты из Липецкой области, чьи персональные данные и диагнозы появились в открытом доступе на портале госзакупок, не давали письменного согласия на распространение информации о своем здоровье, сообщает в среду надзорное ведомство.
Обновлено в 09:41
Происшествия
Задержанный в Варшаве россиянин с детьми попросил убежища в Польше
Россиянин Денис Лисов, которого задержали вместе с тремя детьми в Варшаве 1 апреля, попросил убежища в Польше, поскольку ему необходима защита от властей Швеции.
Обновлено в 07:57
Космос
Российские космонавты вручную состыковали корабль «Прогресс» с МКС
Космонавты Олег Кононенко и Алексей Овчинин отработали на борту Международной космической станции (МКС) режим ручной стыковки корабля "Прогресс МС-11".
Обновлено в 09:25
Авто
Кроссовер Mercedes-Benz GLB появится в конце 2019 года
Сроки выхода серийной версии Mercedes-Benz GLB пока не сообщаются, но, как предполагают инсайдеры, «в серию» новинку могут запустить в конце этого или в начале следующего года.
Обновлено в 03:47
Происшествия
На многодетную мать из Омска завели 18 уголовных дел
Вера Бегун - многодетная жительница Омска, стала фигуранткой 18 уголовных дел.
Обновлено в 08:17
Происшествия
Прокурор по делу Кокорина и Мамаева взята под госзащиту
Прокурор Светлана Тарасова пришла на предварительное заседание по делу Александра Кокорина и Павла Мамаева под охраной ОМОНа, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 08:25
Недвижимость
Сильнее всего цены на вторичное жилье в России за год выросли в Казани
Сильнее всего цены на вторичное жилье в России с марта 2018 года за год выросли в Казани – на 17,2%, до 82,7 тысячи рублей за квадратный метр, говорится в пресс-релизе портала недвижимости Domofond.ru.
Обновлено вчера в 22:03
Политика
Охлобыстин признал правоту назвавшего его идиотом Зеленского
Хотя Охлобыстин признал правоту Зеленского, он заявил, что писатель Федор Достоевский «реабилитировал это слово».
Обновлено в 09:34
Энергетика
Гройсман поручил снизить цены на газ для населения Украины
Правительство Украины разрешило «Нафтогазу» продавать газ населению дешевле 8,55 гривны за кубометр.
Обновлено в 05:56
Шоу-бизнес
Панин назвал россиян злобными упырями
Скандально-известный актер Алексей Панин вновь решил поделиться очередной порцией ненависти к жителям России.
Обновлено вчера в 07:53
Политика
Представитель Порошенко ответила на требования команды Зеленского
Первый заместитель председателя Верховной рады Ирина Геращенко ответила на требования команды кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского к действующему главе государства Петру Порошенко.
Обновлено в 07:20
Шоу-бизнес
Ольга Слуцкер сообщила поклонникам о смерти отца
Ольга Слуцкер рассказала поклонникам о смерти своего отца – Сергея Владимировича Березовского.
Обновлено в 08:07
Спорт
Большунов и Белорукова выиграли командный спринт на ЧР
Обновлено в 09:36
Экономика
Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов
По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено 01 апреля в 22:42
Экономика
Долг Венесуэлы перед Россией решили засекретить
В январе Сторчак говорил, что в связи с политическим кризисом в Венесуэле с возвратом денег могут возникнуть проблемы.
Обновлено в 09:16
Футбол
Василий Уткин рассказал о совершенном на него нападении
Обновлено вчера в 22:33
Наука
Обновлённого робота-баскетболиста представили в Японии
Ранее японская компания Mitsubishi разработала автономных пожарных роботов, которые способны самостоятельно тушить возгорание.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие
Госдеп США одобрил продажу Индии 24 вертолетов MH-60R
Госдепартамент США одобрил приобретение Индией 24 многоцелевых вертолетов Sikorsky MH-60R на 2,6 миллиарда долларов, сообщает агентство по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности, входящее в структуру Пентагона.
Обновлено вчера в 17:43
Экономика
Андрей Молчанов продал 9,71% акций группы ЛСР
Председатель совета директоров группы ЛСР Андрей Молчанов продал 9,71% акций застройщика за 5,8 млрд руб. Вчера девелопер заявлял о намерении продать 5,53% акций, но планы поменялись в том числе из-за высокого интереса инвесторов, сообщили в ЛСР.
Обновлено в 05:30
Экономика
Недельная инфляция в России оказалась нулевой
Недельная инфляция в России в период с 26 марта по 1 апреля 2019 года оказалась нулевой после девяти недель на уровне 0,1%. С начала года потребительские цены выросли на 1,8%, свидетельствуют данные Росстата.
Обновлено в 09:02
Политика
Россиянам разрешат охотиться с луком
Госдума в первом чтении приняла законопроект, который разрешает россиянам охотиться с луком.
Обновлено вчера в 10:22
Единоборства
Ковалев может провести бой с Ярдом в Челябинске
Обновлено в 08:40
Происшествия
В КБР ликвидировали двух боевиков ИГ
Боевики в ответ на требование полицейских остановить автомобиль открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.
Обновлено в 04:37
Политика
Советник Зеленского назвал возможного кандидата на пост главы МИД Украины
Советник кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского Сергей Лещенко рассказал, кто может возглавить украинское Министерство иностранных дел, если шоумен победит во втором туре президентских выборов.
Обновлено в 08:28
Политика
Генпрокуратура России впервые применила закон о неуважении к власти
Роскомнадзор в письме одному из изданий сообщил, что новость выражает "явное неуважение к органам, осуществляющим государственную власть", следовательно, нарушает соответствующую статью закона "Об информации".
Обновлено вчера в 09:27