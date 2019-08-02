Это интересная инициатива. Курилы имеют особое значение для нашей страны, и нам нужен специальный инструмент активизации бизнеса на островах. Давайте рассмотрим имеющиеся предложения по поддержке бизнеса в Сахалинской области.

Глава правительства прибыл на остров курильской гряды из Южно-Сахалинска, где утром в пятницу, 2 августа, провел совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке. Ожидается, что на Итурупе Медведев посетит ряд социальных и инфраструктурных объектов.

Политика Владимир Путин поздравил десантников с Днем ВДВ Президент России Владимир Путин направил поздравление личному составу и ветеранам Воздушно-десантных войск.

Здоровье Врачи назвали болезни, при которых нельзя купаться Названы заболевания, при которых нельзя купаться в водоемах. Об этом сообщили СМИ со ссылкой на Министерство здравоохранения Подмосковья.

Политика МИД объявил о прекращении действия ДРСМД Второго августа прекращается действие Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), сообщили в МИД России.

Космос Исследователи NASA накормили тараканов лунной пылью Представители NASA для проверки безопасности лунной пыли для человека и животных дали ее в пищу тараканам.

Финансы Рубль снизился к доллару и евро на старте торгов Доллар и евро выросли на старте торгов на Московской бирже. Рубль снизился по отношению к бивалютной корзине, свидетельствуют данные торгов.

Гаджеты Роскачество порекомендовало заклеивать камеры и микрофоны на ноутбуках «Оказавшись на компьютере или смартфоне, вредоносная программа-шпион выполняет «полезную нагрузку», заложенную в нее создателем, — она способна не только копировать документы, перехватывать нажатия клавиш, читать сообщения жертвы, но и активировать микрофон или камеру на устройстве», — пояснил руководитель департамента системных решений Group-IB Антон Фишман.

Здоровье В Челябинске проходит «неделя женского здоровья» Благодаря акции сразу в нескольких больницах и поликлиниках горожанки смогут получить квалифицированную консультацию эндокринолога, если требуется, сделать ультразвуковое исследование щитовидной железы, побывать на приеме у гинеколога, посетить смотровой кабинет.

Политика Кличко сравнил себя с английской королевой Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что фактически не имеет исполнительной власти в своем городе, и потому сравнил себя с "английской королевой" — по его мнению, он не имеет никакого влияния на происходящее.

Происшествия Во Владикавказе число пострадавших при пожаре в цехе возросло до 12 Число пострадавших в результате взрыва газа и пожара в цехе по переработке шерсти во Владикавказе увеличилось до 12 человек, сообщает ГУ МЧС по Северной Осетии.

Общество Эксперт назвал самое чистое место для купания в Черном море Директор Морского гидрофизического института РАН Сергей Коновалов заявил, что самая чистая вода в Черном море находится у крымского мыса Тарханкут на западе полуострова.

Политика Стало известно об отставке главы офиса Зеленского Глава офиса президента Украины Андрей Богдан написал заявление об увольнении с занимаемой должности, сообщает «Интерфакс-Украина» со ссылкой на источник в администрации украинского лидера.

Общество Названы регионы с самым большим числом абортов Больше всего абортов в прошлом году было сделано в Еврейской автономной области, республике Тыва и Сахалинской области, следует из статистического сборника министерства здравоохранения РФ за 2018 год.

Политика Трамп пригрозил ввести новые пошлины против Китая Президент США Дональд Трамп в четверг пообещал ввести новые 10-процентные пошлины на импортируемые из Китая товары стоимостью $300 млрд в год.

Наука Ученые рассказали, как похмелье влияет на мозг Похмелье очень негативно влияет на мозг и может быть опасно для жизни.

Политика Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.

Политика Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.

Авто Toyota анонсировала новый RAV4 с другим названием и дизайном Кстати, уже в октябре 2019-го с конвейера другого завода, принадлежащего "поднебесному" концерну FAW и Toyota, начнет сходить Toyota RAV4 с глобальным дизайном.

Происшествия По делу о массовых беспорядках задержали видеоблогера из штаба Гудкова Обыск и задержания, по предварительным данным, связаны с делом о массовых беспорядках (ст. 212 УК), которое было возбуждено после акции 27 июля.

Политика Системы бронирования авиабилетов обязали перенести серверы в Россию Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление, согласно которому работающие в России системы бронирования авиабилетов будут обязаны перенести серверы и базы данных на территорию РФ.

Общество Около 70% респондентов ВЦИОМ считают, что несанкционированные акции нужно жестко пресекать Около 70% жителей России, которые были опрошены ВЦИОМ, заявили о том, что власти должны жестко пресекать несанкционированные акции.

Происшествия ФСБ предотвратила нападение на войсковую часть во Владимирской области Управление ФСБ по Владимирской области при помощи коллег из Рязанской области пресекло деятельность террористической ячейки, члены которой планировали напасть на войсковую часть, сообщает пресс-служба ведомства.