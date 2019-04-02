Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM 06:24

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.

Местное время (г. Пермь)

Политика Суд обязал уволить мэра Евпатории Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.

Происшествия Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.

Энергетика В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2» В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.

Армия и оружие ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".

Политика Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.

Происшествия Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.

Футбол Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри» «Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.

Происшествия Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.

Авто В сети появились первые изображения новой Lada 4х4 Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.

Футбол Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Динамо» Российская премьер-лига приняла решение провести матч Суперкубка России по футболу на динамовском стадионе "ВТБ Арена".

Шоу-бизнес 20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь 20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь По крайней мере, в этом ее заподозрили пользователи интернета.

Кино Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.

Общество В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс» В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.

Футбол Муса признан игроком года в Нигерии Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.

Армия и оружие Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.

Космос Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.

Экономика Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.

Авто Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.

Кино Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».

Политика Президент Алжира подал в отставку Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.