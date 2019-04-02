Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM 06:24
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ru13:07
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:51
В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева
Эхо Москвы - Пермь08:58
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
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