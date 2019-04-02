Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM 06:24

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко

Сайт города Пермь 59.ru13:07

Медведев поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

РИА Новости08:23

Для встречи с пермскими бизнесменами премьер Медведев приготовил бизнес-сенсацию

URA.Ru12:06

Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ

ТАСС09:16

Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:51

Дмитрий Медведев покинул технопарк Morion в Перми

Местное время (г. Пермь)09:50

В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева

Эхо Москвы - Пермь08:58
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Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 17:15, Ашберн
Политика

Суд обязал уволить мэра Евпатории

Суд согласился с позицией надзорного ведомства и обязал главу муниципалитета Олесю Харитоненко расторгнуть трудовой контракт с Филоновым.
Обновлено в 14:20
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Энергетика

В Балтийском море возобновлена укладка «Северного потока-2»

В Балтийском море судно-трубоукладчик Pioneering Spirit возобновило укладку газопровода «Северный поток-2», которую прервали в марте на месяц из-за плановых работ по другому проекту.
Обновлено в 10:53
Армия и оружие

ВКС России получили первый самолет Ил-76МД-90А

Военно-транспортная авиация ВКС России впервые после четырехлетнего перерыва получила новый военно-транспортный самолет Ил-76МД-90А, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:47
Футбол

Реконструкция стадиона «Реала» «Сантьяго Бернабеу» займет 3,5 года

Реконструкция домашнего стадиона мадридского футбольного клуба "Реал" "Сантьяго Бернабеу" продлится три с половиной года.
Обновлено в 11:37
Политика

Глава МИД Венесуэлы назвал Колумбию угрозой миру в Латинской Америке

По словам главы МИД Венесуэлы, если и существует какая-то угроза региональной безопасности в Латинской Америке, то она исходит от Колумбии, в частности, от преступности, связанной с наркотрафиком, которую покрывают органы власти этой страны, отметил Арреаса.
Обновлено в 14:14
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Футбол

Серия А. Голы Бонуччи и Кена принесли «Ювентусу» победу над «Кальяри»

«Ювентус» в матче 30-го тура чемпионата Италии обыграл «Кальяри» со счетом 2:0. Голы на счету защитника Леонардо Бонуччи и нападающего Мойзе Кена.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

В Донбассе погибла пулемётчица Яна Червоная с позывным «Ведьма»

В Донбассе погибла пулемётчица Вооружённых сил Украины Яна Червоная, известная под позывным «Ведьма».
Обновлено в 17:07
Происшествия

Сын главы британской разведки погиб в автокатастрофе

Сын главы британской службы внешней разведки Алекса Янгера Сэм Янгер погиб в автокатастрофе, сообщила во вторник полиция Шотландии.
Обновлено в 06:59
Авто

В сети появились первые изображения новой Lada 4х4

Независимые дизайнеры с портала «Колёса.ру» представили рендерные изображения обновлённого отечественного внедорожника Lada 4х4.
Обновлено вчера в 09:18
Футбол

Суперкубок России по футболу пройдет на стадионе «Динамо»

Российская премьер-лига приняла решение провести матч Суперкубка России по футболу на динамовском стадионе "ВТБ Арена".
Обновлено в 11:05
Шоу-бизнес

20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь

20-летняя Алеся Кафельникова увеличила себе грудь По крайней мере, в этом ее заподозрили пользователи интернета.
Обновлено в 07:00
Кино

Новый трейлер «Мстители: Финал» появился в сети

В официальном YouTube-аккаунте студии Marvel опубликован новый трейлер последней части фильма о приключениях супергероев «Мстители: Финал», сообщает RT.
Обновлено в 11:53
Общество

В Россию перестанут ввозить спрей «Септолете плюс»

В Россию прекратят ввозить антисептический препарат «Септолете плюс» в виде спрея, который применяется при инфекциях полости рта.
Обновлено в 14:20
Футбол

Муса признан игроком года в Нигерии

Форвард саудовского «Аль-Насра» Ахмед Муса назван лучшим игроком прошедшего года в Нигерии.
Обновлено в 12:09
Политика

Новый президент Казахстана Токаев пообещал беречь дружбу с Россией

Обновлено в 16:22
Футбол

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Обновлено в 14:23
Армия и оружие

Заместитель министра обороны проверит на Камчатке строительство инфраструктуры для подлодок

Тимур Иванов оценит ход выполнения госпрограммы по обустройству инфраструктуры для размещения позиций войск Воздушно-космической обороны, РВСН, арсеналов комплексного хранения ракет, боеприпасов, баз хранения вооружения и военной техники.
Обновлено в 07:59
Космос

Астрономы ESO покажут снимок горизонта событий черной дыры

Астрономы ESO на следующей неделе планируют показать снимок горизонта событий черной дыры.
Обновлено вчера в 06:34
Шоу-бизнес

Тело Ким Кардашьян выскальзывает из «голого» купальника не по размеру

2 апреля Кардашьян опубликовала снимок в «голом» купальнике.
Обновлено в 14:08
Футбол

Адвокат Мамаева считает, что суд может снова продлить арест футболиста

Обновлено вчера в 11:39
Экономика

Минфин предложил сделать новыми налогами несколько сборов

По информации газеты "Коммерсант", министерство предлагает ввести в кодекс пять новых глав — об экологическом налоге, утилизационном сборе, сборе с пользователей автодорог, налоге с операторов связи и о гостиничном сборе.
Обновлено вчера в 22:42
Авто

Кроссовер Ford Kuga нового поколения представлен официально

Компания Ford официально представила кроссовер Kuga нового поколения.
Обновлено в 12:13
Кино

Семья Юлии Началовой высказалась против съемок фильма о певице

Родители Юлии Началовой получили предложение увековечить память певицы, но не поддержали инициативу снять о ней художественный фильм, пишет РИА «Новости».
Обновлено в 06:12
Космос

Рогозин уволил разработчиков корабля «Федерация» за нерадивость

Обновлено в 16:16
Политика

Президент Алжира подал в отставку

Президент Алжира Абдельазиз Бутефлика уведомил Конституционный совет о своей отставке с поста главы государства, сообщило официальное информагентство АПС.
Обновлено в 14:52
Происшествия

Лодка Федора Конюхова перевернулась в Южном океане

Организатор экспедиции Оскар Конюхов рассказал, что в Южном океане шторм впервые за кругосветное путешествие перевернул лодку путешественника Федора Конюхова.
Обновлено в 04:28
Политика

Путин и Алиев обсудили ситуацию вокруг Карабаха

Обновлено в 09:33
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