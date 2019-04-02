Экономика

Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM 06:24

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко

Сайт города Пермь 59.ru13:07

Медведев поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

РИА Новости08:23

В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева

Эхо Москвы - Пермь08:58

Медведев: поддержкой региональных франшиз должны заниматься власти субъектов РФ

ТАСС09:16

Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми

Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:51

Дмитрий Медведев покинул технопарк Morion в Перми

Местное время (г. Пермь)09:50

Для встречи с пермскими бизнесменами премьер Медведев приготовил бизнес-сенсацию

URA.Ru12:06
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Политика

Новый президент Казахстана высказался о смене алфавита

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев высказался о переводе казахской письменности на латиницу. Его слова приводит «Sputnik Казахстан».
Обновлено в 17:23
Политика

Трамп вновь ошибочно заявил, что его отец родился в Германии

Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
Обновлено в 17:46
Экономика

Андрей Молчанов продаст часть своей доли в «Группе ЛСР»

Продаваемые ценные бумаги будут предложены посредством ускоренного формирования книги заявок.
Обновлено в 17:16
Происшествия

Взрыв в военной академии в Петербурге попал на видео

Читатель "Фонтанки" проезжал мимо Военно-космической академии им. Можайского, когда в ней произошел взрыв, он прислал изданию видео инцидента.
Обновлено в 16:31
Происшествия

В Москве неизвестный напал с ножом на женщину и скрылся

Неизвестный напал на женщину на Кутузовском проспекте в Москве, нанес ей несколько ножевых ранений и скрылся, пострадавшая умерла.
Обновлено в 17:39
Происшествия

На МКАД столкнулись восемь автомобилей

Обновлено в 17:30
Футбол

«Барселона» и «Вильярреал» забили на двоих 8 мячей

2 апреля между коллективами «Вильярреал» и «Барселона» на стадионе «Ла Серамика» был разыгран матч 30-го тура регулярного сезона испанской Примеры 2018/19.
Обновлено в 17:24
Общество

Фролов выиграл у стороны Началовой суд по делу о 20 миллионах рублей

Обновлено в 12:35
Происшествия

На журналиста Василия Уткина совершено нападение

Нападение на спортивного комментатора Василия Уткина совершено в Москве, сообщил он в Twitter.
Обновлено в 18:11
Экономика

Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии

Власти Венесуэлы начинают плановые отключения электроэнергии в ряде районов страны, необходимые для стабилизации работы энергосистемы, заявил вице-президент, министр связи и информации страны Хорхе Родригес.
Обновлено в 18:16
Гаджеты

Найден способ украсть любой пароль и PIN-код с телефона

Исследователи из Кембриджского университета в Великобритании обнаружили способ украсть PIN-код или пароли с любого телефона.
Обновлено в 11:05
Происшествия

Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках

Задержанный в России по подозрению в шпионаже норвежец Фруде Берг обвиняется в сборе информации о российских атомных подлодках, сообщает «РИА Новости» во вторник, 2 апреля.
Обновлено в 09:43
Футбол

Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ

Обновлено в 14:23
Политика

МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле

МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
Обновлено в 14:53
Наука

Обнаружено захоронение жертв убившего динозавров астероида

Как полагают палеонтологи, это первое известное нам захоронение организмов, погибших в результате падения астероида, образовавшего кратер Чиксулуб на полуострове Юкатан.
Обновлено вчера в 03:04
Музыка

Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»

Обновлено в 12:04
Армия и оружие

В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»

Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
Обновлено в 15:59
Политика

Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле

Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
Обновлено в 12:14
Происшествия

Глава ГИБДД Москвы подал в отставку

Обновлено в 08:01
Происшествия

Адвокат: Кокорина и Мамаева могут освободить на ближайшем суде

Обновлено в 08:11
Космос

В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»

Российская академия наук будет ходатайствовать перед руководством РФ о награждении государственными наградами участников уникального научного проекта "Радиоастрон", заявил президент РАН Александр Сергеев.
Обновлено в 05:50
Происшествия

В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП

В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
Обновлено в 13:02
Шоу-бизнес

«Случилось чудо»: в Сети оценили преображение музы Евгения Петросяна

Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
Обновлено в 04:00
Армия и оружие

Американский генерал назвал заявления Путина о новых ракетах «приукрашенными»

Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
Обновлено в 15:31
Шоу-бизнес

Кристина Орбакайте показала фанатам следы побоев на лице

Певица и актриса Кристина Орбакайте разместила у себя в инстаграме неожиданное селфи.
Обновлено в 04:18
Кино

Умер известный режиссер Вадим Гемс

Обновлено в 09:34
Происшествия

В квартире родителей правозащитника Передрука провели обыск

В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
Обновлено в 14:24
Шоу-бизнес

«Ищет братика сыну»: Лазарев мог найти в Греции новую суррогатную мать

В Греции певец мог найти новую суррогатную мать, которая подарит ему еще одного ребенка.
Обновлено в 15:25
Политика

Несвобода маневра: Роману Селезневу отказали в апелляции

Сыну российского депутата Роману Селезневу, приговоренному в США к 27 годам лишения свободы, отказали в апелляции.
Обновлено в 17:01
Шоу-бизнес

Алеся Кафельникова перенесла операцию

Алеся Кафельникова перенесла операцию и две недели не сможет выходить из дома.
Обновлено в 17:48
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