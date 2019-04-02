Экономика
Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM 06:24
Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.
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О чем говорили и что решили во время визита Дмитрия Медведева в Пермь. Коротко
Сайт города Пермь 59.ru13:07
В Перми заметили снайпера рядом со зданием, где проходит совещание Дмитрия Медведева
Эхо Москвы - Пермь08:58
Председатель Правительства РФ поддержал идею создания представительства «Сколково» в Перми
Сайт губернатора и Правительства Пермского края08:51
Автоматически обработан 7301 источник, обновлено в 18:45, Ашберн
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Как сообщает газета The Washington Post, президент СШ Дональд Трамп в очередной перепутал место рождения своего отца, заявив, что Фред Трамп появился на свет в Германии, в то время, как в действительности местом его рождения является Нью-Йорк.
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Задержанный в РФ норвежский шпион собирал данные о подлодках
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Неймар в среду возобновит тренировки с ПСЖ
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Политика
МИД Колумбии ответил на предостережение Совета Федерации о Венесуэле
МИД Колумбии отреагировал на предостережение, которое в адрес властей страны направил российский Совет Федерации.
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Наука
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Обновлено вчера в 03:04
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Лазарев рассказал, под каким номером выступит на «Евровидении»
Обновлено в 12:04
Армия и оружие
В Донбассе убита пулеметчица ВСУ с позывным «Ведьма»
Как пишет украинский портал Ukrinform, с сентября 2016 года Червона воевала в зоне боевых действий в составе батальона "Донбасс-Украина", у нее был позывной "Ведьма".
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Washington Post рассказала о «российской проблеме» в Венесуэле
Действия России в Венесуэле представляют для администрации президента США Дональда Трампа проблему, пишет The Washington Post.
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Глава ГИБДД Москвы подал в отставку
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В РАН сообщили о завершении миссии телескопа «Спектр-Р»
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В Госдуме предложили ужесточить наказание за «пьяные» ДТП
В Госдуме предложили ужесточить наказание за "пьяные" ДТП, сообщил депутат от "Единой России" Андрей Исаев.
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Преображение подруги Петросяна было связано со съемками на телевидении.
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Армия и оружие
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Кандидат в командующие Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе генерал Тод Уолтерс заявил, что считает преувеличенными прошлогодние заявления Путина об успешной разработке новых средств доставки ядерного оружия.
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В Мурманске в квартире у родителей правозащитника Александра Передрука из организации «Солдатские матери Санкт-Петербурга» прошел обыск по делу «архангельского террориста» Михаила Жлобицкого, передает «Интерфакс».
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