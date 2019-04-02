Дмитрий Медведев прибыл в ПермьREGNUM 06:24

Председатель правительства России Дмитрий Медведев прилетел в Пермь. Его самолёт приземлился днём 2 апреля. В Перми глава правительства России встретится с губернатором края Максимом Решетниковым.

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