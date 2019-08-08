Политика
Дмитрий Медведев прибыл в КыргызстанSputnik Таджикистан вчера в 13:03
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT. Сообщается, что российский премьер также намерен провести отдельную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 01:21, Ашберн
Происшествия
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Обновлено в 00:07
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Несколько десятков человек в Махачкале вышли на улицу из-за высказывания главы Чечни Рамзана Кадырова об имаме Шамиле.
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Российский самолет пустили в воздушное пространство Украины
Российский самолет зашел в закрытое воздушное пространство Украины.
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Футбол
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Заболотный перешёл из «Зенита» в «Сочи»
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Кузнецова уступила Халеп в третьем круге турнира в Торонто
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Обыски проводятся в пятницу в главке МВД по Красноярскому краю. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах региона.
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WSJ: Вайнштейн успел до скандала выручить $56 млн от продажи домов
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