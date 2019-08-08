Политика
Дмитрий Медведев прибыл в КыргызстанSputnik Таджикистан 13:03
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT. Сообщается, что российский премьер также намерен провести отдельную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 16:08, Ашберн
Политика
В России оценили слова Эрдогана о Крыме
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган спекулирует темой крымско-татарского народа в беседах с лидером Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы выглядеть хорошо в глазах руководства Евросоюза, заявили российские власти.
Обновлено в 13:49
Политика
Трамп раскритиковал Макрона за «противоречивые сигналы» Ирану
Президент США Дональд Трамп подверг критике президента Франции Эммануэля Макрона за его попытки стать посредником с Ираном.
Обновлено в 14:28
Здоровье
Росстат зафиксировал рекордное число больных раком детей в России
В 2018 году число детей, больных злокачественными онкологическими заболеваниями, стало рекордным для России. Это следует из данных Росстата.
Обновлено в 15:41
Армия и оружие
СБУ задержала планировавшего диверсию на военном объекте россиянина
Контрразведчики Службы безопасности Украины (СБУ) задержали россиянина по подозрению в подготовке диверсии на одном из стратегических важных военных объектов.
Обновлено в 13:37
Политика
США продолжают искать альтернативу «Северному потоку-2»
Вашингтон активно ищет альтернативу энергетическому проекту "Северный поток-2".
Обновлено в 12:30
Общество
Стала известна зарплата российских космонавтов
"Роскосмос" огласил данные по зарплатам российских космонавтов.
Обновлено в 10:05
Политика
Зеленский отказался подписывать совместное заявление с Варфоломеем
Президент Украины Владимир Зеленский отказался подписывать совместное заявление со Вселенским патриархом Варфоломеем по итогам встречи в Стамбуле.
Обновлено в 14:42
Футбол
Дубль Бакаева помог «Спартаку» обыграть «Тун» в Лиге Европы
В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы московский "Спартак" на выезде обыграл швейцарский "Тун" – 3:2. Ответная игра противостояния состоится в следующий четверг, 15 августа.
Обновлено в 14:53
Экономика
Жители России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов
Жители удаленных и малонаселенных пунктов России смогут оплачивать услуги ЖКХ на кассах магазинов.
Обновлено в 01:29
Происшествия
В Бишкеке начался разгон сторонников Атамбаева с центральной площади
Сотрудники правоохранительных органов Киргизии начали оттеснять сторонников бывшего президента страны Алмазбека Атамбаева с центральной площади в Бишкеке.
Обновлено в 13:30
Происшествия
Прокуратура начала проверку после смертельного ДТП под Новороссийском
Прокуратура Краснодарского края организовала проверку после ДТП под Новороссийском, где с обрыва сорвались автобус и легковой автомобиль.
Обновлено в 01:47
Экономика
Росстат: В России резко подорожал черный хлеб
С января по июль 2019 года цена на хлеб и мучную продукцию выросла на 7,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
Обновлено в 07:41
Здоровье
Ночные походы в туалет оказались предвестником болезней
Ночные походы в туалет оказались предвестниками опасных болезней. Об этом 6 августа сообщает The Sun.
Обновлено в 14:50
Футбол
«Бавария» в товарищеском матче забила 23 гола
"Бавария" в товарищеском матче разгромила "Роттах-Эгерн" со счетом 23:0. Четыре гола на счету Корантена Толиссо.
Обновлено в 14:48
Экономика
Минфин предложил ограничить функции министерств ради экономии
Минфин предлагает создать реестр функций федеральных органов власти, чтобы избежать дублирования и оптимизировать систему, пишет в четверг газета "Ведомости".
Обновлено в 03:11
Армия и оружие
Американский эсминец направился в Черное море
Эсминец ВМС США Porter направляется в акваторию Черного моря с целью продемонстрировать поддержку союзникам в регионе.
Обновлено в 12:10
Технологии
В центре Москвы запустили первую в России пилотную зону сети 5G
Оператор Tele2 развернул сеть с использованием оборудования шведской компании Ericsson.
Обновлено в 09:17
Происшествия
Фигурант дела о беспорядках в Москве Фомин не признал вину
Фигурант дела о беспорядках в Москве Сергей Фомин не признал свою вину в суде.
Обновлено в 11:45
Кино
Создатели «Игры престолов» подписали контракт с Netflix
Создатели телесериала «Игра престолов» Дэвид Бениофф и Дэниел Бретт Уайс ушли с HBO и заключили многолетний контракт с компанией Netflix, пишет The New York Times со ссылкой на официальное заявление сценаристов.
Обновлено в 02:23
Гаджеты
Xiaomi Mi A3 представлен в России. Дата выхода и цена
В июле этого года был представлен смартфон Xiaomi Mi A3, который предложили в европейском регионе по цене 250 евро за базовую версию, оснащенную 4 ГБ оперативной и 64 ГБ флэш-памяти.
Обновлено в 11:21
Футбол
Стала известна сумма трансфера Давида Луиса в «Арсенал»
Обновлено в 03:55
Происшествия
В Петербурге затопило полосу аэропорта
Обновлено в 15:39
Общество
Организаторы митинга 10 августа сообщили о приглашении в полицию
Организаторов согласованного митинга 10 августа на проспекте Сахарова в Москве пригласили в полицию для беседы, рассказала РБК один из организаторов, незарегистрированный кандидат на выборах в Московскую городскую думу Елена Русакова.
Обновлено в 15:46
Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
Обновлено в 03:41
Политика
Артемий Лебедев заявил, что его видео о бегстве из России было шуткой
Дизайнер Артемий Лебедев заявил, что уехал в Европу на 10 дней, а его видео на YouTube, где он заявил, что не вернется, было "троллингом".
Обновлено в 14:43