Политика

Дмитрий Медведев прибыл в КыргызстанSputnik Таджикистан 13:03

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT. Сообщается, что российский премьер также намерен провести отдельную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
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