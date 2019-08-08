Политика
Дмитрий Медведев прибыл в КыргызстанSputnik Таджикистан 13:03
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев прибыл в Кыргызстан, где проведет встречу с главами кабминов ЕАЭС, сообщает RT. Сообщается, что российский премьер также намерен провести отдельную встречу с президентом Кыргызстана Сооронбаем Жээнбековым.
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
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Автоматически обработан 7281 источник, обновлено в 19:14, Вашингтон
Общество
Сбой телевещания в Москве объяснили техническими работами
В Российской телевизионной радиовещательной сети сообщили, что сегодня в Москве проводились технические работы во время которых отключался сигнал телетрансляции.
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Экономика
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Власти Великобритании планируют в конце года запустить упрощённый режим получения виз для учёных со всего мира.
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Своими исследованиями ученые смогли изъять вирус из клеток третей части подопытных мышей, благодаря антиретровирусной терапии LASER ART, которая снижает репликацию ВИЧ и может распределяться по тканям организма, где ВИЧ находится в состоянии покоя.
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Наука
Останки гигантского попугая обнаружили в Новой Зеландии
В Новой Зеландии во время палеонтологических работ были найдены останки огромного попугая. Об этом сообщает издание Biology Letters.
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Дудь осудил действия силовиков на митингах из-за выборов в Мосгордуму
Две несогласованные акции — 27 июля и 3 августа — прошли в Москве после отказа Мосгоризбиркома допустить до выборов в городскую думу оппозиционных кандидатов из-за нарушений при сборе подписей.
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Украинский депутат заявил о невозможности возвращения Крыма
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Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пикет памяти Натальи Эстемировой
Суд оштрафовал на 15 тысяч рублей журналистку «Новой газеты» Елену Милашину за пикет памяти Натальи Эстемировой на Красной площади.
Обновлено в 12:30
Экономика
Сбербанк станет совладельцем дочерней компании «Союзмультфильма»
«Союзмультфильм» и Сбербанк попросили правительство поддержать покупку банком 80% одноименной дочерней компании киностудии — ООО «Союзмультфильм», сообщают Forbes и РБК со ссылкой на письмо вице-премьера Антона Силуанова Дмитрию Медведеву.
Обновлено в 18:47
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43-летняя Милла Йовович ждет третьего ребенка
Актриса Мила Йовович заявила о своей беременности и показала округлившийся живот в Instagram.
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Происшествия
Появилось видео страшного ДТП с автобусом под Новороссийском
Три человека — женщина и два ребенка — погибли в результате ДТП под Новороссийском в среду, 7 августа.
Обновлено в 03:58
Общество
Диетолог рассказала о правилах питания во время и после полета
Диетолог и бывшая британская стюардесса Сара Андерсон рассказала, как правильно питаться до, во время и после полета для сохранения хорошего самочувствия, пишет Daily Mail.
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Тарантино назвал любимого российского режиссера
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Экс-солистка «Миража» Наталия Гулькина написала автобиографию
Бывшая солистка группы "Мираж" Наталия Гулькина выпустила автобиографическую книгу.
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Украина впустила в свое воздушное пространство российский самолет
Впервые с 2015 года Украина разрешила российскому самолету войти в свое воздушное пространство.
Обновлено в 17:20
Космос
В NASA прокомментировали предстоящий конец света
В NASA посоветовали не поддаваться панике и выбросить из головы худший сценарий.
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Агент Джорджевича сообщил о скором переходе в «Локомотив»
Игорь Глушевич, агент нападающего Зенита Луки Джорджевича, рассказал о планах своего клиента.
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Москвичей предупредили о шторме в метро, на улицах и по ТВ
МЧС, ссылаясь на Росгидромет, предупредил, что на территории столицы ожидается ливень и шквалистый ветер со скоростью 20-25 м / с. Гидрометцентр объявил на территории Москвы и области предпоследний, оранжевый уровень погодной опасности.
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Расследование против ФБК возглавил следователь из дела Серебренникова
Следователь из дел Белых и Серебренникова Старший следователь по особо важным делам при председателе СКР полковник юстиции Александр Лавров ведет дело об отмывании денег в Фонде борьбы с коррупцией (ФБК).
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Обама переманил Дензела Вашингтона с HBO на Netflix
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В России впервые заметили сельдяного короля
В России ремень-рыбу ранее не встречали, но в феврале СМИ писали, что несколько сельдяных королей обнаружили у берегов японской префектуры Тояма.
Обновлено в 06:30
Наука
Ученые из России рассказали, как Солнце усилит глобальное потепление
Российские и британские астрофизики выяснили, как изменятся циклы активности Солнца в ближайшем будущем и обнаружили, что эти сдвиги не ослабят, а дополнительно усилят глобальное потепление.
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Шоу-бизнес
Фадеев расторг контракт с Наргиз
Продюсерский центр Максима Фадеева MALFA направил певице Наргиз официальный документ о расторжении контракта о сотрудничестве с лейблом, сообщила РИА Новости представитель певицы.
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