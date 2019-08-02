Политика

Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров ИтурупКапитал страны 00:29

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на южно-курильский остров Итуруп, информирует РИА Новости. Глава кабмина прилетел сюда из Южно-Сахалинска, в котором проводил совещание, посвященное развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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