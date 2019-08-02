Политика
Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров ИтурупКапитал страны 00:29
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на южно-курильский остров Итуруп, информирует РИА Новости. Глава кабмина прилетел сюда из Южно-Сахалинска, в котором проводил совещание, посвященное развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Автоматически обработано 7275 источников, обновлено в 13:43, Ашберн
Футбол
Ларссон заявил, что надеется в будущем достичь уровня своего отца
В составе сборной Швеции Ларссон стал бронзовым призёром чемпионата мира 1994 года.
Обновлено в 13:11
Культура
Умерла певица Александра Стрельченко
Народная артистка РСФСР Александра Стрельченко умерла после продолжительной болезни, сообщается на сайте театра "Русская песня".
Обновлено в 08:42
Политика
Путин упростил украинцам и переселенцам проживание в России
Президент России Владимир Путин подписал закон, упрощающий предоставление разрешений на временное проживание и видов на жительство некоторым категориям иностранных граждан и лиц без гражданства, документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
Обновлено в 13:19
Общество
От кого ждать неприятностей: два знака Зодиака, которые подведут
Читая гороскопы, люди привыкли видеть только похвалы в отношении своего знака.
Обновлено вчера в 22:48
Музыка
Maruv представила клип на песню на русском языке «Между нами»
Обновлено в 13:35
Футбол
Цорн: ожидаем в «Спартаке» опорника и атакующего полузащитника
Обновлено в 12:45
Здоровье
Доктор Мясников посоветовал не обращать внимания на пониженный уровень гормона стресса
Врач-кардиолог и телеведущий Александр Мясников посоветовал не обращать внимания на пониженный уровень гормона стресса.
Обновлено в 13:21
Наука
Древний храм с сокровищами был найден на дне Нила
Ученые во время исследования затонувшего древнеегипетского города Тонис (Гераклион) смогли обнаружить руины храма и множество артефактов, а именно украшения из золота, монеты и фрагмент лодки.
Обновлено 31 июля в 19:07
Происшествия
В челябинском контактном зоопарке перебили животных
Обновлено в 08:47
Политика
Сможет ли Германия остановить санкции США против «Северного потока - 2»: Ответ немецкого МИД
В Министерстве иностранных дел Германии официально прокомментировали решение комитета Сената Конгресса США по международным делам поддержать введение санкций против иностранных компаний, участвующих в строительстве российского газопровода "Северный поток - 2".
Обновлено в 11:32
Футбол
«Зенит» объявил о переходе футболиста «Барселоны» Малкома
Обновлено в 09:52
Происшествия
Тушивший пожары самолет разбился во Франции
Обновлено в 12:28
Политика
Зеленский предложил показать заявления об отставке всей своей команды
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что все члены его команды, в том числе глава офиса Андрей Богдан, заранее написали заявления об отставке, как только приступили к работе в новых должностях.
Обновлено в 06:59
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64-мегапиксельной камерой
8 августа в Индии бренд Realme представит свой новый смартфон, оснащенный 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 08:00
Авто
Назван топ-10 дизельных легковых автомобилей на российском авторынке
Mossovetinfo.ru – Эксперты аналитического агентства «АВТОСТАТ» составили десятку самых популярных легковых автомобилей с дизельным двигателем по итогам продаж на российском авторынке за первые шесть месяцев 2019 года.
Обновлено в 04:28
Общество
Владелец российского сафари-парка захотел «отдать все немцам» в 1941-м
Владелец частного сафари-парка «Тайган» Олег Зубков заявил, что Сибирь нужно было отдать немцам во время Великой Отечественной войны.
Обновлено в 13:25
Экономика
Кредитование малого бизнеса выросло в России
Объемы кредитования малого и среднего бизнеса на востоке России в I квартале 2019 года увеличивались со скоростью, значительно опережающей темпы общероссийского прироста.
Обновлено вчера в 20:56
Политика
Путин провел встречу с врио губернатора Астраханской области
Президент РФ Владимир Путин встретился с врио губернатора Астраханской области Игорем Бабушкиным.
Обновлено в 08:57
Общество
Математик объяснила решение рассорившего пользователей сети примера
Завкафедрой математики Российского университета транспорта Людмила Кочнева объяснила правильное решение математического примера, рассорившего пользователей соцсетей.
Обновлено в 13:23
Шоу-бизнес
«Русфонду» вернули все деньги, собранные на лечение Жанны Фриске
Иск "Русфонда" "Русфонд" обратился в суд с иском к Владимиру и Ольге Фриске, а также четырехлетнему сыну певицы Платону в лице его законного представителя Дмитрия Шепелева с требованием отчитаться о расходовании 21,6 млн рублей, собранных телезрителями Первого канала на лечение Жанны Фриске.
Обновлено в 09:59
Политика
Зеленский обязал чиновника найти деньги на строительство дороги
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в Ивано-Франковскую область обязал будущего депутата Верховной рады Андрея Иванчука найти деньги на строительство дороги к селу Космач, сообщило 2 августа издание «Украинская правда».
Обновлено в 08:09
Политика
Митрохин: избирком сорвал регистрацию на выборы в Мосгордуму
По словам Митрохина, пресс-секретарь окружного избиркома Артем Коробьянц объявил штабу кандидата об отсутствии кворума, что не позволило провести регистрацию.
Обновлено в 08:39
Общество
ВЦИОМ: москвичи разрешили власти жестко разгонять акции протеста
61% жителей Москвы не возражает, если против несанкционированных акций протеста власть применяет жесткие меры.
Обновлено в 05:50
Автоспорт
Квят попал в топ-10 во второй практике Гран-при Венгрии
В Венгрии завершилась вторая свободная практика на 12-м этапе чемпионата мира по автогонкам в классе "Формула-1".
Обновлено в 10:49
Футбол
Английский футболист Оксфорд перешел в «Аугсбург»
Защитник английского «Вест Хэма» Рис Оксфорд стал игроком немецкого «Аугсбурга». Отмечается, что контракт рассчитан до конца сезона-2022/23.
Обновлено в 12:49
Общество
Правительство Москвы согласовало митинги 10 и 11 августа
Обновлено в 11:50
Финансы
Рубль дешевеет на фоне пошлин США и санкций против России
Стоимость рубля снижается к евро и доллару в связи с введением пошлин США против Китая и информации о новых санкциях в отношении России.
Обновлено в 03:52
Политика
Трамп заявил о решении СССР переименоваться в Россию
Союзные республики СССР решили переименоваться в Россию.
Обновлено в 12:11