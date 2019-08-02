Политика

Медведев прибыл на курильский остров ИтурупЭкономика сегодня 00:00

Стоит напомнить, что в последний раз Медведев был на острове Итуруп четыре года назад. Глава правительства тогда встретился с участниками всероссийского молодежного образовательного форума "Итуруп", ознакомился с работой местного аэропорта и портового пункта Курильский.
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«Это наша земля». Медведев на Итурупе оценил развитие экономики и соцсферы Курил

ТАСС07:10

Медведев отметил позитивное развитие Курильских островов

Московский Комсомолец02:17

Медведев прилетел на Курилы

Коммерсантъвчера в 23:49

Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

РИА Новости02:04

Медведев прилетел на Курильские острова

Газета.Ruвчера в 23:51

Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

Вести.Ru00:05

Медведев прилетел на остров Итуруп

RT на русскомвчера в 23:35
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 12:03, Ашберн
Происшествия

«Проект» сообщил о проверке фонда Навального по статьям об отмывании денег и неуплате налогов

МВД России начало доследственную проверку в отношении руководства Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) оппозиционера Алексея Навального по статьям о легализации преступных доходов (ст. 174 УК РФ) и неуплате налогов (ст. 199 УК РФ), утверждает «Проект».
Обновлено в 11:04
Футбол

Футболист Малком перешел из «Барселоны» в «Зенит»

Обновлено в 10:11
Политика

Зеленский подтвердил написание Богданом заявления об отставке

Украинский лидер Владимир Зеленский подтвердил, что Андрей Богдан написал заявление об отставке с поста главы офиса президента Украины.
Обновлено в 06:52
Футбол

Макелеле получил административную должность в «Челси»

Экс-полузащитник лондонского «Челси» Клод Макелеле вернулся в клуб на административную работу.
Обновлено в 11:58
Происшествия

Пять человек погибли и 14 пострадали в ДТП с автобусом на Ставрополье

По меньшей мере пять человек погибли, 14 получили ранения в результате столкновения рейсового автобуса с грузовиком в Апанасенковском районе Ставропольского края.
Обновлено вчера в 22:32
Армия и оружие

Авиация Минобороны избавила от задымления города в Красноярском крае

Обновлено в 09:59
Футбол

Авен рассказал, почему не купил «Спартак» в 2014 году

Известный бизнесмен и болельщик московского «Спартака» Пётр Авен рассказал, почему не приобрёл любимый клуб в 2014 году.
Обновлено в 11:10
Футбол

РФС наказал «Ростов» из-за беспорядков на матче со «Спартаком»

Глава Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц сообщил о денежном наказании "Ростова" за необеспечение безопасности на встрече второго тура чемпионата РПЛ против столичного "Спартака".
Обновлено в 10:32
Общество

Рошаль предложил ввести обязательную установку ограничителей на окна

Президент Национальной медицинской палаты, президент НИИ неотложной детской хирургии и травматологии Леонид Рошаль просит власти России законодательно обязать устанавливать ограничители на окнах квартир, где проживают семьи с детьми, чтобы предотвратить несчастные случаи, сообщила пресс-служба медпалаты.
Обновлено в 07:15
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Политика

В администрации США объявили о новых санкциях против России

США вводят второй пакет санкций против России из-за дела Скрипалей, заявил РИА Новости высокопоставленный представитель американской администрации.
Обновлено в 09:05
Происшествия

На вокзале Франкфурта-на-Майне проводится полицейская операция

Вокзал Франкфурта-на-Майне остановил работу из-за проводящейся на его территории полицейской операции, сообщает 2 августа официальный аккаунт местной полиции в Twitter.
Обновлено в 10:50
Экономика

Пункт по страхованию жилья от ЧС появится в платежке ЖКХ в 14 регионах

«Если обычный полис добровольного страхования жилья для стандартной квартиры обходится в 5−7 тыс. рублей в год, то страхование жилья по региональной программе будет обходиться, ориентировочно, в 150−200 рублей в месяц, или 1800−2400 рублей в год», — сообщил Юргенс.
Обновлено в 07:48
Энергетика

Доллар и евро подорожали на полрубля за час после твита Трампа

Курс валют по отношению к рублю вырос на фоне того, как нефть Brent подешевела на 7%, в 21:03 мск ее цена на Лондонской бирже достигла $60,49 за баррель и позже скорректировалась до $60,95.
Обновлено вчера в 14:47
Гаджеты

Роскачество посоветовало заклеивать камеру и микрофон ноутбука

Со смартфонами ситуация сложнее: даже если запретить ненужным приложениям доступ к камере или микрофону, гаджеты шпионят за владельцами — собирают метаданные, чтобы в дальнейшем использовать их для адресной рекламы каких-либо товаров или услуг.
Обновлено в 01:31
Культура

Британскую туристку удивили подарки с Гитлером в сувенирной лавке

Туристка из Великобритании обнаружила в итальянском магазине сувенирные кружки и бутылки вина с изображением Адольфа Гитлера, символикой Третьего Рейха и нацистскими лозунгами.
Обновлено в 09:01
Политика

Суд в Киеве обязал завести дело против спикера Рады

Шевченковский районный суд Киева обязал Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудить уголовное дело в отношении спикера Верховной рады Андрея Парубия по факту возможного воспрепятствования осуществлению избирательного права.
Обновлено в 11:54
Происшествия

Суды в Москве арестовали 88 участников незаконной акции 27 июля

Обновлено в 11:13
Политика

Получивших российские паспорта украинцев вызвали на допросы

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос заявил, что его ведомство допрашивает жителей Донецкой и Луганской областей, обратившихся за получением российских паспортов.
Обновлено в 11:10
Политика

Украинцев возмутило фото Зеленского из спортзала

Украинских интернет-пользователей разозлил снимок из спортзала, опубликованный президентом Владимиром Зеленским в Instagram.
Обновлено в 08:39
Происшествия

В Подмосковье осудили владельца кафе, расстрелявшего посетителей

Владелец кафе Али Алиев, который в марте этого года в Подмосковье в ходе конфликта ранил трех посетителей заведения из карабина, осужден на три года колонии, сообщается в пятницу на сайте прокуратуры Московской области.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Кокорин и Мамаев подали прошения об условно-досрочном освобождении

Осуждённые футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев подали в суд прошения об условно-досрочном освобождении.
Обновлено в 09:36
Общество

В Москве появились тропические постельные клопы

Роспотребнадзор заявил об обнаружении в Москве тропических постельных клопов, которые ранее не встречались в европейской части России.
Обновлено в 09:36
Религия

2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Общество

В Гидрометцентре предупредили об аномально холодном августе

В некоторых российских регионах август будет аномально холодным, пишет "Российская газета" со ссылкой на заведующего отделом долгосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра Владимира Тищенко.
Обновлено вчера в 02:28
Происшествия

На Среднем Урале расстреляли супругов и ранили их дочь

Как сообщает E1.RU, неизвестный пришел в дом семьи и расстрелял мужа и жену, а их дочь — молодую женщину ранил.
Обновлено в 11:24
Экономика

Премьер Дмитрий Медведев оценил ситуацию с подрядчиками госуслуг

"Достали", оценил ситуацию премьер и распорядился активнее применять уголовную ответственность к недобросовестным участникам торгов Премьер Дмитрий Медведев побывал в Забайкальском крае и на Курилах и провел там совещание по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
Обновлено в 05:47
Общество

Власти призвали отказаться от участия в субботней акции в Москве

Московская полиция и прокуратура призвали отказаться от участия в несогласованной акции 3 августа в центре столицы.
Обновлено в 08:13
Общество

Математик объяснила решение озадачившего Сеть примера

Завкафедрой математики РУТ (МИИТ) Людмила Кочнева объяснила, как решить задачку, которая вызвала широкий резонанс в социальных сетях.
Обновлено в 10:49
Происшествия

В подмосковном Одинцово произошел пожар на мебельной фабрике

На территории мебельной фабрики в Одинцово произошел пожар на втором этаже ангара.
Обновлено в 10:51
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Итуруп
Остров
Остров южной группы Большой гряды Курильских островов, самый крупный остров архипелага. Согласно административно-территориальному устройству России входит в состав Курильского городского округа Сахалинской области. Принадлежность острова оспаривает Япония, которая рассматривает его территорию как часть субпрефектуры Нэмуро префектуры Хоккайдо. По самой распространённой версии название острова Итуруп восходит к слову «этороп», что в переводе с айнского языка означает «медуза».
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