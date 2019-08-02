Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на южно-курильский остров Итуруп, информирует РИА Новости. Глава кабмина прилетел сюда из Южно-Сахалинска, в котором проводил совещание, посвященное развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.

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Интернет Apple перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.

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