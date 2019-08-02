Политика

Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров ИтурупКапитал страны 00:29

Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на южно-курильский остров Итуруп, информирует РИА Новости. Глава кабмина прилетел сюда из Южно-Сахалинска, в котором проводил совещание, посвященное развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Медведев отметил позитивное развитие Курильских островов

Московский Комсомолец02:17

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RT на русскомвчера в 23:35

Медведев оценил изменения на Итурупе за последние десять лет

РИА Новости02:04

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Газета.Ruвчера в 23:51

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Коммерсантъвчера в 23:49

Дмитрий Медведев прибыл на остров Итуруп

Вести.Ru00:05

Медведев прибыл на Курилы

ТАССвчера в 23:26
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Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля

Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
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ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром

Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
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МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД

«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
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Происшествия

В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу

Обновлено в 02:53
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«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве

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Магуайр дал понять «Лестеру», что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»

По информации источника, 26-летний футболист дал понять руководству клуба, что хочет начать новый сезон в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:22
Интернет

Apple перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri

На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.
Обновлено в 04:07
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Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил

Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
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Политика

Трамп предложил Путину помочь потушить лесные пожары в Сибири

В беседе, которая прошла по инициативе американского лидера, собеседник предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 00:02
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье

По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Финансы

Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
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2 августа православные верующие празднуют Ильин день

Обновлено в 04:35
Авто

Renault Duster получил новый мотор

Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика

Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ

Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
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Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 05:40
Общество

Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях

Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
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Рыков ответил, собирается ли он повторить гол в ворота «Спартака»

Защитник «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос, собирается ли он повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля.
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Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие

«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12

Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия

Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков

22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
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Финляндия ужесточает требования для получения визы

В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
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Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками

Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
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Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
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В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова

Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
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Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
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В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
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СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек

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Итуруп
Остров
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