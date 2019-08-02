Политика
Дмитрий Медведев прибыл на южно-курильский остров ИтурупКапитал страны 00:29
Премьер-министр Дмитрий Медведев прибыл с официальным визитом на южно-курильский остров Итуруп, информирует РИА Новости. Глава кабмина прилетел сюда из Южно-Сахалинска, в котором проводил совещание, посвященное развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке.
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Автоматически обработаны 7272 источника, обновлено в 05:53, Ашберн
Происшествия
Суд арестовал фигуранта дела о массовых беспорядках 27 июля
Пресненский суд Москвы арестовал одного из фигурантов уголовного дела о массовых беспорядках на несанкционированной акции в центре Москвы 27 июля.
Обновлено в 05:31
Происшествия
ФСБ предотвратила нападение на воинскую часть под Владимиром
Во Владимирской области ФСБ задержала членов террористической ячейки, планировавших нападение на воинскую часть.
Обновлено в 05:17
Политика
МИД России опубликовал сообщение о прекращении действия ДРСМД
«2 августа 2019 года по инициативе американской стороны прекращено действие Договора между Союзом Советских Социалистических Республик и Соединёнными Штатами Америки о ликвидации их ракет средней дальности и меньшей дальности, подписанного в Вашингтоне 8 декабря 1987 года», — говорится в сообщении на официальном портале правовой информации.
Обновлено в 04:47
Происшествия
В США самолет экстренно сел на автомобильную трассу
Обновлено в 02:53
Общество
«Браво» и Tequilajazzz удивились своему участию в фестивале 3 августа в Москве
Обновлено в 04:17
Футбол
Магуайр дал понять «Лестеру», что хочет перейти в «Манчестер Юнайтед»
По информации источника, 26-летний футболист дал понять руководству клуба, что хочет начать новый сезон в «Манчестер Юнайтед».
Обновлено в 02:22
Интернет
Apple перестала прослушивать разговоры пользователей с Siri
На время, пока разработчики будут проводить тщательный анализ, компания приостановила программу по оценке Siri.Ранее издание Guardian сообщало, что работники Apple, прослушивая разговоры пользователей с Siri, получают доступ к таким данным, как конфиденциальная медицинская информация, сделки, связанные с наркотиками, и записи о половой жизни.
Обновлено в 04:07
Политика
Медведев прокомментировал протесты Токио из-за посещения Курил
Протесты японской стороны в связи с посещением российскими чиновниками Курил не вызывают беспокойства у правительства России, заявил Дмитрий Медведев.
Обновлено в 03:01
Политика
Трамп предложил Путину помочь потушить лесные пожары в Сибири
В беседе, которая прошла по инициативе американского лидера, собеседник предложил Владимиру Путину помощь в борьбе с лесными пожарами в Сибири.
Обновлено вчера в 00:02
Происшествия
Пять человек погибли в ДТП с автобусом на Ставрополье
По предварительным данным, в ДТП погибли пять человек.
Обновлено в 01:57
Финансы
Рубль снижается к доллару и евро на новостях о санкциях
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на старте торгов в условиях заметного ухудшения внешнего фона из-за обострения торгового конфликта между США и Китаем, а также на информации о введении против России второго пакета санкций из-за отравления в Солсбери.
Обновлено в 03:35
Общество
2 августа православные верующие празднуют Ильин день
Обновлено в 04:35
Авто
Renault Duster получил новый мотор
Выпуск двигателей наладили на заводе в румынском городе Питерши. Что касается России, то вряд ли новый мотор появится на нашем рынке.
Обновлено в 01:23
Политика
Шойгу поздравил десантников с Днем ВДВ
Министр обороны Сергей Шойгу в День Воздушно-десантных войск (ВДВ) поздравил «воинов крылатой пехоты».
Обновлено в 00:27
Гаджеты
Realme разрабатывает смартфон с 64 МП камерой
Компания Realme несколько недель назад сообщила, что работает над смартфоном с 64-мегапиксельной камерой.
Обновлено в 05:40
Общество
Почти 70% россиян согласились с необходимостью жестких мер на акциях
Респондентов информировали, что акция 27 июля не была согласована с московскими властями, а затем им задавали вопрос о том, согласны ли они с мнением, что «в подобных ситуациях власть должна действовать в соответствии с законом, даже если приходится применять жесткие меры».
Обновлено в 05:18
Футбол
Рыков ответил, собирается ли он повторить гол в ворота «Спартака»
Защитник «Динамо» Владимир Рыков ответил на вопрос, собирается ли он повторить свой прошлогодний гол в ворота «Спартака» со своей половины поля.
Обновлено в 05:03
Политика
Памфилова призвала кандидатов вместо незаконных митингов идти в ЦИК
Глава Центризбиркома Элла Памфилова призвала оппозицию не ломать судьбы людей, втягивая их в незаконные акции протеста.
Обновлено в 05:35
Армия и оружие
«Туполев» создаст средний транспортный самолет на замену Ан-12
Компания "Туполев" планирует создать средний военно-транспортный самолет, который призван заменить в войсках устаревший Ан-12, заявил генеральный директор ПАО "Туполев" Александр Конюхов.
Обновлено в 03:53
Происшествия
Внучка Роберта Кеннеди скончалась от передозировки наркотиков
22-летняя Сирша Кеннеди-Хилл, внучка бывшего генерального прокурора и сенатора Роберта Кеннеди, младшего брата 35-го президента США Джона Кеннеди умерла в семейном комплексе Кейп-Код, штат Масссачусетс.
Обновлено в 03:00
Общество
Финляндия ужесточает требования для получения визы
В сообщении отмечается, что с осени текущего года общепринятую практику стран Евросоюза в отношении документов, необходимых для визовых заявлений, начнут соблюдать Посольство Финляндии в Москве, Генеральное консульство Финляндии в Санкт-Петербурге, консульства в Петрозаводске и Мурманске.
Обновлено в 00:23
Экономика
Медведев заявил о «доставших» его манипуляциях с госзакупками
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе совещания о работе по социальному развитию центров экономического роста на Дальнем Востоке заявил, что ситуация с недобросовестными подрядчиками и занижением цен на конкурсах его «достала».
Обновлено вчера в 21:51
Политика
Трамп вводит новые антироссийские санкции из-за дела Скрипалей
В конце августа 2018 года Вашингтон объявил о введении против РФ пакета санкций, заключающийся в запрете на поставку продукции двойного назначения, экспорте всех любых товаров и технологий, связанных со сферой национальной безопасности США, а также поставок электроники, компонентов и технологий из нефтегазовой отрасли.
Обновлено в 03:27
Авто
Дом на колесах со встроенным гаражом оценили в 100 миллионов рублей
Более продвинутый Volkner Performance S еще вместительнее и дороже: в гараж поместится невысокий спорткар вроде Porsche 911 или BMW i8, материалы отделки роскошнее, а цена начинается от 1,5 миллиона евро (около 106 миллионов рублей).
Обновлено вчера в 11:36
Футбол
«Спартак» объявил о переходе футболиста Ларссона
Московский футбольный клуб "Спартак" объявил о подписании соглашения со шведским нападающим "Норрчёпинга" Йорданом Ларссоном.
Обновлено в 05:02
Шоу-бизнес
В Сети сообщили о свадьбе Ксении Собчак и Константина Богомолова
Появилась информация о помолвке Ксении Собчак и Константина Богомолова.
Обновлено в 05:00
Политика
Пришло время для мира с Россией, пишет The American Conservative
Автор The American Conservative Дуг Бэндоу полагает, что политическая революция на Украине закончилась и президент Украины Владимир Зеленский должен использовать свой авторитет и влияние для заключения мира с Россией.
Обновлено вчера в 10:22
Происшествия
Магия облачка. Самолет Emirates появился из ниоткуда и попал на видео
В Сети появилось видео с посадкой лайнера авиакомпании Emirates.
Обновлено вчера в 18:13
Шоу-бизнес
Rolls-Royce Элизабет Тейлор выставлен на торги
Актриса пользовалась этой машиной в Риме во время съемок фильма "Клеопатра" Автомобиль Rolls-Royce, принадлежавший актрисе Элизабет Тейлор, выставлен на торги в Нью-Йорке, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 20:42
Армия и оружие
СБУ сообщила, что пропавшими без вести в Донбассе числятся 258 человек
Служба безопасности Украины сообщает, что пропавшими без вести за период конфликта на востоке Украины числятся 258 человек.
Обновлено в 03:01