Политика

Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игрРоссийская газета 18 июня в 15:27

"Дмитрий Медведев 21 июня посетит церемонию открытия II Европейских игр", - подтвердили источники в руководстве кабинета министров России. Кроме того, запланированы его переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
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Главные анонсы 21 июня

Коммерсантъвчера в 17:01

Медведев прибудет на открытие II Европейских игр

Sportbox.RU19 июня в 09:46

Медведев обсудит в Минске перспективы наращивания интеграции в рамках Союзного государства

ТАСС18 июня в 12:37

Медведев в Минске обсудит усиление интеграции в рамках союзного государства

Красная весна18 июня в 13:38

Медведев и Румас обсудят инвестиции и торговлю между Москвой и Минском

RT на русском18 июня в 12:50

Медведев в Минске обсудит с Румасом наращивание интеграции в рамках Союзного государства

iReactor18 июня в 12:50

Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игр

Российская газета18 июня в 15:27
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 16:51, Вашингтон
Музыка

Андрей Макаревич: «Мои внуки не знают русского языка»

Музыкант подчеркнул, что внуки любят его творчество, хотя и не понимают смысл текстов из-за незнания русского языка.
Обновлено в 05:00
Спорт

Началась церемония открытия Европейских игр в Минске

Обновлено в 15:12
Футбол

Защитник «Ливерпуля» может перейти в «Зенит»

Петербургский «Зенит» может приобрести защитника английского «Ливерпуля» Альберто Морено.
Обновлено в 13:44
Политика

Путин запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию с 8 июля

Президент России Владимир Путин подписал указ, который запрещает российским авиакомпаниям с 8 июля 2019 года осуществлять воздушные перевозки граждан из России в Грузию.
Обновлено в 14:32
Политика

США внесли в черный список пять китайских компаний

США внесли в черный список вслед за Huawei еще пять китайских предприятий, сообщило агентство Блумберг.
Обновлено в 15:30
Происшествия

Экс-главу Раменского района снова арестовали

Бабушкинский суд Москвы повторно арестовал бывшего главу Раменского района Андрея Кулакова, который обвиняется в убийстве любовницы Евгении Исаенковой, передает ТАСС.
Обновлено в 14:40
Происшествия

Осуждённая в США россиянка Осипова подала апелляцию на приговор

Россиянка Богдана Осипова, осуждённая в США после вывоза собственных детей в Россию, подала апелляцию на вердикт присяжных и приговор суда.
Обновлено в 16:31
Футбол

Рибери забил самый красивый гол бундеслиги сезона-2018/19

Мяч полузащитника «Баварии» Франка Рибери в ворота «Айнтрахта» (5:1) в матче заключительного 34-го тура бундеслиги признан лучшим голом турнира сезона-2018/19.
Обновлено в 16:24
Футбол

Ерохин получил травму в матче с «Ваккером»

Полузащитник «Зенита» Александр Ерохин из-за травмы покинул поле во время контрольного матча с «Ваккером» (6:1). Хавбек получил рассечение головы в момент борьбы за верховой мяч в чужой штрафной на 82-й минуте встречи.
Обновлено в 14:23
Происшествия

Журналистка обвинила Трампа в изнасиловании

Журналистка американского издания Elle Джин Кэррол обвинила американского президента Дональда Трампа в изнасиловании.
Обновлено в 14:49
Шоу-бизнес

Валерия трогательно поздравила с днем рождения старшую дочь

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Нонна Гришаева опубликовала нежное фото с дочерью в ее день рождения.
Обновлено в 12:06
Футбол

Салах, Мане и Зиеш начинают борьбу за Кубок африканских наций

Обновлено в 06:55
Транспорт

Участок трассы М-4 «Дон» в Краснодарском крае станет платным с 24 июня

Как ранее сообщали "Кубанские новости", после реконструкции и комплексного обустройства участок трассы М-4 «Дон» с 1119-го по 1195-й километр стал соответствовать первой технической категории и его перевели в разряд платных.
Обновлено в 12:48
Общество

«Прямую линию с Владимиром Путиным» посмотрели более 1 млн москвичей

Более 1 млн москвичей посмотрели прямую линию с президентом РФ Владимиром Путиным 20 июня.
Обновлено в 09:19
Энергетика

В «Укрэнерго» допустили аварийные отключения электричества из-за жары

Украинская государственная энергетическая компания «Укрэнерго» предупредила о возможности аварийных отключений электроэнергии в связи с жарой.
Обновлено в 15:23
Политика

Спикер парламента Грузии подал в отставку

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе подал в отставку, сообщил местный телеканал «Рустави-2».
Обновлено в 07:36
Авто

Представлен кроссовер Kia Seltos, брат Креты

Kia уже давно разрабатывала новый компактный кроссовер, который станет заменой и главным конкурентом Hyundai Creta.
Обновлено 19 июня в 23:10
Армия и оружие

ВСУ применили фосфорные бомбы против ДНР

ВСУ впервые за 2019 год применили фосфорные боеприпасы во время обстрела ДНР, заявил представитель Народной милиции республики Эдуард Басурин.
Обновлено в 12:37
Общество

Названа смертельная опасность долгого рабочего дня

Ученые из Франции обнаружили, что рабочий день, длительностью более десяти часов, увеличивает риск развития инсульта.
Обновлено в 04:22
Авто

Реклама нового Audi e-tron покорила весь мир

Напомним, что невероятные машины Audi далеко не первый раз появляется в киновселенной Марвел.
Обновлено в 07:57
Происшествия

Полиция проверила дом Бориса Джонсона после сообщений о женских криках

Соседи кандидата в премьеры Великобритании, бывшего главы МИД и мэра Лондона Бориса Джонсона вызвали полицию, заявив о том, что из дома раздаются женские крики.
Обновлено в 16:22
Экономика

Состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть»

21 июня в г. Альметьевске (Республика Татарстан) состоялось годовое общее собрание акционеров ПАО «Татнефть».
Обновлено в 07:56
Авто

В России будет расширен модельный ряд Chevrolet NIVA

В первом случае речь идет о расширении модельного ряда Chevrolet NIVA, а во втором – о локализации производства грузовых автомобилей.
Обновлено в 04:08
Музыка

Сын Уилла Смита обвинил Егора Крида в плагиате его песни

Сын американского актера Уилла Смита, Джейден Смит, обвинил российского исполнителя в плагиате, заявив, что Крид скопировал его песню Blue, которая вышла еще 2 года назад.
Обновлено в 04:35
Наука

Орнитологи расшифровали рисунки в пустыне Наска

Орнитологи проанализировали морфологические признаки изображенных пернатых.
Обновлено в 09:32
Политика

Россия разрешила ввозить запрещенные товары с Украины

Россия временно разрешила ввозить с Украины некоторые товары, которые попали под запрет в качестве ответа на санкции со стороны Киева.
Обновлено в 09:44
Транспорт

ЦОДД обратился к московским водителям с предупреждением из-за жары

Водителей попросили быть аккуратнее из-за жаркой погоды.
Обновлено в 09:21
Авто

Suzuki показала серийную версию внедорожного Suzuki Jimny Gan

Стоимость спецверсии Jimny Gan пока не объявили. Напомним, на российском рынке появление обычной версии Suzuki Jimny ожидается осенью.
Обновлено в 13:32
Здоровье

Как по ногтям и пальцам определить рак легких, рассказали медики

Специалисты в области медицины из Великобритании утверждают, что состояние пальцев ног и рук может указать на наличие рака легких.
Обновлено в 16:02
Происшествия

В Москве прошли задержания в общественном пространстве «Яма»

Обновлено в 16:10
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