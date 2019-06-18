Политика
Дмитрий Медведев прибудет на открытие II Европейских игрРоссийская газета 18 июня в 15:27
"Дмитрий Медведев 21 июня посетит церемонию открытия II Европейских игр", - подтвердили источники в руководстве кабинета министров России. Кроме того, запланированы его переговоры с премьер-министром Беларуси Сергеем Румасом.
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Медведев в Минске обсудит усиление интеграции в рамках союзного государства
Красная весна18 июня в 13:38
Медведев в Минске обсудит с Румасом наращивание интеграции в рамках Союзного государства
iReactor18 июня в 12:50
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