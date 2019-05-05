Футбол
Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионствомГазета.Ru 18:04
Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги. По мнению государственного деятеля, сине-бело-голубые одержали заслуженную победу, передает "Советский спорт".
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Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» и болельщиков с победой в чемпионате
Петербургский дневник19:01
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