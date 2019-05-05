Футбол

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионствомГазета.Ru 18:04

Председатель правительства России Дмитрий Медведев выступил с поздравлением в адрес петербургского "Зенита", досрочно ставшего чемпионом Российской премьер-лиги. По мнению государственного деятеля, сине-бело-голубые одержали заслуженную победу, передает "Советский спорт".
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Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Спорт-Экспресс21:04

Премьер-министр Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» и болельщиков с победой в чемпионате

Петербургский дневник19:01

Генич: «Поздравил „Спартак“ — мясная мразь. Поздравил „Зенит“ — лизоблюд»

Sport24.ru19:54

Беглов поздравил «Зенит» с досрочной победой в чемпионате России по футболу

ТАСС16:50

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России

Sports.ru17:33

Председатель правительства России поздравил «Зенит» с чемпионством

Матч ТВ18:59

Дмитрий Медведев поздравил «Зенит» с чемпионским титулом

Чемпионат17:59
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