Политика
Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещанииRT на русском 08:03
Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.
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Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.РИА Новости07:43
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Глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале отреагировал на слова грузинского телеведущего Георгия Габунии, который в прямом эфире обругал матом президента России Владимира Путина.
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Бывший руководитель республики Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначен замминистра обороны.
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Эксперты аналитического агентства «АвтоСТАТ» назвали ТОП-5 самых популярных иномарок на рынке РФ стоимостью от 800 тысяч до 1 млн рублей.
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«Зенит» объявил о переходе защитника Эльмира Набиуллина в «Сочи».
Обновлено в 14:12
Политика
Зеленский назвал телемост с Россией провокацией и дешевым пиар-ходом
Президент Украины Владимир Зеленский назвал намерение телеканалов NewsOne и «Россия 1» провести телемост «Надо поговорить» провокацией и дешевым предвыборным пиар-ходом.
Обновлено в 06:04
Политика
«Нафтогаз» назвал «Северный поток — 2» «ловушкой» для ЕС
В украинской компании «Нафтогаз» рассказали об «опасности» российского проекта «Северный поток — 2» для европейских стран.
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Политика
Зейналова отреагировала на выходку ведущего на грузинском ТВ
Автор и ведущая программы «Итоги недели» на НТВ Ирада Зейналова прокомментировала «поступок» грузинского журналиста Георгия Габунии, который в прямом эфире оппозиционного канала «Рустави 2» допустил нецензурную брань в адрес президента РФ Владимира Путина.
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В Вашингтоне метро и Белый дом затопило из-за ливня
Обновлено в 11:49
Авто
УАЗ «Патриот» получит новый двигатель
Заволжский моторный завод выпустил новые двигатели, которые будут устанавливаться на внедорожники УАЗ «Патриот».
Обновлено в 11:22
Политика
Иран превысил уровень обогащения урана
Иран начал обогащать уран выше 3,67 процента - максимального уровня, предусмотренного Совместным всеобъемлющим планом действий.
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Футбол
Неймар не явился на предсезонку. «ПСЖ» сообщил, что примет меры
«ПСЖ» отмечает, что Неймар не явился в согласованное время и место. Это случилось без предварительного разрешения клуба.
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Накануне, в распоряжении издания «Российская газета» появились первые фотографии обновлённого Lada Largus.
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Общество
В Смоленске обнаружили возможные останки соратника Наполеона
Во время раскопок на Королевском бастионе в Смоленске ученые обнаружили захоронение с останками, которые могут принадлежать французскому генералу Гюдену, который был ближайшим соратником императора Наполеона Бонапарта.
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Признавший вину фигурант дела «Нового величия» отказался от показаний
Фигурант дела «Нового величия» Павел Ребровский, ранее пошедший на сделку со следствием и признавший вину, отказался от своих показаний, сообщил РБК адвокат Максим Пашков.
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Происшествия
Неизвестные открыли стрельбу при ограблении в центре Москвы
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