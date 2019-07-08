Премьер-министр Дмитрий Медведев отметил отсутствие ряда вице-премьеров на традиционном совещании со своими заместителями.

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев пошутил по поводу отсутствия у него на совещании нескольких вице-премьеров.

Медведев пошутил по поводу отсутствия вице-премьеров на совещании

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