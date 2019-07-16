Экономика

Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитомRuNews24.ru вчера в 08:26

Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на «Тула-Стали» – шаг к сложной продукции, с которой РФ будет выходить на международный рынок. Он пожелал предприятию активного развития.
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Дмитрий Медведев осмотрел один из цехов завода «Тула-Сталь»

Первый Тульскийвчера в 06:49

Дмитрий Медведев осмотрел металлургический завод в Туле

Тульская прессавчера в 08:06

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

РИА Новостивчера в 06:55

Дмитрий Медведев посетил предприятие «Тулачермет-Сталь»

MySLO.ruвчера в 07:36

Тема дня: Тулу посетил Дмитрий Медведев

Тульские новостивчера в 10:30

Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу посетит завод «Тула-Сталь»

ПРАЙМ15 июля в 17:15

Медведев в Туле обсудит с экспертами развитие городской среды и посетит завод «Тула-Сталь»

ТАСС15 июля в 17:01
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 03:51, Вашингтон
Футбол

«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов

«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие

«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17

Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Культура

Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали

Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Происшествия

Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе

Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия

Из лагеря в Крыму с отравлением госпитализированы 54 человека

Обновлено в 02:14
Происшествия

Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском

Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Финансы

Эксперт назвал наихудший день для рубля

Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Экономика

Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров

Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Происшествия

В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка

Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Космос

В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну

Обновлено вчера в 15:48
Политика

Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам

В четверг, 18 июля, Лукашенко и Путин примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Общество

75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев

Обновлено в 03:21
Гаджеты

Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов

Обновлено в 02:39
Политика

Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса

Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.
Обновлено в 03:20
Гаджеты

Передняя панель корпуса In Win 309 представляет собой дисплей

Новый корпус унаследовал у своего предшественника необычное оформление передней панели — она представляет собой дисплей из 144 полноцветных, индивидуально управляемых светодиодов.
Обновлено в 03:07
Политика

Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России

Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Общество

Сбой произошел в единой базе российских загсов

Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика

Володин представил свои предложения об изменении Конституции

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Футбол

Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус»

Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прибыл на медобследование в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:40
Кино

«Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми»

Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.
Обновлено в 00:59
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Наука

Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака

Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика

NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве

Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика

Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму

Обновлено вчера в 16:24
Политика

Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии

Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика

В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено в 02:04
Спорт

Загитова открыла бутылку ударом конька

Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50
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