Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на «Тула-Стали» – шаг к сложной продукции, с которой РФ будет выходить на международный рынок. Он пожелал предприятию активного развития.

Футбол «Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов «Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.

Армия и оружие В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.

Армия и оружие «Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17 Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.

Культура Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.

Происшествия Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".

Происшествия Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.

Финансы Эксперт назвал наихудший день для рубля Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.

Экономика Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.

Происшествия В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.

Политика Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам В четверг, 18 июля, Лукашенко и Путин примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Петербурге.

Политика Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.

Гаджеты Передняя панель корпуса In Win 309 представляет собой дисплей Новый корпус унаследовал у своего предшественника необычное оформление передней панели — она представляет собой дисплей из 144 полноцветных, индивидуально управляемых светодиодов.

Политика Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.

Общество Сбой произошел в единой базе российских загсов Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».

Происшествия Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.

Политика Володин представил свои предложения об изменении Конституции Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.

Футбол Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус» Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прибыл на медобследование в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте клуба.

Кино «Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми» Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.

Политика Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.

Наука Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.

Политика NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.

Политика Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.

Политика В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.