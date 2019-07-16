Экономика
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитомRuNews24.ru вчера в 08:26
Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на «Тула-Стали» – шаг к сложной продукции, с которой РФ будет выходить на международный рынок. Он пожелал предприятию активного развития.
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Футбол
«Фиорентина» обыграла «Гвадалахару» на Международном кубке чемпионов
«Фиорентина» и «Гвадалахара» провели матч в американском городе Бриджвью в рамках Международного кубка чемпионов.
Обновлено вчера в 23:43
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе
Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
«Новая газета» узнала о продаже следователям улики по крушению MH17
Чтобы получить фрагменты зенитного комплекса «Бук», из которого, по версии Объединенной следственной группы (JIT), над Донбассом в 2014 году был сбит пассажирский Boeing 777 авиакомпании Malaysia Airlines, международные следователи заплатили «неизвестным посредникам» в самопровозглашенной Донецкой народной республике (ДНР) гонорар.
Обновлено в 03:24
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Происшествия
Найдены доказательства наличия тайной украинской тюрьмы в Мариуполе
Обнаружены документальные свидетельства существования тайной украинской тюрьмы в аэропорту Мариуполя, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 02:17
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Самолет МЧС Ил-76, вылетевший в Иркутск, готовится к экстренной посадке в аэропорту Жуковского из-за сработавшего датчика неисправности гидравлической системы.
Обновлено в 01:49
Финансы
Эксперт назвал наихудший день для рубля
Наихудшим днем для рубля может стать последняя пятница месяца — 26 июля, считает сотрудник «Международного финансового центра» Владимир Рожанковский.
Обновлено в 02:05
Экономика
Турецкие отели снизили цены для российских туроператоров
Турецкие отельеры понизили цены для российских туроператоров из-за сокращения загрузки отелей.
Обновлено вчера в 13:48
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Происшествия
В ДТП под Геленджиком погибли четыре человека, в том числе два ребенка
Погибли четыре человека, в том числе два ребенка — девочки, передает ТАСС. В настоящее время устанавливаются причины произошедшего.
Обновлено в 00:30
Космос
В «Квартале» расскажут о первой высадке человека на Луну
Обновлено вчера в 15:48
Политика
Владимир Путин и Александр Лукашенко сегодня посетят Валаам
В четверг, 18 июля, Лукашенко и Путин примут участие в пленарном заседании Форума регионов двух государств в Петербурге.
Обновлено в 01:18
Общество
75 лет назад в Москве провели марш пленных немцев
Обновлено в 03:21
Гаджеты
Новая 3D-камера Intel RealSense стоит 79 долларов
Обновлено в 02:39
Политика
Кучму обвинили в госизмене за желание снять блокаду с Донбасса
Кучму обвиняют в государственной измене, воспрепятствованию деятельности армии и призывах к совершению террористического акта.
Обновлено в 03:20
Гаджеты
Передняя панель корпуса In Win 309 представляет собой дисплей
Новый корпус унаследовал у своего предшественника необычное оформление передней панели — она представляет собой дисплей из 144 полноцветных, индивидуально управляемых светодиодов.
Обновлено в 03:07
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Общество
Сбой произошел в единой базе российских загсов
Единая федеральная система «ЕГР ЗАГС» дала сбой по всей России. Об этом 16 июля сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 09:41
Происшествия
Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске
Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Политика
Володин представил свои предложения об изменении Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Футбол
Де Лигт прибыл на медосмотр в «Ювентус»
Защитник амстердамского "Аякса" Маттейс Де Лигт прибыл на медобследование в туринский "Ювентус", сообщается на официальном сайте клуба.
Обновлено в 03:40
Кино
«Игра престолов» получила 32 номинации на премию «Эмми»
Популярный телевизионный сериал «Игра престолов» удостоился 32 номинаций на премию «Эмми», в том числе, как лучший драматический сериал.
Обновлено в 00:59
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
В ОБСЕ призвали Киев освободить Вышинского
Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе выступает за немедленное освобождение руководителя портала РИА Новости Украина Кирилла Вышинского, сообщил агентству представитель ОБСЕ по вопросам свободы СМИ Арлем Дезир.
Обновлено в 02:04
Спорт
Загитова открыла бутылку ударом конька
Видео, на котором Загитова сбила крышку с бутылки ударом конька, появилось в Instagram фигуристки.
Обновлено в 02:50