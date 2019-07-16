Экономика
Дмитрий Медведев посетил с рабочим визитом «Тула-Сталь»Тульские новости вчера в 07:50
Премьер-министр России Дмитрий Медведев посетил металлургический завод «Тула-Сталь» в рамках рабочего визита в Тульскую область. Возможности нового предприятия ему продемонстрировали Президент ПМХ Евгений Зубицкий и Губернатор Тульской области Алексей Дюмин.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 05:21, Вашингтон
Армия и оружие
Stratfor назвала слабые места комплексов С-400
Обновлено вчера в 00:19
Политика
Трамп заявил о прекращении продажи истребителей F-35 Турции
Обновлено вчера в 19:36
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Политика
Семьи погибших при крушении «Боинга» над Донбассом обратились к России
Семьи людей, погибших при крушении малайзийского «Боинга» над Донбассом летом 2014 года, обратились к России в связи с пятой годовщиной трагедии.
Обновлено вчера в 17:59
Гаджеты
DigiTimes: в октябре AMD и Intel представят новые настольные процессоры
Тайваньский ресурс DigiTimes со ссылкой на производителей материнских плат сообщает, что уже в октябре этого года и AMD, и Intel выпустят новые процессоры для настольных систем.
Обновлено в 05:04
Гаджеты
Apple может вернуться к использованию легендарного радужного логотипа
Сегодня логотип Apple знает почти каждый человек на планете.
Обновлено в 03:38
Общество
Минтруд проанализирует предложения регионов по реестрам бедных семей
Минтруд проанализирует предложения регионов по ведению региональных реестров граждан с доходами ниже прожиточного минимума и созданию системы мониторинга самозанятого населения, сообщили РИА Новости в министерстве.
Обновлено в 05:00
Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
В Донецкой области 17 июля 2014 года потерпел крушение пассажирский лайнер Boeing-777, принадлежавший авиакомпании Malaysia Airlines.
Обновлено вчера в 17:01
Экономика
Билла Гейтса подвинули в рейтинге богатейших людей мира
Самый богатый человек Франции, миллиардер Бернар Арно, владеющий модным домом Louis Vuitton Moët Hennessy (LVMH), поднялся на вторую строчку в рейтинге богатейших людей планеты по версии Bloomberg, потеснив на третье место основателя Microsoft Билла Гейтса.
Обновлено в 04:19
Политика
Спикер Госдумы предложил изменения в Конституцию
Усилить роль парламента Володин предлагает за счет участия Госдумы в формировании правительства, в том числе процедуры обсуждения кандидатов в министры.
Обновлено в 03:59
Армия и оружие
Новейшую малую подлодку «Пиранья» вооружат «Калибрами»
Новейшие неатомные подводные лодки типа "Пиранья" П-750Б с воздухонезависимой (анаэробной) энергетической установкой (ВНЭУ) будут вооружены ракетами "Калибр", минами и торпедами, сообщил в интервью РИА Новости ведущий конструктор КБ "Малахит", автор проекта лодки Игорь Караваев.
Обновлено в 02:32
Кино
«Детектив Пикачу» стал самой кассовой экранизацией видеоигры в истории
Успех «Детектива Пикачу», в итоге обогнавшего «Варкрафт», вряд ли удивит тех, кто пристально следил за бокс-офисом картины: первой свой рекорд фильм поставил ещё во время дебютной недели прокат, продемонстрировав лучший старт среди видеоигровых адаптаций - за первый уик-энд он заработал $170 млн и обогнал «Tomb Raider: Лара Крофт».
Обновлено в 00:31
Политика
Порошенко не явился на допрос в Госбюро расследований Украины
Бывший президент Украины Пётр Порошенко не пришёл на допрос в Государственное бюро расследований.
Обновлено в 05:00
Политика
В Мосгоризбиркоме ждут апелляций от «забракованных» кандидатов
Как сообщил один из членов Мосгоризбиркома Дмитрий Реут, пока никто из забракованных кандидатов не подавал апелляций.
Обновлено в 04:47
Шоу-бизнес
Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне лунного затмения
Певица Кристина Орбакайте продемонстрировала идеальную фигуру на фоне прекрасного ночного морского пейзажа.
Обновлено в 04:38
Политика
ВЦИОМ: большинство россиян хорошо относятся к Украине
Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) выяснил, что большинство россиян (68%) в целом хорошо относятся к Украине.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие
Эстонские ополченцы разгромили морской спецназ Британии
"Более многочисленные эстонские войска сплотились и провели успешные блокирующие действия для отражения наступающих морских пехотинцев", - сообщает пресс-служба британского флота.
Обновлено в 03:12
Шоу-бизнес
Россия набросилась на Леди Гагу за роман с Брэдли Купером
Если вы слышали о том, что русская модель Ирина Шейк ушла от голливудского актера Брэдли Купера в руках с чемоданами и двухлетней Леей, то наверняка знаете, что главной причиной разрыва одной из самых красивых пар в мире называют роман Купера с коллегой по фильму "Звезда родилась" Леди Гагой.
Обновлено вчера в 08:58
Общество
Задержан и.о. министра строительства и ЖКХ Астраханской области
Исполняющего обязанности министра строительства и ЖКХ Олега Гужвинского задержали в Астраханской области, но пока неясно, в связи с чем, сообщил РИА Новости в среду источник в правоохранительных органах региона.
Обновлено в 03:13
Происшествия
СКР выясняет причины массового отравления детей в Крыму
Обновлено в 01:53
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено вчера в 13:06
Финансы
Назван самый плохой день для рубля
Российская валюта может утвердиться на отметке 61,90 рублей за доллар.
Обновлено в 03:44
Армия и оружие
Жириновский прокомментировал заявление Турчинова о Крымском мосте
Обновлено вчера в 23:02
Гаджеты
Телевизоры Huawei и Honor получат ОС Hongmeng
О перспективной ОС Huawei – Hongmeng, которая создавалась как замена Android, пока довольно мало информации, Hi-Tech Mail.ru.
Обновлено в 03:59
Общество
Крымчане смогут увидеть частичное лунное затмение
Частичное лунное затмение начнется вечером 16 июля около 23 часов, а его пик придется примерно на 00:30 17 июля.
Обновлено 14 июля в 14:56
Шоу-бизнес
Бари Алибасов подрался с подругой на «Пусть говорят»
Продюсер Бари Алибасов принялся бить свою подругу Лиану в прямом эфире телевизионной программы «Пусть говорят», которая транслируется по Первому каналу.
Обновлено вчера в 16:07
Происшествия
В Москве задержана мать пациента детского хосписа
В настоящее время женщина дома, но посылка с жизненно-важным препаратом арестована.
Обновлено в 04:30