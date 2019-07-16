Экономика
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитомRuNews24.ru вчера в 08:26
Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на «Тула-Стали» – шаг к сложной продукции, с которой РФ будет выходить на международный рынок. Он пожелал предприятию активного развития.
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Политика
NYT: Россия не дала визы 30 учителям Англо-американской школы в Москве
Власти РФ не дали визы на въезд 30 преподавателям Англо-американской школы в Москве, где обучают, в частности, детей иностранных дипломатов и бизнесменов.
Обновлено вчера в 19:32
Политика
Совет ЕС призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Евросоюза призвал Россию признать ответственность за крушение Boeing 777 над Донбассом в 2014 году.
Обновлено вчера в 15:10
Политика
Конгрессмены приняли резолюцию против «расистских высказываний» Трампа
Палата представителей США (нижняя палата конгресса) приняла осуждающую оскорбительные высказывания президента страны Дональда Трампа в адрес четырех женщин-демократов резолюцию.
Обновлено вчера в 22:22
Общество
Российский город попал в сотню самых безопасных в мире
Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Происшествия
Росгвардия объяснила право не представляться и досматривать телефон
Представители Росгвардии не обязаны называть свои личные данные и предъявлять служебное удостоверение при обращении к гражданину, сообщили в пресс-службе управления силового ведомства по Владимирской области в ответ на соответствующий запрос издания «ПроВладимир».
Обновлено вчера в 11:18
Происшествия
В Мексике россиянина приговорили к 37,5 годам тюрьмы за убийство
Суд в Мексике приговорил россиянина Алексея Макеева к 37,5 годам тюрьмы за убийство, сообщается на сайте прокуратуры мексиканского штата Кинтата-Роо.
Обновлено вчера в 18:06
Общество
Госдума запретила коллекторам выбивать долги по ЖКХ
Госдума РФ приняла в окончательном третьем чтении поправки в Жилищный кодекс, согласно которым коллекторы больше не смогут заниматься взысканием задолженности по ЖКХ.
Обновлено вчера в 09:27
Технологии
Финансовая группа GHP Group приобрела блокчейн-разработчика Vostok
Финансовая группа GHP Group стала владельцем разработчика блокчейн-решения для масштабируемой цифровой инфраструктуры Vostok, выкупив долю основателя компании Александра Иванова.
Обновлено вчера в 05:32
Экономика
Власти Иркутской области рассмотрят проекты по поддержке пострадавших в наводнении предпринимателей
По информации министерства экономразвития Иркутской области, Сбербанк планирует проведение реструктуризации с отсрочкой основного долга и процентов на год на основании справки администрации либо ходатайства от предпринимателя с приложением документов, подтверждающих право собственности на затопленные объекты недвижимости.
Обновлено вчера в 23:02
Политика
ВЦИОМ: больше двух третей россиян хорошо относятся к Украине
Больше двух третей россиян (68%) хорошо относятся к Украине (12% — «очень хорошо»), сообщает «РИА Новости» со ссылкой на опрос ВЦИОМа.
Обновлено вчера в 23:48
Здоровье
В Зауралье до зимы отремонтируют 15 больниц
До конца года в Зауралье отремонтируют 15 медучреждений.
Обновлено вчера в 02:28
Шоу-бизнес
Дженнифер Лопес вышла в свет без макияжа и с полотенцем на голове
Голливудская актриса и певица Дженнифер Лопес была поймана фотографами, когда выходила из дома в простом белом свитшоте, без макияжа и с тюрбаном на голове.
Обновлено вчера в 09:39
Общество
Смолов пожертвовал деньги на ремонт сельского клуба
Нападающий московского «Локомотива» и сборной России Федор Смолов, будучи гостем на YouTube-канале «Чикен Карри», перечислил 400 тысяч рублей на ремонт Дома культуры в селе Костин Лог в Алтайском крае.
Обновлено вчера в 23:21
Культура
Алибасов побил участницу эфира «Пусть говорят» на Первом канале
Бари Алибасов, участвовавший в программе "Пусть говорят", набросился в начале эфира на свою подругу Лиану.
Обновлено вчера в 13:21
Шоу-бизнес
Иркутяне присоединились к флэшмобу на странице Леди Гаги
Иркутяне присоединились к флэшмобу в официальном аккаунте певицы Леди Гаги.
Обновлено в 00:29
Политика
Украина анонсировала обмен пленными с Россией
По словам Пристайко, обмен обсуждался на состоявшейся 12 июля в Париже встрече внешнеполитических советников Украины, Германии, Франции и России.
Обновлено вчера в 07:06
Финансы
Аналитик предупредил о «самом плохом дне» для рубля
Следующая пятница, 26 июля, может стать самым плохим днем для рубля, заявил эксперт "Международного финансового центра" в материале для "Российской газеты".
Обновлено вчера в 21:47
Политика
США изучают варианты мер против Турции за покупку С-400
Обновлено вчера в 15:42
Политика
Экс-министр предрек Украине техногенную катастрофу без транзита газа
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов в программе «Реальная экономика» на телеканале NewsOne заявил, что страну ожидает настоящая техногенная катастрофа в том случае, если Киев утратит возможность заниматься транзитом газа из России.
Обновлено в 00:44
Общество
Прокуратура проверит «новосибирские Мальдивы» после фото блогеров
Как сообщал Sobesednik.ru, озеро в Новосибирске стало популярным у блогеров из-за ярко голубого цвета воды и получило название «новосибирские Мальдивы».
Обновлено вчера в 10:51
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Армия и оружие
В НАТО по ошибке раскрыли места размещения ядерного оружия США
В докладе комитета Парламентской ассамблеи НАТО случайно были указаны места размещения американского ядерного оружия.
Обновлено вчера в 23:44
Политика
Климкин предложил ООН украинский язык в качестве официального
Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что украинский язык можно предложить ООН в качестве официального.
Обновлено вчера в 15:05
Армия и оружие
Зона 51: около миллиона человек хотят взять штурмом военную базу в США
Больше миллиона жителей США могут отправиться на штурм военной базы «зона 51» в штате Невада.
Обновлено 15 июля в 08:08
Авто
Lotus покажет революционный гиперкар Evija Electric сегодня
Революционный полностью электрический гиперкар Evija, который собирается стать самым амбициозным автомобилем в истории фирмы Lotus, будет представлен в рамках эксклюзивного мероприятия в центре Лондона этим вечером.
Обновлено вчера в 08:24
Футбол
«Шериф» обыграл «Сабуртало», но выбыл из Лиги чемпионов
"Шериф" обыграл "Сабуртало" в ответном матче первого отборочного раунда Лиги чемпионов – 3:1. Однако по сумме двух встреч в следующий раунд прошел грузинский клуб.
Обновлено вчера в 15:42
Армия и оружие
Эрдоган назвал сроки развертывания С-400 в Турции
Турция полностью развернет российские системы ПВО С-400 к апрелю 2020 года. Об этом сообщил президент страны Реджеп Эрдоган.
Обновлено 15 июля в 16:23
Здоровье
За первое полугодие 2019 года кровь сдали почти 19 тысяч волгоградцев
В целом по Волгоградской области за первые шесть месяцев текущего года кровь сдали почти 19 тысяч человек, средний возраст которых составляет 30–35 лет.
Обновлено вчера в 23:21
Политика
Гудкову и Соболь отказали в регистрации на выборах в Мосгордуму
Обновлено вчера в 12:56