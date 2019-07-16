Экономика
Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитомRuNews24.ru вчера в 08:26
Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на «Тула-Стали» – шаг к сложной продукции, с которой РФ будет выходить на международный рынок. Он пожелал предприятию активного развития.
Читать в источнике
Оценить10
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 02:22, Вашингтон
Общество
Госдума одобрила законопроект о возвращении курилок в аэропорты
Госдума приняла в первом чтении проект закона, который предлагает вернуть курилки в здания аэропортов. Об этом информирует РИА Новости.
Обновлено вчера в 08:21
Происшествия
Россиянина приговорили за убийство в Мексике к 37 годам тюрьмы
Гражданин России Алексей Макеев, обвиненный в Мексике в убийстве, приговорен судом к 37,5 года тюрьмы и выплате ущерба семье погибшего порядка 22 тысяч долларов.
Обновлено вчера в 18:30
Армия и оружие
Армия США серьезно отнеслась к идее американцев штурмовать «Зону 51»
Обновлено 14 июля в 13:00
Общество
Госдума узаконила штрафы за фальшивый техосмотр
Государственная Дума приняла законопроект, согласно которому установила штрафы за фальшивый техосмотр автомобиля без и недействительные диагностические карты.
Обновлено вчера в 08:49
Экономика
Правительство собирается продлить заморозку накопительной части пенсии
В России предложили продлить заморозку накопительной части пенсии.
Обновлено вчера в 04:26
Гаджеты
Смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки
Новые смарт-часы Huami Amazfit GTR смогут проработать 74 дня без подзарядки.
Обновлено вчера в 15:47
Политика
Украине предрекли катастрофу без транзита газа из России
Бывший министр экономики Украины Виктор Суслов предупредил, что страну ждет катастрофа, если она лишится транзита российского газа.
Обновлено в 00:27
Политика
Володин раскрыл суть возможных изменений Конституции
Спикер Госдумы Вячеслав Володин в статье «Живая Конституция развития», опубликованной в «Парламентской газете», объяснил свое предложение изменить Конституцию.
Обновлено в 02:15
Наука
Люди с первой группой крови оказались наименее уязвимы для рака
Шведские ученые выяснили, что люди с первой группой крови меньше других подвержены угрозе возникновения онкологического заболевания.
Обновлено вчера в 07:35
Общество
В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы
Обновлено в 01:05
Футбол
Краневиттер заявил, что хочет уйти из «Зенита»
Аргентинский полузащитник петербургского «Зенита» Матиас Краневиттер заявил, что хочет сменить клуб до конца летнего трансферного окна.
Обновлено вчера в 22:14
Армия и оружие
В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США
Парламентская ассамблея НАТО случайно опубликовала секретный доклад, в котором были указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:30
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам повысят зарплату
Президент РФ Владимир Путин одобрил предложения Министерства обороны по усилению социальной защиты рядовых и сержантов, проходящих службу по контракту, рассказал министр обороны Сергей Шойгу газете вооруженных сил "Красная звезда".
Обновлено вчера в 18:44
Политика
Евросоюз призвал Россию признать ответственность за крушение MH17
Совет Европейского союза призвал Москву признать свою вину за атаку в Донбассе на Boeing рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines, произошедшую в июле 2014 года, в результате которой погибли 298 человек.
Обновлено вчера в 16:00
Общество
Росрыболовство обжаловало решение суда Сахалина по «китовой тюрьме»
Федеральное агентство по рыболовству подало апелляцию на решение Южно-Сахалинского городского суда по иску зоозащитников о выпуске косаток и белух из бухты Средняя Приморского края.
Обновлено в 00:59
Происшествия
Два фигуранта дела полковника ФСБ Черкалина заочно арестованы
Двух фигурантов дела полковника ФСБ Кирилла Черкалина — бывших членов правления «Еврофинанс Моснарбанка» Владимира Столяренко и Александра Бондаренко — заочно арестовали и объявили в международный розыск.
Обновлено в 02:17
Общество
В России предложили заменить смартфоны в школах на «шкулфоны»
В России предложили создать специальный телефон для школьников — «шкулфон».
Обновлено вчера в 23:00
Наука
Ученые: Женщины возбуждаются от эротических образов не хуже мужчин
Обновлено вчера в 05:00
Происшествия
Убийца Instagram-блогерши опубликовал фото с места преступления
В штате Нью-Йорк погибла 17-летняя Instagram-блогерша Бьянка Дэвинс .
Обновлено вчера в 14:05
Политика
Вована, Гудкова и Соболь не зарегистрировали на выборы в Мосгордуму
Обновлено вчера в 16:24
Авто
Эксперты назвали самые ненадежные АКП
Обновлено в 02:00
Происшествия
В Крыму более 30 детей госпитализировали из-за отравления
Обновлено вчера в 17:15
Происшествия
Самолет МЧС готовится к экстренной посадке в Жуковском
Обновлено в 01:49
Армия и оружие
Министр обороны Литвы призвал США разместить ПВО в Прибалтике
Обновлено вчера в 21:31
Армия и оружие
Западное военное оборудование «пылится» на Украине — министр обороны Канады
Западное военное оборудование, предоставленное Украине, простаивает на складах, заявил министр обороны Канады Харджит Сингх Саджан, сообщило 17 июля информационное агентство «Укринформ».
Обновлено в 00:54
Происшествия
В России ужесточают наказание за непропуск машин скорой помощи
Речь идёт, в частности, о воспрепятствовании работе врачей и непропуск машин скорой помощи.
Обновлено вчера в 08:17
Происшествия
Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ
Как уйти из "библиотеки" Экс-заключенные Мариуполя рассказали об ужасах секретной тюрьмы СБУ РИА Новости Подключенные к гениталиям контакты от электросварки, пытки бензопилой, ночь в яме с трупами тех, кто уже скончался от пыток, — трудно поверить, что это не фантазии из фильма ужасов, а реальные издевательства, которым в XXI веке подвергают друг друга граждане одной страны — Украины.
Обновлено в 02:00
Происшествия
Экс-бухгалтера «Седьмой студии» отпустили из-под домашнего ареста
Следствие отпустило из-под домашнего ареста под подписку о невыезде бывшего бухгалтера "Седьмой студии" Нину Масляеву, обвиняемую в хищении бюджетных средств.
Обновлено вчера в 13:06
Политика
Лавров заявил о попытках разжигать русофобские настроения в Грузии
Министр иностранных дел России Сергей Лавров выразил обеспокоенность попытками радикально настроенных представителей грузинской политической элиты разжигать русофобские настроения.
Обновлено вчера в 17:29
Политика
Евросоюз ввёл санкции против Турции
Согласно опубликованному документу, Совет Евросоюза ввел первый пакет санкций против Турции, который включает в себя отмену диалога на высоком уровне, отмену заседаний совета ассоциации Турции и ЕС, сокращение финансовой помощи и рекомендации по пересмотру кредитной политики Европейского банка в отношении Турции.
Обновлено вчера в 03:55