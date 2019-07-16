Экономика

Дмитрий Медведев посетил Тулу с рабочим визитомRuNews24.ru вчера в 08:26

Дмитрий Медведев подчеркнул, что производство на «Тула-Стали» – шаг к сложной продукции, с которой РФ будет выходить на международный рынок. Он пожелал предприятию активного развития.
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Тема дня: Тулу посетил Дмитрий Медведев

Тульские новостивчера в 10:30

Дмитрий Медведев осмотрел металлургический завод в Туле

Тульская прессавчера в 08:06

Медведев в ходе рабочей поездки в Тулу посетит завод «Тула-Сталь»

ПРАЙМ15 июля в 17:15

Дмитрий Медведев посетил предприятие «Тулачермет-Сталь»

MySLO.ruвчера в 07:36

Дмитрий Медведев осмотрел один из цехов завода «Тула-Сталь»

Первый Тульскийвчера в 06:49

Медведев посетил металлургическое производство в Туле

РИА Новостивчера в 06:55

Медведев в Туле обсудит с экспертами развитие городской среды и посетит завод «Тула-Сталь»

ТАСС15 июля в 17:01
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 06:54, Вашингтон
Происшествия

В Свердловской области тягач БелАЗ протаранил мост

Обновлено в 05:21
Политика

Следователи рассказали о новых свидетелях в деле о крушении MH17

Новые свидетели появились в деле о крушении малайзийского Boeing 777 над Донбассом в июле 2014 года.
Обновлено в 06:36
Космос

Робот «Федор» получил новое имя перед полетом на МКС

Робот «Федор», который должен стать первым российским «киберкосмонавтом» и отправиться на МКС, получил новое имя Skybot F-850.
Обновлено вчера в 23:12
Хоккей

«Автомобилист» представил специальную форму для предсезонных турниров

"Автомобилист" в своем официальном Twitter представил альтернативный комплект формы, в котором команда будет проводить предсезонные турниры.
Обновлено в 04:52
Гаджеты

Китайский клон iPhone XI показали на фото

Сегодня в Twitter появилось фото, на котором изображены актуальные флагманы Samsung и Huawei, а также iPhone XI.
Обновлено в 03:36
Политика

Москалькова выступила за изменение меры пресечения украинским морякам

Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова выступает за изменение меры пресечения украинским морякам, которые с ноября находятся под стражей за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе.
Обновлено в 06:43
Общество

Российский город попал в сотню самых безопасных в мире

Нижний Новгород стал единственным городом России, попавшим в первую сотню списка. Ему присвоили почти 73 балла (53 место).
Обновлено вчера в 23:13
Шоу-бизнес

Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»

Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Здоровье

Бурков открыл уникальный детский хирургический стационар в Омске

В среду, 17 июля, в Омске после реконструкции открылся хирургический стационар Городской детской клинической больницы № 3 по адресу ул. Магистральная, 31.
Обновлено в 01:58
Политика

Зеленский о городе Николаев: «Чиновники ведут себя, как бандиты»

Президент Украины Владимир Зеленский назвал Николаев «бандитским городом», подразумевая поведение местных чиновников, сообщил 17 июля местный ресурс «НикВести».
Обновлено в 06:42
Политика

МИД РФ объяснил проблемы с визами у учителей Англо-американской школы

МИД РФ рассказал, что проблемы с визами у учителей Англо-американской школы связаны с тем, что они направляются в Россию в качестве сотрудников посольства с дипломатическими паспортами, хотя работают в коммерческой структуре.
Обновлено в 06:22
Происшествия

Росгвардия объяснила, почему сотрудники не обязаны представляться

Согласно федеральному закону сотрудники Росгвардии не обязаны предъявлять удостоверение и называть свои фамилию, звание и должности, сообщило издание «ПроВладимир», ссылаясь на ответ пресс-службы Управления Росгвардии Владимирской области.
Обновлено вчера в 11:04
Политика

Володин предложил изменить Конституцию

Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Общество

Минтруд предложил ввести реестр бедных граждан

В России могут ввести реестр людей с доходами ниже прожиточного минимума, заявили в Минтруде.
Обновлено в 05:24
Происшествия

Задержание россиянки за покупку препарата неизлечимо больному сыну опровергли

Главное управление МВД России по Москве опровергло информацию о задержании жительницы столицы Елены Боголюбовой, которая заказала в интернете противосудорожный препарат для неизлечимо больного сына.
Обновлено в 06:32
Экономика

Кредитная нагрузка россиян выросла в 1,5 раза

С 2014 года долговая нагрузка граждан выросла в 1,5 раза.
Обновлено вчера в 17:45
Политика

Путин поздравил Урсулу фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК

Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Урсуле фон дер Ляйен в связи с её избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:32
Политика

На Украине возбудили 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило 11 уголовных дел против Порошенко и его окружения.
Обновлено в 05:23
Финансы

Худший день для рубля определил эксперт

Эксперт компании "Международный финансовый центр" Владимир Рожанковский считает, что самым плохим днем для российского рубля в июле станет 26 число, на которое назначено заседание совета директоров Центробанка.
Обновлено в 06:06
Происшествия

«Новая газета» опубликовала новые видео избиений в ярославской колонии

«Новая газета» (НГ) опубликовала новую подборку записей с видеорегистраторов сотрудников ярославской исправительной колонии № 1 (ИК-1).
Обновлено в 05:43
Футбол

Кокорин и Мамаев сыграли в футбол в колонии

Александр и Павел сыграли в футбол в колонии. Кокорин и Мамаев отбывают наказание в ИК-4, близ города Алексеевка Белгородской области.
Обновлено в 04:23
Армия и оружие

В НАТО случайно раскрыли места размещения ядерного оружия США в Европе

Комитета по обороне и безопасности Парламентской ассамблеи НАТО представил доклад, в котором указаны места размещения ядерного оружия США в Европе.
Обновлено в 01:53
Происшествия

Двум россиянам предъявили обвинение после ЧП во время салюта в Минске

Двум гражданам России, арестованным по делу о ЧП на праздничном салюте в честь Дня независимости в Минске, предъявлено обвинение.
Обновлено в 02:57
Происшествия

Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину

Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Экономика

Россияне предпочитают копить на старость самостоятельно

Сегодня, 16 июля 2019 года, стало известно, что россияне предпочитают копить на старость самостоятельно.
Обновлено вчера в 09:45
Армия и оружие

В Чечню из Сирии вернулись около 300 военнослужащих

Служащие военной полиции Южного военного округа (ЮВО) вернулись после выполнения боевых задач в Сирии в Чечню.
Обновлено в 04:11
Общество

В Роскачестве рассказали, как выбирать арбузы

Обновлено в 01:05
Футбол

БК «Зенит» подпишет контракт с чемпионом Европы Понкрашовым

Чемпион Европы по баскетболу Антон Понкрашов подпишет контракт с петербургским "Зенитом".
Обновлено в 05:06
Политика

Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату

Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03
Армия и оружие

Первая партия из 8 тысяч автоматов АК-12 поступила на вооружение ЦВО

Первая партия автоматов нового поколения АК-12 из 8 тыс. единиц поступила в рамках гособоронзаказа на вооружение соединений и воинских частей Центрального военного округа (ЦВО).
Обновлено в 04:19
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