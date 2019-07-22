Экономика
Дмитрий Медведев посетил Курский регионТРК Сейм (Курск) вчера в 12:39
В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.
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Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Политика
Борис Джонсон стал новым премьером Британии
Борис Джонсон выиграл гонку за пост нового лидера Консервативной партии и премьер-министра Великобритании.
Обновлено в 07:06
Происшествия
Троих жителей Ижевска задержали за убийство казанского таксиста
Троих жителей Ижевска задержали по подозрению в убийстве казанского таксиста.
Обновлено в 04:53
Шоу-бизнес
Елизавета II ни разу не покидала дворец без запасов собственной крови
Как сообщает Express со ссылкой на источник в Букингемском дворце, королева Елизавета и принц Чарльз никогда не выезжают, не взяв с собой траурный наряд и запас собственной крови.
Обновлено вчера в 04:57
Происшествия
Абызов отказался сотрудничать со следствием
Бывший министр по вопросам Открытого правительства Михаил Абызов, обвиняемый в мошенничестве, отказался давать показания и сотрудничать со следствием.
Обновлено в 07:35
Политика
Путин поручил учесть мнение населения при строительстве свалки в Шиесе
Президент России Владимир Путин поручил правительствам Москвы и Архангельской области учесть мнение населения при решении вопроса о строительстве полигона твердых бытовых отходов в районе станции Шиес, сообщается на сайте Кремля.
Обновлено в 06:02
Политика
Вакарчук предложил принять закон о «сосуществовании» с Россией
Лидер партии «Голос» Святослав Вакарчук заявил, что Верховная рада Украины должна принять закон, который бы четко регламентировал отношения с Россией во всех сферах.
Обновлено вчера в 19:41
Политика
В Госдуму внесли законопроект о создании единой базы данных россиян
Правительство внесло в Государственную думу законопроект о создании единого федерального информационного ресурса, содержащего сведения о населении России.
Обновлено в 07:27
Происшествия
Аппарат омбудсмена рассказал о состоянии посаженного на цепь мальчика
Мальчик, который был, предположительно, посажен на цепь отцом на Кубани, освоился в реабилитационном центре с детьми, сообщает аппарат уполномоченного по правам ребенка в Краснодарском крае.
Обновлено в 06:12
Политика
В команде Зеленского отказались от амнистии для ополченцев Донбасса
Документ предусматривает всеобъемлющее прекращение огня и отвод тяжелых вооружений от линии соприкосновения, амнистию ополченцам и отказ от их уголовного преследования, обмен пленными по принципу «всех на всех», проведение Киевом конституционной реформы и диалога с представителями ДНР и ЛНР о проведении выборов на территориях самопровозглашенных республик.
Обновлено в 04:57
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Армия и оружие
Минобороны России опровергло нарушение Ту-95МС границ Южной Кореи
В Минобороны России заявили, что российские стратегические ракетоносцы не нарушали воздушное пространство Южной Кореи.
Обновлено в 03:16
Общество
РСПП призывает провести проверку следственных мероприятий по делу «Рольфа»
РСПП призывает уполномоченные государственные органы провести тщательную проверку законности и обоснованности следственных мероприятий, проведенных 27 июня в офисах автодилера "Рольф", а также выработать системные меры, препятствующие уголовно-процессуальному давлению на представителей делового сообщества.
Обновлено в 07:00
Происшествия
Пытавшихся убить однокурсницу курсантов ФСИН посадили
Обновлено в 06:52
Происшествия
Суд продлил меру пресечения сестрам Хачатурян
Обновлено в 06:16
Космос
Раскрыты данные о местоположении секретных спутников США
В размещенном документе указывается, что космические аппараты расположены на геостационарной орбите.
Обновлено в 02:50
Экономика
Средние зарплаты россиян выросли
Самая распространенная зарплата в России составляет 23,5 тысячи рублей.
Обновлено вчера в 19:29
Общество
В Госдуме оценили законопроект об идентификации пользователей e-mail
Ранее сенаторы внесли на рассмотрение в Государственную думу законопроект, который предусматривает идентификацию пользователей электронной почты.
Обновлено в 07:18
Шоу-бизнес
Шнуров назвал Собчак «затычкой в каждой жопе»
В конце стихотворения Шнуров заявил, что «есть болезни, что совсем не лечатся, быть затычкой в каждой жопе, например».
Обновлено в 04:39
Политика
В Совфеде предложили Украине заключить новый Большой договор о дружбе
Президенту Украины и новому составу Верховной рады нужно сделать все для восстановления нормальных отношений с Россией, одним из шагов должно стать заключение нового Большого договора о дружбе, заявил сенатор от крымского региона Сергей Цеков.
Обновлено в 04:34
Политика
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснить слова Трампа об Афганистане
Кабул потребовал у Вашингтона разъяснений после заявления американского президента Дональда Трампа о том, что США способны выиграть войну в Афганистане за неделю.
Обновлено в 06:54
Экономика
Производители повседневных товаров сократили размер упаковок на 20%
С 2012 по 2018 г. производители товаров повседневного спроса уменьшили размер упаковок на 7–20% в зависимости от категории, выяснили аналитики GfK Rus, изучив покупки 20 000 домохозяйств.
Обновлено вчера в 14:59
Наука
Ученые назвали способ хорошо выспаться
Обновлено 21 июля в 23:10
Политика
СБ Украины подозревает кинопрокатчиков в сотрудничестве с Россией
В рамках расследования уголовного дела суд в июле дал доступ СБ Украины к документам и банковским счетам кинодистрибьюторов "Киномания" и "Вольга Украина".
Обновлено в 07:10
Политика
В Совфеде назвали высказывания Помпео о России политическим цинизмом
США проявляют политический цинизм и валят с больной головы на здоровую, утверждая, что "упрашивали" Россию не нарушать важные международные договоры, заявил РИА Новости первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.
Обновлено в 03:08
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Культура
Книжная ярмарка Non/fiction впервые пройдет в Гостином дворе
Международная московская выставка-ярмарка интеллектуальной литературы Non/fiction 5-9 декабря впервые пройдет в Гостином Дворе, сообщили во вторник в пресс-службе Министерства культуры.
Обновлено в 05:36