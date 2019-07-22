Экономика
Дмитрий Медведев посетил Курский регионТРК Сейм (Курск) вчера в 12:39
В Курскую область прибыл премьер-министр Дмитрий Медведев в сопровождении федеральных чиновников. Цель рабочего визита — оценить потенциал курского АПК и обсудить перспективы развития этой сферы в стране. Принимала гостей компания «Агропромкомплектация-Курск», что неудивительно.
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Политика
Борис Джонсон станет новым премьер-министром Великобритании
В среду, 24 июля, Джонсон станет премьер-министром страны — после того как действующий премьер Тереза Мэй сложит свои полномочия.
Обновлено в 07:10
Шоу-бизнес
Адвокат экс-короля Малайзии усомнился в верности «Мисс Москва»
Сингапурский адвокат бывшего правителя Малайзии Мухаммада V Ко Тен Хуа подтвердил его расставание с «Мисс Москва» Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 04:51
Происшествия
Медведев раскритиковал хабаровского губернатора за слова о лагере
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев раскритиковал слова губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, который заявил о том, что никто не знал о существовании палаточного лагеря.
Обновлено в 07:11
Армия и оружие
В ФСВТС рассказали, когда завершат первый этап поставок С-400 в Турцию
Обновлено в 07:44
Политика
Жириновский допустил вхождение Украины в состав России
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский допустил, что через некоторое время Украина может стать частью России.
Обновлено в 02:56
Спорт
Австралийский пловец получает угрозы из-за бойкота награждения на ЧМ
Австралийский пловец Мак Хортон стал получать угрозы после того, как бойкотировал награждение на чемпионате мира по водным видам спорта, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 12:36
Политика
ЦИК Украины обработал 92,65% протоколов — «Батькивщина» обошла «ЕС»
В Верховную Раду проходят партии «Слуга народа», «Оппозиционная платформа — За жизнь», «Европейская солидарность», ВО «Батькивщина» и «Голос».
Обновлено в 00:25
Политика
В МИД России оценили идею США о патрулировании Ормузского пролива
Ранее госсекретарь США Майк Помпео объявил о начале создания коалиции для обеспечения свободного судоходства в Ормузском проливе.
Обновлено в 06:26
Гаджеты
Раскрыты отличия между Samsung Galaxy Note10 и Galaxy Note10+
Сетевые источники поделились подробностями о смартфонах Samsung Galaxy Note10 и Note10+, которые будут представлены 7 августа.
Обновлено вчера в 22:48
Происшествия
У берегов Италии упал в море вертолет с россиянами
Инцидент произошел в понедельник, 22 июля. По данным зарубежных СМИ, вертолет упал в воду в 10 км от берега.
Обновлено в 07:59
Политика
Путин поручил учесть мнение населения о вывозе мусора Москвы в Шиес
Проект по вывозу московского мусора в Архангельскую область, приведший к бурным протестам местных жителей, обсуждали с президентом на медиафоруме Общероссийского народного фронта в мае.
Обновлено в 07:17
Армия и оружие
Россию обвинили в нарушении воздушного пространства Южной Кореи
Несколько российских самолетов нарушили воздушное пространство Южной Кореи, сообщает 23 июля AP со ссылкой на южнокорейское министерство обороны.
Обновлено в 00:11
Экономика
Поток мигрантов в Россию признали аномальным
Миграционный прирост населения резко увеличился в первые месяцы 2019 года, с 57,1 тысячи человек в январе-апреле 2018 года до 98 тысяч в январе-апреле 2019 года, говорится в исследовании.
Обновлено в 06:00
Технологии
Тинькофф продает речевые технологии корпоративным клиентам
TCS Group, которая является держателем 100% акций Банка Тинькофф, сообщила о старте продаж корпоративным клиентам набора инструментов речевых технологий Tinkoff VoiceKit, который может использоваться, например, для создания голосового ассистента, роботов для автоматизации колл-центров, построения системы аналитики по транскрибированным текстам.
Обновлено в 04:52
Происшествия
Водитель троллейбуса решил пошутить и убил россиянку
Обновлено в 05:24
Общество
В сети появился самый короткий тест на IQ
Обновлено вчера в 07:56
Происшествия
От побоев мачехи в Дагестане умерла четырехлетняя девочка
В Махачкале в результате побоев умерла четырехлетняя девочка. По подозрению в причинении тяжкого вреда здоровью задержана мачеха ребенка.
Обновлено в 02:10
Шоу-бизнес
Надежда Бабкина удивила подписчиков фотографией в ванне в 69 лет
Подписчики звезды неоднозначно отреагировали на поступок 69-летней артистки. Бабкина опубликовала фотографию в ванне в своем Instagram.
Обновлено в 05:14
Общество
Россиян захотели лишить анонимности в электронной почте
Организаторы e-mail сервиса будут обязаны хранить сведения об идентификации абонентского номера пользователя электронной почты только на территории России.
Обновлено в 06:15
Происшествия
Спасение экипажа АС-31 «Лошарик» оказалось бы нарушением закона
Экипаж потерпевшей в Баренцевом море аварию атомной глубоководной станции проекта 10831 АС-31 «Лошарик» мог спастись в полном составе, однако предпочел действовать согласно принятому в Военно-морском флоте (ВМФ) России «Руководству по борьбе за живучесть», нарушение которого грозит уголовным наказанием, сообщает «Коммерсантъ».
Обновлено в 02:18
Политика
Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений ЦИК
Глава ЦИК РФ Элла Памфилова заявила, что митинги не влияют на принятие решений Центризбиркомом.
Обновлено в 07:25
Футбол
Браими продолжит карьеру в Катаре
Браими достался катарцам бесплатно, ведь его договор с "Порту" истек этим летом. Ясин выступал в Португалии с 2014 года.
Обновлено в 01:23
Общество
Госдума дает право братьям и сестрам учиться в одной школе
Обновлено в 08:01
Футбол
«Спартак» может купить полузащитника ПСВ Перейро
Московский «Спартак» договорился с голландским ПСВ по трансферу полузащитника Гастона Перейро.
Обновлено в 02:33
Экономика
Власти Крыма отвергли претензии Киева на утраченные банковские активы
Ранее Киевский апелляционный суд признал решение международного арбитража о взыскании с России убытков из-за утраты Ощадбанком активов в Крыму и выдал лист для его исполнения на Украине.
Обновлено в 05:48
Общество
Госдума обсудит сроки завершения «дачной амнистии»
Поправками ко второму чтению срок «дачной амнистии» сокращен — первоначальная редакция предполагала продление упрощенного порядка оформление недвижимости до 1 марта 2022 года.
Обновлено вчера в 17:03
Транспорт
Ростовский губернатор анонсировал очередное повышение платы за проезд
Повышение тарифов анонсировал донской губернатор Василий Голубев.
Обновлено в 06:33
Футбол
Агент: «Бэйл может остаться в „Реале“ еще на три года»
Могу гарантировать, что он не отправится в аренду ни в один из клубов. Гарет - игрок "Реала", и в данный момент остается таковым.
Обновлено в 06:29
Гаджеты
Водоблок EK-Momentum Aorus Z390 Master D-RGB оценен в 140 евро
Обновлено вчера в 07:42
Футбол
Александр Гацкан подпишет контракт с «Крыльями Советов»
Сегодня, во вторник 23 июля, Александр Гацкан подпишет контракт с "Крыльями Советов".
Обновлено в 07:02